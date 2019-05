Stiri pe aceeasi tema

- Cu doua hipermarketuri deschise in 2019, Kaufland a ajuns la 122 de magazine in Romania, si intentioneaza sa deschida inca 10 magazine noi pe an in aproape toate regiunile tarii, informeaza Economica.net"In lunile care urmeaza, mai si iunie, deschidem noi magazine in Constanta, Focsani, Buftea si Cluj…

- Cu doua hipermarketuri deschise in 2019, Kaufland a ajuns la 122 de magazine in Romania, și intenționeaza sa deschida inca 10 magazine noi pe an in aproape toate regiunile țarii. Compania menține strategia de a deschide magazine in orașe de dimensiuni medii și mici, adaptandu-și formatele.„In…

- Echipa de psihologi ai Centrului de Autism “Marea Neagra” din Constanța este completata de 2 roboți NAO V6 de ultima generație. Cei 2 roboți NAO vor avea prima ședința de terapie alaturi de copii, in ziua de 2 aprilie, la ora 11, de Ziua Internaționala de Conștientizare a Autismului, ocazie cu care…

- Federația Elevilor din Romania, federație reprezentativa a elevilor din Romania, in curs de constituire, formata din urmatoarele asociații reprezentative ale elevilor: Constanța, Maramureș, Calarași, Valcea, Bacau, București și Ilfov, solicita Ministerului Transportului și Ministerului Dezvoltarii Regionale…

- Douasprezece muzee le sunt recomandate turistilor de Ghidul Michelin 2019, din sapte orase ale Romaniei: Bucuresti - trei muzee, Cluj-Napoca, Sibiu si Sighetu-Marmatiei - cate doua, Baia-Mare, Constanta si Iasi cate unul. Trei dintre acestea, notate cu trei stele, sunt considerate cele mai reprezentative:…

- Frans Timmermans a declarat, luni, la București ca Romania ar fi fost in actuala situație a Ucrainei daca nu ar fi intrat in Uniunea Europeana. Vicepreședintele Comisiei Europene a spus ca ”Nu este niciun dubiu pentru mine ca daca nu faceați acest pas istoric, ceea ce Putin face acum in Ucraina, o facea…

- Fie ca este vorba de rude ale bolnavilor internati în spitale sau de cei care ajung pentru controale medicale, fie de femei care vin la clinici renumite pentru operatii estetice ori straini care ajung în România pentru chirurgia obezitatii, tratamente stomatologice sau pentru relaxare…

- In afara de Galati (sectie care acopera, practic, sudul Moldovei si nordul Munteniei), sectii speciale de votare pentru basarabeni vor fi deschise la Bucuresti, Timisoara, Brasov, Cluj-Napoca, Craiova, Sibiu, Iasi, Suceava, Bacau si Constanta.