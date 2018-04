Stiri pe aceeasi tema

- PROMISIUNE.. Salariile celor 20.000 de bugetari din judetul Vaslui vor fi platite inainte de Paste, dar pensionarii de stat, in jur de 100.000 de persoane, mai au de asteptat, pentru ca aceste drepturi vor fi platite dupa Sarbatorile Pascale. Este anuntul facut, ieri, de premierul Viorica Dancila, care…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, marti, la Parlament, ca bugetarii isi vor primi salariile inainte de sarbatorile pascale, dar ca pensiile nu vor fi distribuite in aceasta saptamana deoarece ar fi perioada prea mare pana la urmatoarea pensie.

- Premierul Viorica Dancila a spus, marti, la manifestarile de Ziua Jandermeriei, ca va merge la intalnirea cu presedintele Klaus Iohannis pentru ca asa i se pare firesc si pentru ca vrea sa aiba o colaborare buna cu acesta, iar discutiile vor avea ca tema salarizarea si bugetul. Ea a admis, raspunzand…

- Deși politicienii și ministrul Finațelor, Eugen Teodorovici, au anunțat acum cateva zile ca pensiilor și salariilor bugetarilor vor fi date inainte de Paște, se pare ca acest lucru este inca incert. O decizie in acest sens era așteptata dupa ședința de Guvern de joi, dar miniștrii nu au mai spus nimic.

- SMECHERI… Comisarul-sef (r) Mihai Carp, fostul sef al IPJ, comisarul sef (r) Neculai Olaru, fostul sef al ISU, sau col. (r) Paul Smantana, fostul sef al Jandarmeriei Vaslui, isi vor primi pensiile de lux in aceasta saptamana, chiar inainte de Paste. In medie, cam cate 8-9.000 de lei de fiecare sef de…

- Ministrul Afacerilor Interne afirma ca pensionarii de la Interne isi vor primi drepturile cuvenite inainte de sarbatorile de Paste. „Asa cum am fost informata de catre conducerea Casei de Pensii a MAI, pensiile vor fi primite inainte de sarbatorile de Paste, dupa cum urmeaza: cei care au conturi…

- Minstrul Carmen Dan a anunțat, pe pagina de socializare, ca pensionarii din cadrul ministerului pe care-l conduce iși vor primii pensiile inainte de sarbatorile de Paște. „In ultima perioada am primit mai multe mesaje de la foste cadre active ale Ministerului Afacerilor Interne in care se reclama faptul…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat, sambata, ca pensionarii din cadrul ministerului vor primii pensiile inainte de Paste, potrivit unei informari pe care a primit-o de la Casa Nationala de Pensii. Dan afirma ca exista probleme cu livrarea cupoanelor de pensie catre pensionarii MAI, avand in…

- Carmen Dan precizeaza, sambata, pe Facebook, ca a fost informata de conducerea Casei de Pensii a MAI ca pensiile vor fi primite inainte de Paste. Astfel, cei care au conturi bancare vor primi pensia pe 5 aprilie, iar ceilaltii vor primi in functie de livrarile facute de Posta Romana.

- Sindicalistii din Federatia Mecanicilor de Locomotiva sustin ca CFR Marfa are popriri pe toate conturile si, in consecinta, nu le va putea plati, pe 30 martie, salariile celor 7.500 de angajati. In plus, fara bani, CFR Marfa nu se va putea inscrie nici la licitatiile de zilele urmatoare pe…

- Salariile celor aproape 1.500.000 de bugetari ar putea fi platite mai devreme, inaintea vacantei de Paste, aceasta masura fiind analizata in cadrul Cabinetului Dancila, a declarat marti ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici. Ministrul a precizat ca, daca va fi luata, masura va fi anuntata in cadrul…

- Programul de tabere "ARC" editia 2018, dedicat in acest an celebrarii Centenarului Marii Uniri, a fost lansat la Guvern in prezenta prim-ministrului Viorica Dancila, fiind asteptati sa participe 3.000 de etnici romani din afara granitelor, elevi, tineri, studenti. In cadrul evenimentului, ministrul…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, joi, ca in sedinta de guvern va fi aprobata ordonanta care comaseaza cele sapte declaratii intr-una singura, aceasta putand fi depusa, inclusiv electronic, pana pe 15 iulie, iar plata contributiilor urmand sa fie efectuata pana pe 31

