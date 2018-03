Stiri pe aceeasi tema

- Salariile angajatilor Salrom nu au fost modificate de la 1 ianuarie, odata cu trecerea contributiilor sociale de la angajator la angajat, se arata intr-un comunicat remis, joi, AGERPRES. "In contextul actual, respectiv trecerea contributiilor de la angajator la angajat, castigurile salariale lunare…

- Producatorul auto Volkswagen a acceptat sa majoreze cu 4,3% salariile a peste 120.000 de angajati din Germania, incepand cu luna mai, a anuntat, miercuri, IG Metall, cel mai mare sindicat din Germania, transmit MarketWatch si Reuters, informeaza AGERPRES . Acordul este similar celui obtinut luna aceasta…

- Guvernul pregatește o ordonanța de urgența prin care autoritațile locale vor putea folosi banii din excedentul bugetar pentru a acoperi cheltuieile salariale. Astfel, vor putea fi taiate fonduri de la investiții, in favoarea celor pentru plata salariilor. Vicepremierul Paul Stanescu a confirmat, luni,…

- Consiliul Local Campina se intrunește luni, 19 februarie, in ședința extraordinara pentru a aproba bugetul municipiului pentru anul 2018. Vestea buna este aceea ca veniturile bugetului local nu se diminueaza comparativ cu anul precedent. Vestea proasta - au crescut mult cheltuielile cu salariile din…

- Salariile angajaților Agenției de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) au scazut, in ianuarie, chiar și cu 1.300 de lei, fața de luna decembrie, dupa transferul contribuțiilor de la angajator la angajat, potrivit Digi24. Zeci de mii de bugetari au primit salarii mai mici, dupa aplicarea revolutiei…

- Am aflat din proiectul de buget ca pentru anul acesta, suma de 89.884.000 lei se duce pentru cheltuieli de functionare si doar 40.546.000 de lei se duce pentru dezvoltare. Din cele 89,88 de milioane de lei pentru functionare, suma de 41.638.000 de lei se duce pentru plata salariilor personalului.…

- Situatia complicata intr-o scoala din judetul Buzau. Secretarul institutiei de invatamant refuza sa semneze hartiile pentru salariile angajatilor. El spune ca se teme sa nu fie dat in judecata cand oamenii vor primi salarii diminuate si de 10 ori.„Nu stiu ce sa-i spun omului, nu sunt de reavointa,…

- Salariile vor crește pentru copleșitoarea majoritate a angajaților – peste 95% – de la 1 Ianuarie 2018, așa cum prevede legea salarizarii unice. Scad mega-salariile, care nu se incadreaza in structura și ierarhia legii. Pentru situațiile reclamate de scadere a salariilor – cazuri speciale, punctuale…

- Salariile angajatilor din IT, a persoanelor cu dizabilitati si a celor din cercetare-dezvoltare nu vor scadea cu 7% in acest an, deoarece Guvernul a gasit o solutie temporara pentru haosul provocat acestora de revolutia fiscala. Angajatorul va retine la sursa doar partial contributii, urmand ca statul…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a atrage atentia ca daca sunt scaderi salariale ale angajatilor din mediul privat este din cauza faptului ca angajatorii au vrut sa isi creasca profitul. „Se asteapta si o OUG. Noi nu avem astfel de informatii despre dari salariale din mediul privat. In orice…

- Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, a declarat ca Guvernul pregatește o ordonanța de urgența pentru reglementarea salariilor angajaților din IT, din mediul privat."Pentru rezolvarea problemei...

- Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, a declarat marți intr-o conferința de presa, ca statul nu poate interveni in negociere pentru salariații din privat, insa ca este convinsa ca strict din cauza transferului contribuțiilor de la stat la angajator salariile nu vor scadea.

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat marti intr o conferinta de presa, ca statul nu poate interveni in negociere pentru salariatii din privat, insa ca este convinsa ca strict din cauza transferului contributiilor de la stat la angajator salariile nu vor scadea, informeaza Antena3.ro. Iata…

- Doua treimi dintre IMM-urile din Romania nu au renegociat salariile angajaților, odata cu transferul contribuțiilor sociale, și au ales sa dea angajaților, ca alternativa, prime sau bonusuri, pentru a nu scadea salariile, a declarat, marți, președintele Consiliului Național pentru Intreprinderile Private…

- Cheltuielile de personal ale administrației locale se cifreaza la 2.729.860 lei, din care se poate asigura doar suma de 1.998.110 lei. Salariile angajaților reprezinta jumatate din bugetul orașului pe anul 2018 Primaria orașului Baia de Arieș a publicat un draft al proiectului de buget pentru anul 2018.…

- Doua treimi dintre intreprinderile mici si mijlocii din Romania nu au renegociat salariile angajatilor, odata cu transferul contributiilor sociale, si au ales sa dea angajatilor, ca alternativa, prime sau bonusuri, pentru a nu scadea salariile, a declarat, marti, presedintele Consiliului National…

- Guvernul pregateste un proiect de Ordonanta de Urgenta pentru marirea salariilor brute ale personalului auxiliar din institutiile de stat, bugetari incadrati cu norme part-time, care, in prezent, trebuie sa plateasca taxe mai mai decat salariile nete pe care le incaseaza, scrie Mediafax.

