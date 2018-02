Stiri pe aceeasi tema

- In timp ce sindicatele se plang ca angajatii din sistemul bugetar pierd intre 30 si 40 la suta din salariu, ca urmare a aplicarii legii salarizarii si a trecerii contributiilor de la angajator la angajat, deputatii castiga incepand din aceasta luna 800 de lei in plus. Este vorba despre deputatii fara…

- Transferul contribuției de la angajator la angajat ii putea afecta pe parlamentari, asftel ca brutul lor a fost indemnizat pentru a nu primi bani mai puțini, ceea ce le-a adus un venit mai mare in net, cu aproape 800 de lei. Indemnizatie bruta deputat luna decembrie: 13.050 lei Indemnizatie bruta deputat…

- Ministrul Muncii precizat ca nu e vina guvernanților ca salariile mici au scazut ca urmare a schimbarilor fiscale operate. Despre grefieri, Olguta Vasilescu a afirmat ca ”nu este o problema a ministerului Muncii, pentru ca pe legea salarizarii le cresc salariile.…

- Aplicarea cumulata a legii salarizarii si transferul contributiilor la stat va conduce la o scadere a salariilor pentru 4% dintre angajații bugetari, ceea ce inseamna aproximativ 40.000 de persoane. Lia Olguța Vasilescu a declarat la Romania TV ca de la 1 ianuarie 2018 unii bugetari vor avea salarii…

- Salariile ministrilor si cel al presedintelui Romaniei au crescut de la 1 ianuarie, in ciuda faptului ca ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat public ca ele ar fi scazut substantial. "Presedintelui i s-a taiat salariul cu 40%, dar nu doar lui. Si mie mi s-a taiat salariul, la…

- Ministerul Muncii afirma, intr-un comunicat de presa transmis vineri, ca scopul legii a fost echilibrarea sistemului bugetar de salarizare, deoarece existau disfunctionalitati majore, in sensul ca pentru aceleasi functii si atributii, functionarii din institutiile statului aveau salarii diferite.…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, admite ca in cazul unor bugetari salariile vor scadea cu procente intre 10 si 40 la suta, cea mai mare scadere fiind in cazul presedintelui Romaniei. Ea a spus ...

- Ministerul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat, joi, ca 3% dintre bugetari vor avea salariile scazute ca urmare a intrarii in vigoare a legii salarizarii, precizand ca venitul de la buget al presedintelui Romaniei este cu 40% mai mic. "3% dintre bugetari vor avea salarii scazute.…

- Februarie este luna in care se incaseaza primele salarii modificate, asa cum prevede legea salarizarii. In timp ce unii bugetari se vor bucura de lefuri mai mari, exista si angajati ai statului care vor primi salarii mai mici. Olguța Vasilescu, ministrul Muncii, a venit cu clarificari…

- Lia Olguța Vasilescu a afirmat ca 60% dintre bugetari, cei care se aflau la baza piramidei salariale, aveau salarii intre cel minim și 4.000 de lei. La jumatatea piramidei, erau 37% dintre salariații, cu salarii intre 4.000 și 7.000 de lei, iar ”in varful piramidei situația scapase totalmente de…

- Personalul auxiliar de specialitate si conex din cadrul instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea va protesta, joi, prin purtarea unor banderole albe pe brat, fata de modul de calcul al drepturilor salariale incep&ac...

- "Este vorba despre 3- dintre bugetari, acei bugetari de lux pe care nu ma asteptam sa-i planga presedintele Romaniei, sa fiu sincera. In momentul in care vorbim despre directori de institutii diferite, dar care sunt totusi institutii ale statului si unul are salariu de 2700 de lei, iar altul de 12000…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, il ironizeaza pe Iohannis si ii spune cine sunt cei carora le vor scade salariile. „Ne-a certat Iohannis ca am promis cresteri de salarii si unora le-a scazut. Haideti, sa ii explic lui Iohannis. Dumnealui si noua ne-au scazut salariile cu 40%. S-au redus salariile…

- „Ce ne-a dat peste cap si ne-a luat prin surprindere este transferul contributiilor, nu legea salarizarii. Trebuie sa gasim solutii pentru ca e greu de justificat moral, cand tara are o crestere economica puternica, cand institutia merge bine, sa le explici unor oameni de ce le scad salariile. Sper…

- Bogdan Chiritoiu, presedintele Consiliului Concurentei, spune ca ii este greu sa justifice angajatilor institutiei reducerile salariale cauze de transferul contributiilor sociale de la angajator la angajat, in contextul in care institutia pe care o conduce are rezultate bune, iar economia…

- Mii de polițiști vor primi o lovitura usturatoare in februarie! Anunțul a fost facut de catre președintele Sindicatului Național al Polițiștilor și Personalului Contractual (SNPPC), Dumitru Coarna, potrivit bugetul.ro . Coarna a dezvaluit, la Antena 3, ca salariile a mii de polițiști nu vor crește ca…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a anuntat luni ca 3% dintre bugetari vor avea salariile taiate de la 1 ianuarie, in urma aplicarii Legii salarizarii unitare si a trecerii contributiilor la angajat.

