Angajatii Telekom Romania ar putea organiza un protest in data de 9 august, nemultumiti de ultimele decizii ale managementului societatii privind disponibilizarea a sute de salariati din companie, a anuntat, miercuri, Sindicatul National Telecomunicatii Mobile (SNTM). "Avand in vedere masurile anuntate prin care mii de cetateni romani vor fi afectati, respectiv sute de salariati Telekom si familiile acestora; cu luarea in considerare a faptului ca salariatii neconcediati inca vor indeplini si sarcinile de roboti digitalizati in locul colegilor afectati, fara sa se aiba in vedere nicio perspectiva…