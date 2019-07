Salariatul de la SE Ișalnița cu picioarele amputate a decedat în spital! Doliu la SE Ișalnița dupa ce angajatul de 49 de ani al termocentralei, care a suferit un accident de munca cu o saptamana in urma, a decedat pe patul de spital. Pentru Daniel Saceanu s-a inițiat o campanie umanitara de donare de sange cum nu a mai fost in CE Oltenia, zeci de mineri și energeticieni dand dovada de solidaritate și donand pentru a-l ajuta pe colegul lor. Acesta este insa al patrulea accident de munca din CEO din ultima luna, și al doilea deces. Daniel Saceanu, angajatul de 49 de ani care joia trecuta a fost victima unui accident de munca, acesta cazand intre… Citeste articolul mai departe pe gorj-domino.ro…

