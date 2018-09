SALARII 2019, creștere salariu minim: Anunțul Olguței Vasilescu ”Lucram la o hotarare de Guvern pentru majorarea salariului minim incepand de la data de 1 ianuarie 2019 si va fi 2.050 de lei. Deja am discutat despre asta saptamana trecuta cand ne-am intalnit cu patronatele si sindicatele. Ne-au spus ca ar vrea sa stie ca va fi un mecanism foarte clar ca sa stie la ce sa se astepte. Le-am spus ca din punctul nostru de vedere, programul nosrru de guvernare este foarte clar, il aplicam ad literam si ar fi trebuit sa stie ca din ianuarei va fi din nou o majorare a salariului minim”, a declarat Lia Olguta Vasilescu, la Antena 3. In același timp, ministrul… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

