SALARII 2019. Cine câștigă mai bine în România? Cele mai mari salarii medii din Romania se regasesc in serviciile din domeniul informației in timp ce in confecționarea articolelor de imbracaminte sunt cele mai mici. Castigul salarial mediu net a crescut, nominal, cu 18,2% fata de aceeasi luna a anului anterior, la 2.936 lei, iar cresterea reala, in raport cu evolutia preturilor de consum, a fost de 14,4%. VEZI ARTICOLUL INTEGRAL PE DCBUSINESS.RO Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Spor de xerox, la primarie. Pe cat de incredibil suna, pe atat este de ilegal acest adaos la salariu descoperit de Curtea de Conturi care a facut verificari la o primarie din Gorj. Castigul a ajuns la un angajat care avea copiatorul in primire si nu este singurul spor ilegal pe care l-au incasat functionarii.…

- Angajam personal calificat si necalificat pentru munca in deposit. Salarii foarte attractive, incepand de la 1300E pana la 2000E net! Vorbirea limbii germane e obligatorie! Asiguram transportul din Romania in Germania, cazare, echipament nou de munca, contract pe perioada nedeterminata, asigurare…

- Salariul mediu brut a scazut cu 2%, in ianuarie, la 4.837 lei fata de luna decembrie. De asemenea, salariul mediul net a fost cu 0,7% mai mic, de 2.936 lei. Cele mai mari valori ale castigului salarial mediu nominal net s-au inregistrat in activitati de servicii in tehnologia informatiei, inclusiv activitati…

- Meseria de sofer este cea mai cautata pe piata muncii din Romania. In topul categoriilor cu cele mai multe locuri de munca scoase la concurs de catre angajatori, in perioada iulie – decembrie 2018, intra "Ingineri – Meseriasi -...

- La 15 minute de Oltenești și 80 de kilometri de cel mai sarac oraș din Romania, Negrești, se afla comuna Hoceni. Trei mii de oameni au aici asfalt, apa curenta, canalizare, iluminat public, dispensar. 200.

- Numarul salariatilor din Capitala a ajuns, la finele lunii noiembrie 2018, la 1.018.213 persoane, comparativ cu 993.740 persoane in perioada similara din 2017, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica. Câştigul salarial mediu brut, era la finele lunii noiembrie 2018,…

- Majorarile salariale din sistemul de sanatate anunțate in ultima vreme ii plaseaza pe medici in topul celor mai bine platiți bugetari din Romania. Unii dintre ei incaseaza 1.500 de lei pentru o singura zi lucratoare, iar sumele decontate de la Casa de Asigurari de Sanatate sunt uriașe. Unii dintre medicii…

- Mesaj ‘șocant’ pentru pacienții care au intrat in acest spital din Romania. Acești au fost intampinați cu afișe prin care li se reamintește ca personalul medical are un salariu decent pentru munca prestata și ca nu ar avea nevoie de șpaga. „Avem salarii marite, nu ne trebuie șpaga!” Un medic caștiga…