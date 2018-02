Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii Sorina Pintea a declarat joi ca salariile medicilor nu vor scadea, ci vor creste, ajungand chiar la peste 4.000 de euro brut pentru medicii legisti. Pitea a precizat ca 3% din angajatii din subordinea ministerului au probleme, „dar nu probleme mari”, astfel ca salariile consilierilor…

- Ministrul Sanatatii a mentionat ca cei afectati de reducerile salariale sunt cei din aparatul central, nu medicii. "3 % cu probleme, dar nu cu probleme mari. Pentru consilieri, salariile vor scadea cu aproximativ 23%. Consilierii la cabinetul demnitarului trebui sa aiba acelasi salariu. Ajustarea…

- Ministrul Sanatații, Sorina Pintea, a dat asigurari joi, intr-o conferința de presa, ca salariile medicilor vor crește, iar sporurile aproape ca vor dubla salariile nete. Totuși, ministrul Sanatații a ținut sa transmita și un mesaj dur cadrului medical.„Daca oferim salarii la nivelul UE, cred…

- „Angajații nu au de unde sa știe pana nu le vine fluturașul. Angajatorii nu au treaba cu statul. Se face confuzie intre legea salarizarii, trecerea contribuțiilor de la angajator la angajat...Este o confuzie generala, foarte puțini au citit legea. In urma cu șapte luni cand se dezbatea legea salarizarii,…

- Ea a explicat ca aceasta agentie ar urma sa fie sub patronajul MS si va aduna toate datele care in prezent se afla la diversi colaboratori ai ministerului. ''Agentia de date inseamna sa aduni toate datele care astazi se afla la diversi colaboratori. (...) Aceasta agentie ar fi sub patronajul…

- Institutul Regional de Oncologie din Iasi, in carantina Institutul Regional de Oncologie din Iasi se afla în carantina, dupa ce o pacienta a murit, aseara, din cauza gripei. Alte 10 persoane bolnave de cancer sunt internate în acelasi spital, dupa ce si în cazul lor a fost…

- Se petrec lucruri necurate la Secom, societatea de apa și canal, care opereaza in Turnu-Severin (avand ca acționar aproape unic Consiliul Local), iar de catva timp, datorita contractului cu Uniunea Europeana, mai mult de 65% din județul Mehedinți. Pare un joc de cuvinte afirmația ca la societatea comerciala…

- ING Romania anunta un nou model operational, aplicat mai intai in 33 de sucursale proprii si integrarea serviciilor bancare pe platformele sale digitaleau transmis joi reprezentantii bancii. Pe parcursul anului 2018, ING va face tranzitia catre un model digital de tip self-service si va recrea fluxul…

- Guvernul britanic a incercat marti sa minimalizeze un raport pesimist privind situatia economica a tarii dupa iesirea sa din Uniunea Europeana susceptibil sa alimenteze perceptia ca guvernul nu este suficient de pregatit, relateaza AFP si Reuters. Articolul dezvaluit de Buzzfeed constituie o "interpretare…

- Protocoalele in baza carora angajatii Complexului Energetic Oltenia vor beneficia de cresteri salariale si care urmeaza sa fie incheiate intre conducatorii de unitati si liderii de sindicat, nu sunt inca intocmite. Prin urmare, criteriile in baza carora salariile vor fi majorate, nu…

- Mirabela Dauer trece prin momente dificile. Cunoscuta artista a ajuns de urgenta la spital, iar starea ei de sanatate nu e deloc asa cum si-ar dori. Medicii nu i-au dat vesti bune, motiv pentru care au decis sa ii scoata un rinichi.

- Ministrul desemnat al Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat dupa audierile din comisie ca prioritara este rezolvarea problemele legate de medicii rezidenti, iar in ceea ce priveste legea vaccinarii, doreste sa aduca anumite modificari dupa ce va purta discutii cu ONG-uri si cu asociatii de pacienti.

- Medicii sustin ca tigarile electronice IQOS care nu ard tutunul, ci il fierb, contin de patru ori mai multa nicotina decat tigaretele obisnuite și ca sunt extrem de periculoase pentru sanatate.

