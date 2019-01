Demnitarii romani, fie ca au fost alesi de electorat, fie ca au fost numiti in functii, vor avea salarii brute mai mari de la 1 ianuarie 2019, in conditiile in care indemnizatiile lor se raporteaza la salariul minim pe economie, care de la inceputul anului creste de la 1.900 de lei la 2.080 de lei.

Cel mai mare salariu de politician ramane cel al sefului statului, Klaus Iohannis. In urma cresterii salariului minim, indemnizatia neta a presedintelui a ajuns la 24.960 de lei, cu 2.160 de lei mai mult fata de cat incaseaza in prezent.

A doua indemnizatie ca valoare e cea a prim-ministrului,…