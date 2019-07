Stiri pe aceeasi tema

- Șeful statului a avut o intrevedere de lucru cu Ministrul Economiei și Infrastructurii, Vadim Brinzan și candidatul la funcția de Președinte al Consiliului de Administrație al ”Moldovagaz” S.A, Vadim Ceban.

- PERSOANA FIZICA INDEPENDENTA, ca forma de exercitare a profesiei de ASISTENT MEDICAL. Unul dintre subiectele abordate in cadrul recentului Consiliu Național al OAMGMAMR a fost exercitarea profesiei de asistent medical ca persoana fizica independenta. Discuțiile au vizat interpretarea și aplicarea neunitara…

- Sapte membri ai CSM care nu au participat la ultimele doua sedinte cer public amanarea tuturor discutiilor cu privire la Sectia de Investigare a magistratilor pana la traducerea raportului Comisiei de la Venetia si a raportului GRECO. "In contextul emiterii comunicatului presedintelui CSM la data de…

- Premierul Viorica Dancila a declarat miercuri, dupa ședința BPN al PSD, ca la consultarile de la Palatul Cotroceni va aborda in discuția cu Președintele Klaus Iohannis situația ministerelor conduse de miniștri interimari. Șeful statului a anunțat deja ca nu il va numi vicepremier pe Titus Corlațean,…

- PNL și PMP confirma participarea la consultarile cu presedintele Consultari la Palatul Cotroceni foto: Arhiva Saptamâna aceasta vor avea loc consultarile presedintelui Klaus Iohannis cu partidele politice, pe tema recentului referendum pe justitie. Discutiile sunt programate marti si…

- Un sfarșit de saptamana extrem de incarcat in evenimente a avut premierul Romaniei, Viorica Dancila, sosita in Maramureș in dupa-amiaza zilei de vineri, 17 mai 2019, pentru a fi prezenta la a V-a ediție a ”Zilelor Maramureșului – Haida, hai in Maramureș”. Primul-ministru al Romaniei a fost așteptata…

- "Pentru mine, ca prim-ministru, pentru Guvernul Romaniei, este foarte important sa ne ocupam de buna organizare atat a alegerilor europarlamentare, cat si a referendumului. Vom discuta aceasta ordonanta de urgenta, a fost ieri sedinta pregatitoare, ma intorc la Guvern pentru a vedea fiecare act normativ…

- Complexul Energetic Oltenia (CEO), unul din cei mai mari producatori de energie din tara, va demara un program de plecari voluntare, iar circa 200-250 de salariati vor parasi compania, a declarat, marti, directorul general al companiei pentru News.ro, Sorin Boza, care a subliniat ca acestia vor primi…