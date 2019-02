Salarii blocate. Ce prevăd normele Inainte de toate, trebuie subliniat ca poprirea pe venituri nu se poate face fara inștiințarea persoanei vizate. Așa prevede procedura civila, așa trebuie procedat.

In plus, aducerea la cunoștința nu se efectueaza prin somație, ci printr-o incheiere de incuviințarea a executarii, prin adresa, care va preciza și tilul executoriu in temeiul caruia s-a dispus poprirea. Conform normelor in vigoare, pot fi blocate anumite sume de bani. Despre ce este vorba aflați pe DC BUSINESS. Conform normelor in vigoare, pot fianumite sume de bani. Despre ce este vorba aflați pe DC BUSINESS. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