- „Urmeaza sa avem o crestere de 4% pe net de la 1 ianuarie 2018. In acelasi timp, vom mai avea una cu 20% din martie pentru profesori, iar sanatatea urca direct pe grila din 2020”, a spus ministrul Muncii. Ea a precizat: „In 2016 am avut un buget de cheltuieli salariale de 58 de miliarde de lei. In anul…

- Aproximativ 20 de angajați ai RATT, majoritatea vatmani și șoferi de troleibuze sau autobuze, s-au adunat astazi in fața Primariei Timișoara pentru a protesta, nemulțumiți fiind ca pe luna decembrie s-au primit doar cate 300 de lei din salariu. Angajații țin afișe cu mesaje precum „Sclavii RATT” și…

- Primarul municipiului Deva, Florin Oancea, a anuntat, joi, intr-o conferinta de presa, ca reducerile de personal ar putea sa inceapa din luna februarie. 150 din cei aproximativ 800 de angajati ar putea fi concediati, scrie MEDIAFAX . ”In jur de 150 de persoane pleaca, in conditiile in care vom primi…

- Cresc pensiile, scad salariilor unor bugetari. Anuntul facut de Ministrul Muncii Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, aduce vestile inceputului de an: pensiile vor creste si in 2018, iar salariile unor bugetari vor scadea. In plus, persoanele cu pensii speciale care vor trebui sa renunte la una dintre…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, aduce vestile sfarsitului de an: pensiile vor creste si in 2018, la fel ca salariile. Exceptie vor face persoanele cu pensii speciale care vor trebui sa renunte la una dintre pensii.

- Pentru unii bugetari salariile vor scadea in acest an, recunoaște ministrul Muncii Olguța Vasilescu. ”Am spus ca la o mica parte din bugetari vor scadea salariile. Sunt, in general, cei cu funcții de conducere, unde oricum salariile sunt foarte mari, pentru ca sindicatele au negociat bine. Oricum, dezechilibrele…

- Surprize neplacute vor fi și pentru unii bugetari ale caror salarii vor scadea chiar de la inceputul anului viitor, a declarat Olguța Vasilescu, duminica, la emisiunea Subiectiv realizata de Razvan Dumitrescu la Antena 3. - "Pensiile cresc anul viitor, cum au crescut și anul acesta. Anul viitor…

- Sindicatul National al Functionarilor Publici (SNFP) caracterizeaza proiectul de buget pentru anul 2018 ca fiind un act normativ premergator disponibilizarilor colective in cadrul administratiei publice locale si centrale."Atragem atentia ca sumele proiectate pentru cheltuielile de personal aferente…

- Sindicatul Național al Funcționarilor Publici - SNFP caracterizeaza proiectul de buget pentru anul 2018 ca fiind un act normativ premergator disponibilizarilor colective in cadrul administratiei publice locale si centrale. Atragem atentia ca sumele proiectate pentru cheltuielile de personal aferente…

- Orice crestere a cererii peste potentialul intern de a oferi marfuri si servicii care sa satisfaca aceasta cerere se regaseste fie in importuri, deci balanta comerciala deteriorata, ceea ce deja se intampla, ori in inflatie, care a crescut si ea. Cererea interna a fost aprinsa de majorarile salariale…

- Sindicatul National al Functionarilor Publici a transmis, miercuri, ca sustine toate actiunile angajatilor sistemului institutional al Ministerului Muncii generate de discriminarile salariale existente in momentul de fata ca urmare a aplicarii Legii 153/2017. Salariile celor din institutiile din…

- Politica salariala din acest moment duce la o destabilizare si o ineficienta institutionala majora prin migrarea personalului catre alte institutii publice a caror politica salariala corespunde pregatirii profesionale a functionarului public, se arata intr-un comunicat al Sindicatului National al Functionarilor…

