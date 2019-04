Stiri pe aceeasi tema

- Angajatii din Bucuresti au cele mai mari salarii din România, de aproape 3.500 de lei net pe luna, iar angajatii din Suceava câstiga, în medie, circa 2.000 de lei net pe luna, arata datele centralizate de ZF pe baza informatiilor de la Institutul National de Statistica. „Decalajele…

- Afacerile cu flori au inregistrat, la inceputul lunii martie, cele mai ridicate vanzari. In fiecare an, de 8 Martie, peste 10 milioane de romance sarbatoresc Ziua Femeii și ce poate fi mai nimerit drept cadou decat un buchet de flori? Un calcul simplu arata ca florile oferite doamnelor și domnișoarelor…

- Argeș, Timiș, Olt, Sibiu și Alba au fost, cel puțin pentru primele 11 luni din 2018, in topul județelor cu balanța pozitiva in ceea ce privește valoarea exporturilor și a importurilor, conform datelor publicate de catre Institutul Național de Statistica. Si judetul Buzau este in lista judetelor cu balanta…

- Florile oferite doamnelor si domnisoarelor de 8 Martie Florile oferite doamnelor si domnisoarelor de 8 Martie costa peste 20 de milioane de euro, în conditiile în care cel putin o treime dintre acestea primesc un buchet care costa, în medie, 30 de lei, se arata într-un…

- Numarul salariatilor din Capitala a ajuns, la finele lunii noiembrie 2018, la 1.018.213 persoane, comparativ cu 993.740 persoane in perioada similara din 2017, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica. Câştigul salarial mediu brut, era la finele lunii noiembrie 2018,…

- Lista filialelor PSD conduse de interimari, unde se vor organiza alegeri: București - interimar Gabriel Mutu Dambovița - interimar Rovana Plumb Braila - interimar Aurel Simionescu Caraș-Severin - interimar Luminița Jivan Cluj - interimar Horia Nasra Suceava…