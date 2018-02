"Salariile ca in Occident" nu se aplica si la medicii de familie, iar revolutia fiscala le-ar putea inchide cabinetele: Vorbim in pustiu!

Stiri pe aceeasi tema

- Salariile medicilor din România vor crește cu cel puțin la 70% de la 1 martie. Anunțul a fost facut de ministrul Sanatații, Sorina Pintea. Dupa maririle de la 1 martie, a adaugat ea, unele salarii vor depași 4.000 de euro, echivalentul a circa 60 de mii de lei moldovenești. Salariile…

- Contractul-cadru pentru 2018 aduce o serie de noutati, printre care faptul ca medicii de familie vor putea cere analize pentru depistarea hepatitei B si C pentru toate categoriile de asigurati si pot face spirometrie pentru monitorizarea astmului bronsic. De asemenea, finantarea serviciilor medicale…

- Medicii, asistentii, infirmierele, dar si medicii rezidenti vor beneficia in acest an de “cresteri semnificative” ale salariilor, anuntat joi ministrul Sanatatii, Sorina Pintea. Unele dintre remuneratii vor depasi 4000 de euro, ajungand astfel aproape de nivelul din Uniunea Europeana. Potrivit ministrului,…

- "De la 1 martie 2018, salariile medicilor si asistentilor medicali cresc la nivelul salariilor de baza stabilite pentru anul 2022. In acest context, incepand cu 1 martie 2018, salariile de baza ale medicilor si asistentilor medicali, salariile brute, vor creste fata de luna ianuarie cu salariile…

- Ministrul spune ca veniturile vor crește, numai ca, in cazul anumitor categorii, majorarile vor fi mai mici, iar cei mai afectați vor fi angjații din Minister. In urma cu puțin timp, ministrul Sanatații, Sorina Pintea, a venit cu lamuriri in ceea ce privește salariile angajaților din acest sector,…

- „Salariile personalului medical vor inregistra cresteri semnificative, iar salarizarea din domeniu va ajunge pentru prima data aproape de nivelul inregistrat in Uniunea Europeana, astfel ca unele salarii vor depasi 4.000 de euro pentru medic primar anatomie patologica si medicina legala”, a declarat…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat joi ca salariile medicilor vor creste cu cel putin 70% de la 1 martie. Pintea sustine ca unele salarii vor depasi 4.000 de euro, dupa indexare.

- Ministrul Sanatatii a mentionat ca cei afectati de reducerile salariale sunt cei din aparatul central, nu medicii. "3 % cu probleme, dar nu cu probleme mari. Pentru consilieri, salariile vor scadea cu aproximativ 23%. Consilierii la cabinetul demnitarului trebui sa aiba acelasi salariu. Ajustarea…

- Eroare grava in primul act important emis de Guvernul Dancila. In ordonanta de urgenta adoptata miercuri in legatura cu Declaratia 600 a fost amanat doar termenul de depunere al formularului, insa nu si cel in care trebuie facute platile. Astfel, desi romanii vizati de masura au timp pana…

- Medicii de familie, aceasta tagma aparte in breasla doctorilor, au protestat, din nou, la trecerea dintre ani, incercand, prin amenințarile lor, sa puna presiune pe cei care le pot da mai mulți bani, recte Guvern. Cuvinte precum ”subfinanțare”, ”lipsa bugetului”, ”cheltuieli mari”, intalnite la fiecare…

- In luna martie, unele dintre salariile din sistemul medical vor crește semnificativ, iar cadrele didactice vor primi 20% in plus la salariu, potrivit Legii 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice. Asta in contextul in care 1 ianuarie deja a adus unele majorari…

- Principalele organizatii profesionale ale medicilor de familie din Capitala acuza Casa de Asigurari de Sanatate a Municipiului București (CASMB) ca vrea sa creasca nejustificat numarul medicilor de familie, pr...

- Astazi incepe perioada pentru depunerea dosarelor in cadrul unei sesiuni speciale de contractare a serviciilor medicale de catre Casa de Asigurari de Sanatate, pentru 19 furnizori de asistența medicala primara, asistența clinica in ambulatoriu și medicina dentara, in Capitala. La acest moment, marea…

- Sistemul informatic al CNAS, in continuare vulnerabil Sistemul informatic al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nu a fost proiectat pentru gradul de complexitate caruia trebuie sa-i faca fata, a declarat presedintele CNAS, Laurentiu Mihai. El a vorbit joi, într-o conferinta,…

- Laurentiu Mihai, presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, sustine ca sistemul de sanatate trebuie sa primeasca o finantare mult mai buna decat in prezent, astfel incat toti pacientii sa poata avea acces la servicii medicale. „Nu cunosc care este necesarul de asistenta medicala,…

- Medicii de familie si asistentii medicali care participa la activitatea centrelor de permanenta beneficiaza de tarif orar majorat, transmite Casa de Asigurari de Sanatate Alba. In judet, sunt patru astfel de centre, in zona Muntilor Apuseni si la Ocna Mures. Potrivit CAS Alba, zilele trecute a fost…

