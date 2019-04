Stiri pe aceeasi tema

- Angajatorii aveau inregistrate pe cea mai mare platforma de recrutare pe internet din Romania 5.275 de poziții disponibile pentru județul Cluj in 2018, locul al doilea in țara ca numar de posturi.

- Vești extraordinare pentru romanii care vor sa munceasca in strainatate legal, prin intermediul ANOFM, in strainatate. Astfel, aproape 800 de locuri de munca sunt vacante in Spatiul Economic European, cele mai multe fiind disponibile in Marea Britanie, Olanda si Spania. Angajatorii cauta in special…

- Peste 950 de locuri de munca sunt vacante in Spatiul Economic European, cele mai multe fiind in Spania, Portugalia si Olanda. Angajatorii din aceste state cauta in special muncitori in agricultura, inclusiv la cules de zmeura. Potrivit Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), angajatorii…

- Peste 950 de locuri de munca sunt vacante in Spatiul Economic European, cele mai multe fiind in Spania, Portugalia si Olanda. Angajatorii din aceste state cauta in special muncitori in agricultura, inclusiv la cules de zmeura.

- Angajatorii din Spațiul Economic European ofera, prin intermediul rețelei EURES Romania, 974 locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza: Spania – 204 locuri de munca:200 muncitor necalificat in agricultura – cules capșuni, 4 tehnician – turbine eoliene; Portugalia – 200 locuri de munca:200 muncitor necalificat…

- Potrivit datelor Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Munca, angajatorii europeni pun la dispoziție aproximativ 980 de locuri de munca pentru romani. Totuși, numarul este mult mai mic fața de cel anunțat la finalul lunii ianuarie, cand erau disponibile 1.790 de posturi.Astfel, angajatorii din…

- JOBURI… Vasluienii care vor sa lucreze in strainatate, in cadrul unei firme serioase, au acum sansa de a se angaja si de a beneficia de toate drepturile. Firma Interlux SA cauta si in 2019 muncitori in domeniul prelucrarii metalelor prin aschiere, adica strungari si frezori, chiar si rectificatori.…

- Grupul de firme Queralt din regiunea Lleida, Spania cauta 150 de muncitori romani care sa lucreze in mai multe ferme destinate producerii si comercializarii fructelor: mere, cirese, nectarine, caise, etc.)Muncitorii vor lucra in camp, la culesul fructelor, curatat pomi, dar si in fabrica la aranjarea…