Lia Olguța Vasilescu a prezentat, in emisiunea Subiectv, de la Antena 3, situația salariilor și a explicat cum sunt calculate creșterile reale care se vor aplica de la 1 ianuarie 2019.

"In fiecare an, incepand din 2019 și pana in 2022 se crește salariul la bugetari cu 25% din diferența la salariu. Atenție la ce inseamna aceasta diferența pentru ca au fost foarte multe confuzii in ultima perioada și s-a spus ca se crește cu 25% pe brut de la 1 ianuarie. Nu! Este 25% din diferența. De exemplu, eu am acum un salariu, sa zicem, de 2000 de lei și in grila, in lege, este scrisa cifra de 6000…