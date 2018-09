SALARII PROFESORI 2018. Grila de salarizare pentru invatatori, educatori, profesori, profesori universitari

Iata grila de salarii pentru profesori, in functie de categoria la care se incadreaza: In invatamantul preuniversitar, pentru un profesor cu studii superioare, gradul I, gradatia 5, salariul de baza ajunge pana la 5.922 de lei, de la 4.935 de lei in ianuarie un debutant - pana la 3.680 de lei (3.581 de lei in ianuarie). un invatator/educator cu gradul I ajunge la un salariu de baza de pana la 4.736 de lei (peste 40 de ani vechime), de la 3.946 de lei in ianuarie, iar un debutant la 3.197 de lei (de la 2.664 de lei in ianuarie). In domeniul universitar, ...