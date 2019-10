Salarii mai mari cu cel puţin 500 de lei de la 1 ianuarie 2020. Ce categorie de români este favorizată Alegerile de orice fel aduc promisiuni de tot felul pentru votanbti. Conform proiectului de lege ce a fost pus in discuție de curand, la Senat, persoanele care au lucrat in strainatate ar putea sa beneficieze, la intoarcerea și angajarea in Romania, de salarii nete mai mari decat cei care au lucrat in țara. Cum este posibil? Ei bine, se pare ca aceștia vor fi scutiți de plata impozitului pe salariu și vor beneficia și de reducerea contribuției la pensii. Perioada in care vor beneficia de aceste facilitațile fiscale se va calcula in funcție de perioada petrecuta in strainatate, potrivit avocatnet.ro. … Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Romanii care se intorc in țara ar putea fi scutiți de plata impozitului pe venit, in anumite condiții. Potrivit unui proiect legislativ inițiat de mai mulți parlamentari, scutirea va fi aplicata pentru jumatate din perioada in care fostii rezidenti au obtinut venituri intr-un alt stat si incepe din…

- Cetațeanul olandez suspect in cazul uciderii fetiței de 11 ani din Gura Șuții (Dambovița) mai fusese in Romania de cel puțin patru ori, a declarat, marți dimineața, procurorul general interimar Bogdan Licu.

- Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din Romania (C.O.T.A.R.) cere un raspns urgent din partea autoritaților, pentru prelungirea perioadei acordate pentru obținerea acreditarii celor care practica ridesharing. Parlamentari si guvernanti au demonstrat ca fac absolut orice este nevoie…

- Funcționarea sistemului “Alerta Copil”, prin care populația va fi avertizata privind disparițiile de copii in Romania este reglementata printr-un proiect legislativ ce intra in dezbatere la Senat. Sistemul va fi operat de catre Departamentul pentru Situatii de Urgenta al MAI, urmand sa fie transmise…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a declarat duminica, ca va fi o problema cu plata pensiei minime pentru 950.000 de oameni in cazul in care OUG 114/2018 va fi abrogata. Intrebat la Antena 3 daca vor fi probleme cu plata pensiilor in cazul in care OUG 114/2018 va fi abrogata, Budai a raspuns: In ceea…

- Amnistia fiscala, denumita Ordonanța privind instituirea unor facilitați fiscale, a fost adoptata ședința de Guvern de miercuri. Conform noului document, se propun doua mecanisme alternative eșalonarii la plata.Vezi aici cea mai recenta varianta a proiectului aiciCele doua mecanisme:1.…

- Zgomotul si poluarea aerului afecteaza cel mai mult sanatatea oamenilor din marile orașe. Reducerea poluarii fonice a devenit obligatorie la nivel european, iar Romania trebuie sa realizeze pana in 2020 o harta a zgomotelor. Iar apoi sa ia masuri pentru a reface confortul fonic.

- "Principalele teme abordate in cadrul intalnirii au fost: modernizarea ANAF, masurile pe care institutia intentioneaza sa le implementeze pentru cresterea colectarii veniturilor bugetare si implicarea contribuabililor in procesul de proiectare si implementare a acestor masuri, menite a imbunatati…