- Sub titlul „Atunci cand a avea cea mai rapida crestere din UE nu te face mai bogat”, Bloomberg arata ca beneficiile traiului in economia cu cel mai puternic ritm de crestere din Uniunea Europeana ar putea sa nu dureze pentru romani.

- „Poti creste sanatos si prin exporturi, cum face Germania. Dar noi crestem prin importuri, pentru ca in lipsa investitiilor piata interna nu face fata cererii in crestere determinate de majorarile salariale si de reducerile de taxe.“ Previziunea Bancii Mondiale de crestere economica a Romaniei,…

- Incepand din luna februarie 2018, peste 28.000 de polițiști vor beneficia de majorari salariale prin creșterea unor sporuri, a transmis intr-un comunicat Ministerul Afacerilor Interne (MAI). Avand in vedere resursele bugetului anului 2018, MAI va asigura o majorare a sporului pentru risc si suprasolicitare…

- Conform datelor prezentate de primarul Oancea, in noiembrie 2017, Primaria Deva a platit salarii in valoare totala de 3,4 milioane de lei, aproape dublu fata de aceeasi luna a anului 2016. Fondul de salarii al Primariei Deva ar fi ajuns asftel la 10 milioane de euro, in timp ce veniturile proprii ale…

- Medicii de urgenta din orasul Cornesti, raionul Ungheni, s-au mutat in casa noua. Dupa ce zeci de ani, specialistii au activat intr-o cladire fara apeduct, canalizare si incalzire, acum angajatii in sfarsit vor putea munci intr-un edificiu renovat la standarde

- ♦ Socul noilor reguli privind protectia datelor Anul 2018 va aduce pentru mediul de business, dar si pentru sectorul public, socul intrarii in vigoare a noului regulament european de protectie a datelor (general data protection rules - GDPR), care introduce noi obligatii privind gestionarea,…

- Casa Naționala de Asigurari de Sanatate solicita medicilor de familie maxima responsabilitate fata de pacienții pe care-i au in ingrijire, avand in vedere ca unii doctori nu mai pot prescrie rețete, bilete de trimitere și concedii medicale pentru ca nu au semnat contractele cu casele de asigurari de…

- Medicii de familie din Arges protesteaza miercuri. Cel putin jumatate dintre ei nu vor semna nicio reteta compensata sau gratuita. Pacientii vor putea doar sa ceara o consultatie, dar vor primi doar retete simple, nu ...

- Pompierii spun ca explozia s-a produs marți dimineața, pe strada Nistor Oprean din Sannicolau Mare. La momentul respectiv, in imobil se aflau un barbat in varsta de 55 de ani și o femeie de aproximativ 70 de ani, conform acestora. Nimeni nu a anunțat, insa, la 112 și nici direct autoritațile…

- Recomandari ale medicilor pentru masa de Craciun Foto: Arhiva. Este a doua zi de Craciun, si dupa o zi petrecuta în familie cu daruri si mese pline, astazi este rândul vizitelor la rude si prieteni, unde petrecerea continua. Medicii recomanda evitarea supraalimentatiei si…

- Medicii il numesc miracol de Craciun. Cazul unui barbat din Vaslui a facut pe toata lumea sa se minuneze. Un barbat care a fost la un pas de moarte si-a revenit surprinzator, cand nimeni nu se mai astepta.

- Deputatul USR, Matei Dobrovie, a initiat o propunere legislativa care vizeaza modificarea art. 34 alin. (2) din Legea drepturilor pacientului, in sensul in care pacientii vor putea oferi donatii numai unitatii sanitare unde au primit ingrijiri, nu si medicilor curanti.

