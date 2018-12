Bugetarii vor primi salarii mai mari, vouchere de vacanta si indemnizatii de hrana in 2019, an care va aduce, insa scumpiri la benzina, dar si o inghetare a pretului energiei electrice si al gazelor naturale. Pe parcursul anului urmator vor exista modificari in ceea ce priveste taxarea companiilor energetice si a celor din sectorul telecom, iar bancile vor plati o "taxa pe lacomie". Tot din 2019, comisionul de administrare pe Pilonul 2 de pensii scade la 1 (...)