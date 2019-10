Salarii mărite. Fifor, către Orban: Faceți calculele! Știu că vă deranjează! „De vreo doua zile PNL ataca Guvernul Dancila ca majoreaza salariul minim NET cu 100 de lei. Ca, vezi Doamne, -mai era cineva prin 1989 care mai dadea 100 de lei" și ca „guvernul n-ar fi legitim-. Domnule premier desemnat, doar atata puteți?! Comparația cu 1989 nu ține. Pentru ca nu vorbim aici doar de 100 de lei. In 2016, salariul minim, -in mana- era de 878 de lei. Noi il ducem acum, in 2019, conform programului de guvernare al PSD, la 1.363 lei. Faceți calculele! +55%!!! Știu ca va deranjeaza! Stiu si ca PNL vrea programatic sa desființeze salariul minim, pentru ca ar fi -anti-economic și… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul Mihai Fifor, secretarul general al PSD, combate criticile PNL referitoare la majorarea salariului minim net cu 100 de lei. Fifor respinge comparatia cu Nicolae Ceausescu si afirma ca PSD a majorat in ultimii ani salariul minim cu 55%."De vreo doua zile PNL ataca Guvernul Dancila…

- Cu referire la anunțul ca va crește salariul minim cu 100 de lei, Ludovic Orban a declarat ca "Mai era cineva prin 1989 care mai dadea cate 100 de lei sau cate un leu... Baieții aștia nu ințeleg, oamenii aștia nu ințeleg ca ei au fost demiși prin moțiune de cenzura, ca nu mai pot sa se comporte ca…

- ​​Înaintea negocierilor dintre Dan Barna și și Ludovic Orban, fostul consilier al liderului USR, Andrei Caramitru, a scris pe Facebook ca „guvernul PNL pentru noi se prefigureaza a fi mai rau decât guvernul Dancila /PSD.Cel puțin pe partea de justiție”. Caramitru trage…

- Klaus Iohannis este asteptat sa anunte marti numele premierului, care are termen 10 zile pentru a merge cu lista Guvernului in Parlament. Conform afirmatiilor presedintelui, se prefigureaza un Cabinet PNL sau coagulat in jurul formatiunii liberale. Propunerea de premier a PNL este liderul partidului,…

- „Spre deosebire de Victor Ponta, eu nu sunt cameleon. Nu ma dezic de colegii mei. Nu ma dezic nici macar de Guvernele Ponta din 2012-2015, in care Valcov și Teodorovici au fost miniștri ai Finanțelor – ca sa lamurim cine facea bugetele pe care Ponta doar le prezenta in Parlament”, a transmis luni dimineața…

- Mihai Fifor, secretarul general al PSD, a postat pe Facebook o presupusa lista cu viitorii ministri ai Opozitiei, in cazul in care Guvernul Dancila va pica la motiunea de cenzura. In dreptul functiei de premier figureaza doua initiale: LO (Ludovic Orban), la Ministerul de Externe apare numele lui Mihai…

- Secretarul general al PSD Mihai Fifor a declarat ca este o manipulare a opoziție faptul ca majorarile salariale au fost „mancate de inflație”, precizand ca salariul mediu net a ajuns la 3.142 de lei, in luna iulie, comparativ cu 2.046 lei in anul 2016.„Cea mai mare manipulare a partidelor…

- „Cea mai mare manipulare a partidelor de opoziție este ca majorarile de salarii au fost „mancate de inflație". Toate datele economice arata cat de mare este aceasta minciuna. Salariul mediu net, in mana, a ajuns in iulie la 3.142 lei, fața de 2.046 in 2016 – o creștere de peste 53%…