- Casa Nationala de Sanatate a prezentat miercuri, ministrului Sanatatii, Florian Bodog, mai multe propuneri de solutionare a unor probleme semnalate de medicii de familie. Acestea vin in contextul protestelor din ultimele zile, in care furnizorii de servicii medicale primare au refuzat sa incheie contracte,…

- Reprezentantii Casei de Asigurari de Sanatate Alba au precizat, pentru Alba24, ca toate contractele de furnizare servicii de asistența medicala primara vor fi semnate pana la sfarsitul zilei de miercuri, astfel incat activitatea sa se desfasoare in conditii normale la cabinetele medicilor de familie…

- Deși inițial, o buna parte dintre medicii de familie au refuzat sa semneze actul adițional pentru prelungirea contractului cadru cu CAS, pana azi, 9 ianuarie, toți medicii s-au prezentat la sediul Casei Județene de Asigurari de Sanatate (CJAS) Satu Mare exprimandu-și intenția de a semna cu Casa. Exista…

- Si medicii de familie emigreaza! Jurnalista Paula Rusu a publicat pe blog sau scrisoarea unui medic de familie care a decis sa-și inchida cabinetul de la intai ianuarie. Doctorul a decis sa plece din tara, nemulțumit contractele adiționale impuse de Casa Naționala de Asigurari de de Sanatate. „Din…

- Președintele Societații Naționale de Medicina de Familie, Rodica Tanasescu, a declarat, pentru MEDIAFAX, ca este ilegal ca CNAS sa nu prelungeasca contractele și cu medicii de familie care nu au semnat actele adiționale, precizand ca protestul se va incheia in curand, dar fara niciun rezultat. „La nivelul…

- Aproape doua treimi dintre medicii de familie vasluieni au refuzat, deocamdata, sa semneze contractul cadru pe anul in curs cu Casa Județeana de Asigurari de Sanatate. Ei se declara nemulțumiți de legile proaste, de sistemul informatic neperformant implementat pe bani publici, de ingradirea accesului…

- Pentru a veni in sprijinul romanilor afectați de protestul medicilor de familie, Doclandia.ro, prima soluție online care ofera informații medicale de la distanța persoanelor care cauta o opinie avizata, va oferi acces gratuit timp de 30 de zile la serviciile platformei, in baza codului de voucher Doclandia30Gratuit. …

- Este a doua zi in care foarte multi romani nu pot obtine trimiteri sau retete compensate din cauza protestului medicilor de familie, la care participa un sfert dintre doctori - jumatate fata de cat protestau ieri - anunta Casa Nationala de Asigurari. Doctorii sunt nemultumiti ca nu au un acord cu autoritatile,…

- Miercuri dimineața, medicii de familie s-au intalnit cu reprezentanții Casei Județene de Asigurari de Sanatate (CJAS) Brașov, in plina criza legata de semnarea actelor adiționale de prelungire a contractelor. Medicii de familie au informat conducerea CJAS Brașov de faptul ca nu vor renunța la proteste…

- O parte dintre medicii de familie protesteaza, pentru a doua zi, fata de birocratia din sistemul de sanatate, refuzand sa acorde servicii decontate de casele de asigurari de sanatate, astfel incat pacientii nu vor mai primi trimiteri si retete compensate.

- "Pentru ca medicina de familie sa fie eficienta este nevoie, in primul rand, de eliminarea birocratiei. Este problema principala care putea fi solutionata de Guvern si pentru care nu trebuie decat interesul Ministerului Sanatatii. In al doilea rand, se impune cresterea semnificativa a veniturilor…

- Casa Nationala de Asigurari de Sanatate a reactionat la protestul medicilor de familie care sunt hotarati sa nu mai acorde retete, trimiteri sau concedii medicale. CNAS a cerut medicilor de familie sa fie responsabili fata de pacientii pe care ii au in ingrijire. Reprezentantii CNAS transmit asiguratilor…

- Continua razboiul dintre medicii de familie și autoritați. Aproximativ 30% dintre aceștia au refuzat sa semneze contractul cu Casa de Asigurari de Sanatate, așa ca nu pot da trimiteri și rețete compensate.

- Organizatiile reprezentative ale medicilor de familie din Romania au transmis, miercuri, ca ”s-a ajuns la momentul zero” si ca jumatate dintre cabinetele din tara functioneaza in afara contractelor cu Casa de Asigurari de Sanatate. Medicii de familie considera ca au primit doar ”promisiuni neonorate”,…

- Casa Naționala de Asigurari de Sanatate solicita medicilor de familie maxima responsabilitate fata de pacienții pe care-i au in ingrijire, avand in vedere ca unii doctori nu mai pot prescrie rețete, bilete de trimitere și concedii medicale pentru ca nu au semnat contractele cu casele de asigurari de…

- Conform datelor furnizate de Casa Naționala de Sanatate, la nivel național, peste 60% din medicii de familie au semnat actul adițional de prelungire a contractului cu casele de asigurari, in baza caruia acorda servicii medicale in sistemul public de asigurari de sanatate. In București, numarul medicilor…

