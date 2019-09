Stiri pe aceeasi tema

- Inceputul noului an școlar surprinde sistemul public de educație preuniversitara cu aceleași probleme ca in anii trecuți. Exista, in continuare, școli și gradinițe fara autorizații sanitare de funcționare, cu wc-uri in curte, cu mobilier degradat și cu materiale didactice și logistice insuficiente.…

- ″Ma deranjeaza colegii cu chef de vorba, telefonul si pauzele de cafea, asa ca muncesc in medie, cu doua ore mai putin, zilnic.″⁣ Acestea sunt motivele invocate de angajatii lipsiti de randament. Potrivit unui studiu recent, deşi suntem fruntaşii Europei, la orele petrecute la…

- Ziarul Unirea Florin Cițu zguduie confortul bugetarilor: Fara vouchere, tichete de vacanța și pensii speciale Politicianul Florin Cițu a afirmat faptul ca bugetarii sunt privilegiați pentru ca au salarii prea mari in comparație cu salariile oferite din sectorul privat. Acesta vine cu o soluție la aceasta…

- Romania a avut si in luna iulie 2019 cea mai mare rata anuala a inflatiei dintre statele membre ale Uniunii Europene, cu un avans al preturilor de consum de 4,1%, in crestere fata de nivelul de 3,9%...

- Romania se afla pe locul doi, la egalitate cu Portugalia, in ceea ce priveste imaginea pozitiva fata de UE, conform unui nou sondaj Eurobarometru dat luni publicitatii, relateaza agerpres. "Romania se afla pe locul doi, la egalitate cu Portugalia, in ceea ce priveste imaginea pozitiva fata de UE.…

- Ziarul Unirea Scad salariile bugetarilor care nu iși vad de treaba. Noul cod administrativ prevede sancțiuni pentru funcționarii cu rezultate mediocre Scad salariile bugetarilor care nu iși vad de treaba. Noul cod administrativ prevede sancțiuni pentru funcționarii cu rezultate mediocre Romanii care…

- Romanii angajati la stat cu rezultate mediocre la locul de munca risca sa primeasca un salariu mai mic timp de un an de zile, conform prevederii din Codul administrativ al Romaniei. In schimb, angajatii performanti vor primi prime. In prezent, singurele variante de evaluare a functionarilor publici…

- Cheltuielile statului pentru personalul bugetar s-au ridicat la 42,8 miliarde lei in primele cinci luni din acest an, in crestere cu aproape 25% fata de aceeasi perioada din anul trecut, si duble comparativ cu aceeasi perioada din anul 2015, arata calculele realizate de analistul Iancu Guda.