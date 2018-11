Salariile dascălilor, creştere sub promisiuni. Cât este diferenţa, potrivit INS Fața de 2290 de lei, cat era salariul mediu net din invațamant anul trecut in luna septembrie, anul acesta caștigul salarial mediu net (adica suma primita in mana de un angajat in invațamant, fie el profesor sau personal auxiliar) a fost de 2731 de lei, scrie mediafax.ro. Este o creștere, pe medie, cu 441 de lei in 12 luni. Procentual, suma inseamna o creștere cu 19,2% fața de anul trecut. Asta in ciuda declarațiilor repetate ale oficialialilor, care au anunțat de fiecare data creșteri de 25% in medie. "Pentru profesori sunt schimbari financiare semnificative fata de 11 septembrie… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

