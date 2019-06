Stiri pe aceeasi tema

- Valoarea tranzactiilor realizate pe piata reglementata a Bursei de Valori Bucuresti (BVB) s-a diminuat usor cu 6,3% in perioada 17-21 iunie 2019, pana la 240,34 milioane de lei, fata de saptamana precedenta, insa in perioada analizata s-au desfasurat doar patru sedinte de tranzactionare, potrivit…

- "Datele preliminare din 2018 indica o cifra de afaceri cu aproape 200 de milioane de lei peste pragul de 1 miliard de lei. Comertul reprezinta principalul motor al evolutiei sectorului, generand 78% din cifra de afaceri, in crestere de la 72% fata de 2016", se arata intr-o analiza KeysFina.Afacerile…

- Fondurile de pensii private Pilon II reprezinta cei mai mari investitori instituționali în piata de capital din România, a declarat, în exclusivitate, Lucian Anghel, președintele Bursei de Valori București.

- Alro Slatina, unul dintre cei mai mari producatori de aluminiu integrati pe verticala din Europa, dupa capacitatea de productie, a raportat, marti, pierderi de 26,14 milioane lei in primul trimestru, de la un profit net de 110,51 milioane lei in perioada similara a anului trecut, pe fondul scaderii…

- Actionarii Nuclearelectrica SNN au aprobat, in adunarea generala extraordinara de ieri, semnarea unui Acord al Investitorilor, in forma preliminara, cu privire la constructia unitatilor 3 si 4 de la Cernavoda, intelegerea in cauza urmand sa fie incheiata intre China General Nuclear Power Corporation…

- Tranzactii in valoare de 1,4 milioane de lei (295.156 euro) au fost realizate miercuri, in prima ora de la deschiderea Bursei de la Bucuresti, pe o piata in scadere pe toti indicii, informeaza Agerpres.Citește și: Dezastru in domeniul hotelier! Exista un deficit de 50.000 de angajați: 'Avem…

- Rompetrol Rafinare este aproape de finalizarea implementarii primei etape a Advanced Process Control (APC), o solutie digitala cu un cost estimat la circa patru milioane de dolari, care va permite imbunatatirea activitatilor de productie din rafinaria Petromidia Navodari, potrivit unui raport al…