- Primarul Timișoarei Nicolae Robu spune ca nu sunt platite toate salariile la RATT. Primaria a avut plați de facut catre RATT pentru utilitați, care nu puteau fi amanate, iar salariile vor trebui sa mai aștepte puțin. „Nu sunt platite toate salariile la RATT, sunt anumite restanțe. Știți bine…

- Actorul Alexandru Arsinel a ajuns de urgenta aseara la spital si a fost supus unei interventii medicale in aceasta dimineata. Medicii de la Spitalul Universitar Bucuresti i-au montat un stent si spun ca acum se simte bine. Actorul a marturisit ca l-au afectat enorm plecarea dintre noi a colegelor de…

- Moartea Anei Geanina Sechel a determinat conducerea Spitalului Județean de Urgența (SJU) Neamț sa ia cateva masuri de natura administrativ- profesionala. In primul rand, pe secția obstetrica-ginecologie și, afirma managerul interimar al spitalului, nu numai. „Fiecare gravida va fi examinata – obligatoriu…

- Consilierul pe probleme de securitate naționala al Casei Albe, H.R. McMaster, a declarat ca vremea "rabdarii strategice" s-a incheiat și a anunțat ca președintele american Donald Trump va dezvalui curand o noua strategie menita sa sporeasca "influența" SUA la nivel mondial, informeaza…

- Aplicarea politicilor de mediu in UE este deficitara. Se inregistreaza probleme grave in domenii precum combaterea poluarii și imbunatațirea calitații aerului, protejarea capitalului natural și a biodiversitații, gestionarea deșeurilor, a avertizat Daciana Sarbu marți la Bruxelles, in Comisia de…

- Proiectul BRUA, "o prioritate pentru guvernul Tudose" Foto: gov.ro. Un nou gazoduct strategic în lungime de peste 500 de kilometri va parcurge teritoriul României în cadrul proiectului european BRUA, care va interconecta retelele de gaze naturale din Bulgaria, România, Ungaria…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a participat luni, 27 noiembrie 2017, la conferința de presa dedicata prezentarii de catre Comisia Europeana a rezultatelor sondajelor de opinie privind cei zece ani de la aderarea Romaniei la Uniunea Europeana.51% dintre respondenți…

- Actrița Cristina Stamate se afla in continuare internata la Spitalul de Urgența Floreasca, starea acesteia fiind ''staționara'', a declarat vineri pentru AGERPRES purtatorul de cuvant al unitații medicale, Bogdan Oprița."Este in continuare internata la noi. Starea dansei este staționara. Nu…

- Noapte grea de garda. Ambulanța. Copil ranit, minor și singur. Hotarari grele! Medicii sunt in alerta. Trebuie operat! Cine decide pentru el? Sigur, medicii...Copilul e curajos și vrea. Se intra in sala. Toata echipa. Decurge bine operația! Nu este o simpla poveste. Este mesajul postat pe facebook de…

- Planurile Guvernului PSD de a creste numarul orelor de garda pentru medici ar putea sa genereze proteste si in sistemul de sanatate. Este vorba despre schimbarile pe care Guvernul vrea sa le faca in legea salarizarii, Ordonanta de Urgenta pregatita de PSD obligandu-i pe medici la 48 de ore de garda…

- Ordonanta de Urgenta pregatita de PSD ii obliga pe doctori sa faca 48 de ore de garda pe saptamana, fata de 35 in prezent. Si asta, in conditiile in care vor fi platiti in functie de salariul actual si nu de cel care urmeaza sa fie marit. Medicii susțin ca documentul nu clarifica nici sporurile, […]

- Modificarea salariului minim de la 1.450 de lei la 1.900 de lei va afecta aproape 750 de muncitori ai Fabricii de Arme Cugir, care vor fi platiti cu salariul minim, dupa intrarea in vigoare a modificarii schimbarilor decise la nivelul Guvernului.

- Centrul Antifumat din Resita a fost desfiintat dupa ce a ramas din nou fara finantare, anunta radioresita.ro. Astfel, la Dispensarul TBC din Resita nu se mai primesc nici medicamente gratuite si nici consiliere psihologica. "In prezent, acest centru nu mai functioneaza. De o perioada buna…

- Cresterea economica a Romaniei din 2017 este una impresionanta: suntem primii din Uniunea Europeana in ceea ce priveste avansul economiei, agentia AFP ne numeste „tigru”, insa analistii se asteapta ca, anul viitor, principala amenintare sa fie incetinirea acestei cresteri.