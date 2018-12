Salarii mai mari pentru bugetari, “taxa pe lacomie” si benzina mai scumpa, din 2019 Bugetarii vor primi salarii mai mari, vouchere de vacanta si indemnizatii de hrana in 2019, an care va aduce, insa scumpiri la benzina, dar si o inghetare a pretului energiei electrice si al gazelor naturale, relateaza Agerpres. Pe parcursul anului urmator vor exista modificari in ceea ce priveste taxarea companiilor energetice si a celor din sectorul telecom, iar bancile vor plati o “taxa pe lacomie”. Tot din 2019, comisionul de administrare pe Pilonul 2 de pensii scade la 1%, de la 2,5%, iar pensiile vor creste din septembrie. De asemenea, de la 1 ianuarie, volumul de date in roaming fara suprataxa… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