- Ministerul Muncii anunța ca romanii vor avea pensiile marite in luna iulie! Potrivite noii calculații, pensiile sunt mai mari și datorita calcului contribuțiilor sociale. Insa, in luna iulie va urma o noua creștere a pensiilor. Asta pentru ca punctul de pensie ca ajunge la 1.100 de lei. De menționat…

- Premierul Viorica Dancila a transmis, miercuri, un mesaj cu ocazia Zilei Protectiei Civile, in care ii felicita pe reprezentantii structurii pentru modul in care s-au mobilizat si au actionat in aceasta perioada, si da asigurari ca Guvernul este interesat sa le asigure cele mai bune conditii si echipamente…

- Premierul Viorica Dancila a participat astazi la un pranz de lucru, la Palatul Elisabeta, oferit de Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei romane, și Alteța Sa Regala Principele Radu. Aceasta a fost prima intalnire a prim-ministrului cu Familia Regala a Romaniei, de la preluarea mandatului.Șeful…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, vineri, ca, in privința revocarii șefei DNA, Laura Kovesi, trebuie sa se acționeze in spiriul legilor și al Constituției. „Am spus de fiecare data ca Justiția trebuie sa fie libera. Am ascultat raportul la televizor, am vazut ce este in raport. Totul trebuie sa-și…

- Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii s-a autosesizat în ceea ce priveste declaratiile premierului Viorica Dancila - care i-a numit ''autisti'' pe cei care ''dezinformeaza UE'' -, sefa Executivului urmând sa fie citata pentru audieri marti."Înca nu s-a înregistrat…

- Fostul premier Mihai Tudose reactioneaza la declaratiile Vioricai Dancila, de joi seara, de la Antena 3. In primul interviu de dupa demisia din fruntea Guvernului, Tudose afirma ca inventarul problemelor gasite de Dancila la Palatul Victoria nu reprezinta o critica la adresa cabinetului condus de…

- Premierul Viorica Dancila a precizat, joi, inaintea sedintei de Guvern, ca a cerut luarea unor „masuri de echilibrare” acolo unde au aparut probleme privind Legea salarizarii, precizand ca statul va asuma plata unei parti din CASS printr-un mecanism simplificat pentru o serie de categorii.

- "In 2010 (cand s-au taiat salariile si pensiile ) oamenii nu s-au revoltat pentru ca li s-a spus ca asta e singura solutie la criza economica. Au strans din dinti si l-au taxat pe Basescu cu prima ocazie - la referendumul din 2012 si apoi la alegerile locale si parlamentare. Guvernul USL pe care…

- Ministrul Muncii și Justiției Sociale, Lia-Olguța Vasilescu, a facut, marti, 6 februarie, la sediul ministerului, o serie de precizari referitoare la efectele aplicarii Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, dar și despre evoluția pensiilor publice in Romania.…

- Lia Olguta Vasilescu, ministrul Muncii, a anuntat cum vor creste salariile unor bugetari, dar si ce se va intampla cu lefurile sefului statului si ale ministrilor. De asemenea, aici sunt inclusi si directorii de institutii.

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, il ironizeaza pe Iohannis si ii spune cine sunt cei carora le vor scade salariile. „Ne-a certat Iohannis ca am promis cresteri de salarii si unora le-a scazut. Haideti, sa ii explic lui Iohannis. Dumnealui si noua ne-au scazut salariile cu 40%. S-au redus salariile…

- Ministrul Muncii Lia Olguta Vasilescu a confirmat luni ca legea salarizarii va aduce o crestere neta de numai 4% a salariilor pentru bugetari, informeaza Adevarul.„Urmeaza sa avem o crestere de 4% pe net de la 1 ianuarie 2018. In acelasi timp, vom mai avea una cu 20% din martie pentru profesori,…