- In ședința ordinara a Consiliului Județean Timiș, desfașurata miercuri, aleșii județeni au votat noua grila de salarizare pentru angajați. Pe langa indexarea necesara plații contribuțiilor sociale, liderul CJ Timiș, Calin Dobra, a spus ca salariile vor crește cu 4-10 la suta. „Conform…

- Salariile angajaților din Consiliul Județean Timiș cresc… puțin. Conform președintelui Consiliului Județean Timiș, Calin Dobra, salariile angajaților din instituția pe care o conduce cresc cu procente situate intre 4 și 10 la suta. Asta pe langa indexarea salariilor cu sumele necesare plații contribuțiilor…

- Noul an aduce creșteri ale salariilor angajaților din Primaria Bistrița. Daca unele salarii s-au marit cu doar cateva sute de lei, in cazul altora, creșterile ajung și la 3.500 de lei. Este cazul administratorului orașului, caruia leafa i-a crescut de la 11.310 lei la 14.820.

- Circa 54% dintre clientii Smartree vor recurge la marirea veniturilor brute acordate angajatilor, astfel incat acestia sa beneficieze de aproximativ aceleasi salarii nete ca cele din 2017, potrivit unei analize realizate de compania care activeaza pe piata de externalizare a proceselor de HR, relateaza…

- Semnal de alarma tras de senatorul PMP Maramureș, Iustin Talpoș! Mai multe Consilii județene și primarii sunt in incapacitate de a achita salariile angajaților. Situația administrațiilor locale și a consiilor județene ajunse in risc de incapacitate de plata a salariilor angajaților a ieșit la iveala…

- Smartree: "Jumatate dintre firme maresc salariile brute" 54% dintre clienții companiei de resurse umane Smartree vor recurge la marirea veniturilor brute acordate angajaților, astfel incat ei sa beneficieze de aceleași salarii nete precum cele din 2017. Smartree proceseaza 600.000 de angajați anual…

- Potrivit unei analize Smartree Romania, unul dintre liderii din Romania pe piața de externalizare a proceselor de HR, 54% dintre clienții companiei vor recurge la marirea veniturilor brute acordate angajaților, astfel incat aceștia sa beneficieze de aproximativ aceleași salarii nete ca cele din 2017.…

- Aproape ca ne-a intrat in obisnuinta refrenul privind salariile „derizorii” ale personalului medical. De fiecare data cand se vorbeste de sistemul de sanatate, se aduc in discutie veniturile modeste ale angajatilor, incomparabile cu cele din tarile mai bine dezvoltate. De aici s-a lansat un alt slogan,…

- A doua zi dupa ce le-a promis angajatilor ca va creste plata la 11 dolari per ora si ca le va oferi bonusuri de pana la 1.000 de dolari, compania Wal-Mart Stoers Inc, se pregateste sa concedieze o parte din forta de munca, porivit Wall Street Journal. Retailerul, cu sediull in Bentonville,…

- Toti angajatii din invatamant vor primi in 12 sau 15 Ianuarie 2018 salariile aferente lunii Decembrie 2017, anunta Ministrul Educatiei, Liviu Pop, pe pagina lui de Facebook. Acesta precizeaza ca, in conformitate cu ordinul MFP 86 28.01.2005 completat cu ordinul MFP nr 398 7.03.2017 data de plata a salariilor…

- Administratia Complexului Energetic Oltenia a avut de ales intre doua variante in asa fel incat „revolutia fiscala” sa nu afecteze veniturile celor peste 13 mii de salariati ai companiei. Cel putin pana la incheierea negocierilor pentru noul contract de munca, angajatii CE Oltenia nu…

- Din informațiile noastre, exista instituții publice care nu au urmat exemplul celor private, adica nu au crescut salariul brut. Angajaților din acele instituții le vor scadea salariile și, așa cum e normal, vor fi revoltați și porniți impotriva Guvernului care a luat decizia trecerii contribuțiilor…

- Mai multe companii recurg la o ”șmecherie” legala in privința salariilor angajaților odata cu trecerea cu trecerea contribuțiilor in sarcina acestora. Mai exact, firmele mențin salariile nete ale angajaților acordandu-le bonuri de masa sau prime lunare, au declarat pentru Libertatea surse din domeniul…

- Altex Romania va modifica salariile pentru a compensa efectele recentelor Ordonante de Guvern cu privire la plata contributiilor si pentru a mentine la acelasi nivel veniturile nete ale celor peste 4000 de angajati din companiile grupului, masura urmand sa fie aplicata din ianuarie 2018. …