- Incepand de miercuri medicii de familie au anuntat ca nu mai elibereaza retete sau trimiteri gratuite deoarece spun ca nu au semnat contractele cu casele judetene de sanatate. In acelasi timp autoritatile sustin ca 60% din doctori au incheiat intelegerile inca de anul trecut. In unele judete…

- Ministrul Sanatații cere respectarea dreptului la servicii medicale compensate și subliniaza, in contextul protestului medicilor de familie, ca 60% dintre cadrele medicale au semnat deja actele adiționale pentru prelungirea contractelor cu CNAS. Bodog face și precizari cu privire la revendicarile medicilor…

- de a folosi boala si suferinta acestor oameni in negocieri Conform datelor furnizate de Casa Nationala de Sanatate, la nivel national, peste 60% din medicii de familie au semnat actul aditional de prelungire a contractului cu casele de asigurari, in baza caruia acorda servicii medicale in sistemul public…

- Pana la sfarsitul anului 2017, peste 60% din medicii de familie aflati in relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate au semnat actele aditionale de prelungire pentru trimestrul I al anului 2018 a contractelor incheiate de furnizorii de servicii medicale cu casele de asigurari de sanatate,…

- Președintele CNAS, Laurențiu Teodor Mihai, afirma ca programul de lucru al Casei va fi prelungit pentru medicii de familie care doresc sa semneze contractele-cadru, precizand ca aceste cadre medicale vor beneficia de asistența din partea instituției. Casa Naționala de Asigurari Sociale (CNAS) a transmis,…

- "Am incredere in profesionalismul medicilor de familie" Pâna la sfârsitul anului 2017, peste 60 % din medicii de familie aflati în relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate au semnat actele aditionale de prelungire pentru trimestrul I al anului 2018 a contractelor…

- Anul incepe cu o greva. De data aceasta medicii de familie refuza sa mai acorde trimiteri sau retete compensate, iar motivele ce stau la baza acestei decizii sunt multiple. Acestia refuza sa mai acorde servicii ce sunt decontate de catre Casa Nationala de Asigurari de Sanatate. Medicii vorbesc despre…

- La cabinetele medicilor de familie au aparut anunțuri prin care pacienții sunt informați ca nu vor mai primi trimiteri și rețete compensate. Medicii de familie nu au semnat contractele cu Casa de Asigurari de Sanatate pentru anul 2018, dupa ce instituția nu a dat curs solicitarilor medicilor legate…

- Din 3 ianuarie, romanii vor fi nevoiti sa-si plateasca medicamentele si controalele, chiar daca si-au achitat contributiile de sanatate la stat. Medicii de familie sustin ca nu vor mai semna contractele cu Casa de Asigurari de Sanatate si, prin urmare, nu vor mai presta servicii gratuite.

- Veste buna pentru bucurestenii care calca des pragul medicilor de familie. Casa de Asigurari de Sanatate a anuntat ca aproape 90% dintre medicii din Capitala au semnat actele aditionale pentru prelungirea contractelor.

- Medicii de familie din Neamț sunt in discuții daca sa mai consulte gratuit sau daca sa afișeze tarifele pentru serviciile medicale de la 3 ianuarie 2018. Nemulțumirea lor ține de ignorarea de catre decidenți a solicitarilor pe care ei le tot discuta cu Guvernul, cu Casa Naționala de Sanatatate și cu…

- Ministrul Sanatații a purtat discuții cu reprezentanții Casei Naționale de Asigurari de Sanatate cu privire la revendicarile medicilor de familie. Florian Bodog a precizat ca bugetul pentru medicina de familie a fost majorata pentru anul urmator cu 278 milioane de lei. Ministrul Sanatații a purtat…

- Noul an va incepe rau pentru pacienții asigurați. Daca medicii de familie ajung sa puna in practica amenințarea, din 3 ianuarie, orice vizita la medicul de familie va trebui platita, deoarece aceștia spun ca nu vor mai asigura servicii decontate de Casa Naționala de Asigurari de Sanatate.

- Casa Județeana de Asigurari de Sanatate (CAS) Vrancea a prezentat, in cadrul ședinței Comitetului pentru persoane varstnice și dialog social din cadrul Prefecturii, o informare cu privire la obligațiile medicilor de familie, care se afla in relație contractuala cu CAS, de a elibera bilet de trimitere…

- Dupa numeroasele promisiuni neonorate din parte autoritatilor, medicii de familie spun ca nu vor mai semna acte aditionale la contractul-cadru cu Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS), daca...

- Ministrul de Finante, Ionut Misa, sustine ca preturile si, odata cu ele, inflatia n-au crescut din cauza modificarilor Codului Fiscal, adoptate de actuala guvernare, ci de vina ar fi contextul regional. "Daca m-as raporta doar la modificarile fiscale, ar insemna ca si la nivelul UE cresterea…

- Ministrul Florian Bodog spune ca astazi a semnat contractul pentru achiziționarea unui milion de doze de vaccin și a transmis furnizorului necesarul de doze ce trebuie sa ajunga la fiecare direcție de sanatate publica. La o luna dupa ce au fost primite primele 19.000 de doze de vaccin gripal pentru…