- Cateva sute de mineri, angajati ai mai multor cariere din cadrul Complexului Energetic Oltenia (CEO), se afla in cea de-a treia zi de greva in salile de apel din cadrul unitatilor, ei refuzand sa intre in ture si cerand majorarea salariilor si acordarea de vouchere de vacanta. Potrivit reprezentantilor…

- Ca urmare a intreruperii voluntare a lucrului in unele cariere din cadrul Societatii Complexul Energetic Oltenia (CEO), cu consecinte iremediabile asupra activitatii companiei, a fost stabilita, de catre conducerea Ministerului Energiei, o intalnire intre conducerea societatii si partenerii sociali,…

- Minerii de la Complexul Energetic Oltenia au continuat protestul inceput vineri seara la Cariera Jilț Nord și care s-a extins sambata la Jilț Sud și apoi la Roșiuța. Cei intrați duminica dimineața in schimbul I li s-au alaturat și s...

- Conform liderului sindical Nicu Bunoaica, oamenii cred ca vor primi mai puțini bani pe final de an decat s-ar fi așteptat din economia la fondul de salarii. Liderul sindical de la Cariera Lupoaia susține ca minerii se tem ca administrația CE Oltenia va folosi o parte din banii din economia la fondul…

- Marius Stoian, șeful Sectorului Știucani, de la Cariera Roșiuța, care a folosit sambata la serviciu o drona, dupa ce le-a spus subalternilor ca-i va filma și fotografia la locul de munca, se teme de urmarile gestului sau. Acesta și-a anunțat subalternii, in aceste zile, ca nu mai vrea funcția…

- Un șef de sector din Cariera Roșiuța va trebui sa dea explicații la ITM Gorj dupa ce a venit cu drona la serviciu pentru a-i supraveghea pe mineri. Liderul sindical Nicu Bunoaica a anuntat ca va depune plangere la Inspectoratul Teritorial de Munca Gorj, pentru ca nu exista o decizie administrativa prin…

- Nicu Bunoaica catalogheaza gestul șefului Sectorului 1 Știucani, de la Cariera Roșiuța, care a venit la serviciu, sambata, dimineața, la schimbul unu, insoțit de o drona ca fiind o sfidare la adresa minerilor. Liderul Sindicatului Solidaritatea 2013 de la Cariera Lupoaia ameninta ca daca directorul…

- Marius Stoian, șeful Sectorului 1 Știuncani de la Cariera Roșiuța, a venit la serviciu sambata dimineața, la schimbul unu, insoțit de o drona. Angajații l-au intrebat pe inginer ce face cu drona respectiva și daca ii aparține. Stoian le-ar fi spus subalternilor ca aparatul l-ar fi imprumutat…