- Salariile bugetarilor din domeniul administratiei publice si sanatatii si veniturile angajatilor din domeniul activitatilor de spectacole au avut cea mai buna dinamica e evolutiilor salariilor in 2017, in timp ce evolutii sub medie s-au inregistrat in domeniile fabricarii produselor din tutun, telecomunicatiilor…

- Pana nu demult, angajatii din institutii publice, fie ei functionari publici sau personal contractual nu se puteau lauda toti cu salarii babane. Acum insa, da. Cei de la varful institutiilor au ajuns sa castige si aproximativ 3.000 de euro lunar, in timp ce angajatii aflati la baza scarii ierarhice…

- „Ordonanta lasa o portita pentru angajatorii care aveau niste probleme cu niste angajati, sa poata sa scape de ei mult mai usor. Poate sa se intample si treaba asta si sa se majoreze salariul preferential, de exemplu. Respectivul angajat este pus in fata faptului implinit: poate sa aleaga sa ramana…

- Potrivit Dispozitiei nr. 762 Presedintele Consiliului Judetean Buzau dispune convocarea Consiliul Judetean Buzau in sedinta ordinara, JOI, 21 DECEMBRIE 2017, ora 10”. Sedinta are loc la sediul Consiliului Judetean Buzau B-dul. N. Balcescu nr.48, Sala „Dimitrie Filipescu" cu urmatoarea ordine de zi:…

- Salariile brute ale angajatilor Combinatului ArcelorMittal Galati vor creste cu 20%, pentru protejarea salariilor nete, in timp ce negocierile privind contractul colectiv de munca anul viitor continua, transmite compania.“ArcelorMittal Galati va creste cu 20% salariile brute pentru a proteja…

- Conducerea companiei a anuntat ca majorarea este legata de trecerea contributiilor sociale de la angajator la angajat. In perioada urmatoare, intre sindicate si patronat vor continua negocierile salariale legate de Contractul Colectiv de Munca pe 2018.

- Miercuri, 20 decembrie 2017, expira termenul de o luna pana la care firmele din Romania ar trebui sa finalizeze negocierile cu salariatii si sindicatele privind transferul contributiilor sociale de la angajator la angajat, iar principala organizatie de patroni cu firme mici si mijlocii din Romania atrage…

- Oficialii producatorului auto Ford, companie cu 4.200 de angajati la Craiova, vor sa mareasca salariile brute ale salariatilor incepand cu 2018 numai daca acestia sunt de acord ca sindicatul si compania sa semneze un contract colectiv de munca valabil pe o durata de doi ani, si nu de un an, asa cum…

- Constructorul auto Dacia a anuntat luni ca a ajuns la un acord cu sindicatul referitor la acordarea unei sume compensatorii de 20% in cazul tansferului contributiilor sociale, pentru ca salariile nete sa ramana la acelasi nivel.

- Salariile nete ale angajaților producatorului auto Dacia vor fi neafectate de modificarile aduse de Guvern Codului Fiscal, a anunțat compania, citata de HotNews.ro. „Acordul care a fost semnat impreuna cu sindicatul prevede acordarea unei sume compensatorii de 20% astfel incat ...

- Reprezentantii Dacia Groupe Renault au facut anuntul mult asteptat cu privire la salariile angajatilor. Astfel, reprezentantii patronatului au anuntat ca veniturile nu vor scadea ca urmare a modificarilor aduse Codului Fiscal. Iata ce au anuntat reprezentantii Dacia Groupe Renault: „Urmare a aplicarii…

- Decizia controversata a Guvernului PSD-ALDE de trecere a contribuțiilor sociale în sarcina angajaților le-a dat marilor companii un instrument de șantaj în negocierile cu proprii angajați.

- Guvernul va suplimenta numarul angajaților din penitenciare. Decizia a fost necesara, spune executivul, din cauza numarul mare de ore suplimentare nerecuperate dar și pentru ca vor fi date in folosința noi spații pentru detenție. Guvernul a decis suplimentarea cu 1.000 de locuri a posturilor disponibile…

- Activitatea salariaților MAE se desfașoara, pe de o parte in țara, in Centrala MAE, iar pe de alta partea in cadru misiunilor diplomatice, oficiilor consulare și institutelor culturale din Serviciul Exterior. Drepturile salariale sunt stabilite in lei in țara și in valuta in Serviciul Exterior, arata…

- Guvernul Tudose nu a adoptat inca ordonanta promisa luna trecuta pentru ca salariile celor din IT scutiti de impozitul pe venit sa nu scada in urma trecerii contributiilor sociale din sarcina angajatorului in cea a angajatului, de la 1 ianuarie 2018. Surse din industria IT au precizat pentru HotNews.ro…

- Intentia de a-i baga pe angajatori la inchisoare daca nu vireaza contributiile angajatilor ne indreapta catre o nebunie, deoarece nu asa merg lucrurile in viata reala, considera consultantul fiscal Gabriel Biris. El arata ca, de multe ori, antreprenorii primesc cu intarziere banii de la clienti, iar…