- Sindicatului National al Functionarilor Publici (SNFP) acuza ca salariile celor din institutiile din subordinea Ministerului Muncii ”sunt considerabil mai mici” decat ale acelorasi categorii de personal aflate in subordinea altor ministere. Sindicatul precizeaza intr-un comunicat de presa transmis miercuri…

- Sindicatul National al Functionarilor Publici anunța ca sustine toate actiunile angajatilor sistemului institutional al Ministerului Muncii generate de discriminarile salariale existente ca urmare a aplicarii Legii 153/2017. Salariile celor din institutiile din subordinea Ministerului „sunt considerabil…

- Sanatatea, educatia si infrastructura sunt "bazele" bugetului pe anul 2018, a afirmat, joi, premierul Mihai Tudose, precizand ca se pastreaza si 2% din PIB pentru aparare."Sanatate, educatie, infrastructura sunt bazele acestui buget, evident pastrand cei 2% la aparare dintr-un Produs Intern…

- Guvernul a oprit investitiile publice in infrastructura ca sa poata plati majorarile de venituri ale propriilor angajati fara sa puna in pericol finantele nationale. Speranta pusa in fondurile europene la inceputul anului, pentru completarea necesarului de investitii, e desarta. Fondurile atrase pana…

- Ministrul Muncii Lia Olguta Vasilescu sustine ca salariile nu vor scadea „in niciun caz“ din cauza trecerii contributiilor de la angajator la angajat, precizand insa ca n-a spus niciodata ca prin acest transfer cresc salariile.

- Angajatii APIA Cluj au iesit in strada. Ce salarii primesc ACUM functionarii O parte din cei 110 angajați ai APIA Cluj au protestat impotriva preconizatelor reduceri salariale, prin intreruperea lucrului, potrivit directorului Adrian Zaharia. Acesta a explicat ca a avut, în cursul dimineții…

- Intalnirea cu domnul Mihai Tudose, Prim Ministru, care a avut loc miercuri, 15 noiembrie 2017, in cadrul Consiliului Național al CNSRL ”Frația” a determinat Sindicatului Național al Funcționarilor Publici, SNFP, sa lanseze in randul tuturor functionarilor publici si personalului contractual din administrația…

- „Am venit din doua motive: pentru ajutorul pe care l-au acordat in rezolvarea cat mai multor situații specifice din cadrul sindicatelor pe care le reprezinta și pentru a-i asigura in continuare de toata deschiderea noastra in tot ceea ce inseamna dezvoltarea Romaniei și un trai mai bun pentru oameni.…

- Sindicatul National al Functionarilor Publici (SNFP) a precizat ca va da în judecata Ministerul Muncii, daca nu va fi votata o ordonanța de urgența pentru suplimentarea fondului de salarii pe 2018. Suplimentarea ar trebui sa acoperepierderea suferita prin trecerea…

- Blocul National Sindical (BNS), filiala Timis a programat pentru vineri, la ora 14, un protest in fata Prefecturii Timis fata de modificarile aduse Codului Fiscal. Sindicalistilor BNS li s-au alaturat si IT-istii, nemultumiti ca in urma „revolutiei fiscale” pierd 6 la suta din salariu.

- Circa 800 de persoane au protestat, vineri, in fața sediului Prefecturii Timiș, impotriva masurilor recent adoptate de guvern privind transferul contribuțiilor sociale de la angajator la angajat, scaderea impozitului pe venit de la 16 la 10 la suta și introducerea unei taxe de solidaritate pentru angajator,…

- Sindicatului National al Functionarilor Publici, SNFP, organizatie sindicala care reprezinta functionari publici si personal contractual de la nivelul administratiei publice centrale si locale, critica taiera veniturilor angajatilor cu 25% prin aplicarea ”revolutiei fiscale”.

- Functionarii publici anunta ca se pregatesc de proteste. Sindicatului National al Functionarilor Publici (SNFP), organizatia sindicala care reprezinta functionari publici si personal contractual de la nivelul administratiei publice centrale si locale, critica vehement diminuarea veniturilor angajatilor…

- "Bugetarii vor avea salariile taiate pe motiv ca vom avea o crestere salariala cu 25% de la 1 ianuarie, conform legii, dar, din pacate, acesti 25 % sunt taiati prin decizia guvernamentala de a face venit la bugetul de stat prin transformarea lui in contributii si impozit. Colegii mei, bugetarii,…

- Sindicatul National al Functionarilor Publici sustine ca bugetarii vor apela la orice forma de protest, in momentul in care marirea salariala de 25% va disparea din cauza transferului de contributii, precizand ca nu au fost luat in seama opiniile sindicalistilor inainte de adoptarea OUG. …