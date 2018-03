Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile sunt interesate de conditiile de munca din cadrul Complexului Energetic Oltenia si de modul in care administratia companiei repecta legislatia privind protectia muncii si securitatea la locul de munca. Cosmin Popescu, presedintele Consiliului Judetean Gorj, si fost consilier in cadrul Complexului…

- Angajații Ministerului Tineretului și Sprotului, precum și cei ai Direcțiilor Județene pentru Tineret și Sport au intrat in greva japoneza ca urmare a nemulțumirilor legate de salarizare. Sindicatul Național Sport și Tineret a anunțat ca angajații pe care ii reprezinta au intrat in greva japoneza. Sindicaliștii…

- Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, proiectul de lege care aduce modificari Codului Muncii, in sensul definirii "muncii nedeclarate". Angajatorii pot fi astfel amendati cu 20.000 lei daca primesc la munca persoane fara incheierea unui contract individual de munca. Proiectul a…

- Sindicalistii anunta proteste la penitenciare pana la blocarea activitatii Presedintele Federatiei Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor, Sorin Dumitrascu, afirma ca, saptamâna viitoare, vor începe actiuni de protest la penitenciarele din tara, iar activitatea…

- Ionuț Nistor, liderul sindicatului Solidaritatea Sanitara filiala Neamț, spune ca s-a amanat, deocamdata, decizia privind reluarea protestelor, anunțata inițial pentru data de 12 martie. In schimb, liderii sindicatului care cuprinde aproximativ 20.000 de medici și asistenți medicali din țara au lansat…

- ”Ore suplimentare pentru colegii de la Interne, da, am fost de acord cu o astfel de propunere. Este un impact sustenabil. Se poate suporta la nivelul bugetului de stat. Impactul este undeva la 200 milioane lei”, a declarat Eugen Teodorovici. Orice propunere care poate fi susținuta din buget…

- Dupa ce ministrul de Interne a anuntat ca angajatii ministerului din operativ sau care desfasoara activitati cu caracter neprevazut vor putea fi platiti pentru orele suplimentare, Sindicatul National al Politistilor spune ca sumele vor fi insignifiante si ca revendicarile sunt mai complexe. Acestia…

- Federatia Sindicatelor din Administrația Naționala a Penitenciarelor anunta ca, luni, 12 martie, peste o suta de lideri de sindicat vor merge la Guvern pentru a ii cere premierului solutionarea problemelor din penitenciare, mentionand ca rezultatele concrete promise de Executiv in urma cu 6 luni lipsesc.…

- Categoriile de persoane asigurate obligatoriu, prin efectul legii, in sistemul asigurarilor pentru somaj, conform informațiilor publicate de Agenția Naționala pentru Ocuparea Forței de Munca (ANOFM) sunt: persoanele care desfasoara activitati pe baza de contract individual de munca…

- Sindicalistii cer demisia Avocatului Poporului: "Nu reprezinta interesele cetatenilor" Confederatia Nationala Sindicala Cartel ALFA cere demisia urgenta a Avocatului Poporului, deoarece "nu reprezinta interesele cetatenilor". "Înca de anul trecut, CNS Cartel ALFA a solicitat, alaturi de…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) a demarat campania de informare a fermierilor, privind depunerea Cererii unice de plata pentru acordarea subvențiilor agricole in 2018. Iata procedura și cele mai importante condiții. ALEXANDRU BOARIU Romania, in calitate de stat membru al UE,…

- Salariații care stau acasa, dar sunt obligați sa raspunda apelurilor angajatorului sau sa efectueze anumite sarcini, trebuie remunerați, pentru ca timpul in care aceștia stau de garda sau de permanența trebuie considerat ”timp de lucru”, a decretat Curtea Europeana de Justiție. Decizia reprezinta o…

- Eu consider ca cele patru elemente care au stat la baza legii salarizarii au fost indeplinite. Aici ma refer la munca egala, plata egala – si cred ca ministrul Muncii a dat exemplul unor consilieri care la un minister aveau 18.000 de lei si acelasi consilier cu aceeasi munca avea 4.000 de lei la alt…

- Premierul Viorica Dancila a explicat, joi, ca Legea salarizarii a avut la baza mai multe principii, intre care "plata egala la munca egala", mentionand ca acesta a dus la scaderea salariilor foarte mari. "Legea salarizarii are la baza cateva principii importante, la munca egala, plata egala este unul…

- Premierul Viorica Dancila a oferit detalii referitoare la discutia pe care a avut-o in cursul zilei cu presedintele Klaus Iohannis, dar si detalii despre masurile economice si fiscale si despre scaderea unor salarii, despre legea pensiilor, dar si despre intalnirea cu ambasadorul SUA, Hans Klemm. Intrebata…

- Sunt persoane care se plang ca le-au scazut salariile. Cum explica premierul: "Plata egala pentru munca egala e un principiu. Nu putem pentru aceeași munca sa avem salarii diferite(...). Incepand din martie vom crește salariile in invațamant cu 20%, am susținut intotdeauna sanatatea și educația(...).…

- Sindicalistii si conducerea de la Ford au cazut de acord asupra noului contract colectiv de munca, acesta fiind semnat si trimis la ITM Dolj pentru inregistrare. Ce prevede acest nou contract colectiv de munca si ce spun unii dintre salariatii ...

- Membrii Federatiei Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI) sunt de parere ca Executivul de la Bucuresti are restante in fata angajatilor din educatie, motiv pentru care au in plan declansarea de proteste in perioada urmatoare. Pe lista nemultumirilor se afla: discriminarile din salarizarea…

- Zeci de angajati din scolile aradene, in special personal nedidactic sau didactic auxiliar, ameninta ca renunta la posturile pe care le ocupa cu fractiuni de norma pentru ca in luna ianuarie au venituri zero sau cu minus, ceea ce inseamna ca ar trebui sa aduca bani de acasa pentru plata contributiilor…

- Ministerul Afacerilor Interne anunta majorarea cu 5% pâna la 10% a salariilor pentru mai bine de un sfert dintre politisti. Astfel ca, de la 1 februarie, peste 28.000 de polițiști vor primi mai mulți bani.Potrivit unui comunicat al ministerului, în acest sens, a fost…

- Guvernul Romaniei a adoptat, in ședința de miercuri, 31 ianuarie, regulamentul privind stabilirea locurilor de munca, a categoriilor de personal didactic din invațamant, marimea concreta a sporurilor pentru conditii de munca, precum și condițiile de acordare a acestora. Beneficiaza de prevederile acestui…

- Conditiile improprii de lucru si nerespectarea regulilor de catre angajatori sunt doar cateva dintre motivele pentru care accidentele de munca se inmultesc si devin din ce in ce mai grave. Nu toate aceste incidente sunt insa raportate, atrage atentia medicul Raed Arafat, secretar de stat in Ministerul…

- Salarii mai mari pentru 28.000 de politisti, de la 1 februarie Ministerul de Interne anunta majorari salariale intre 5-10 % pentru 28.000 de politisti, de la 1 februarie, miercuri fiind aprobat Ordinul ministrului afacerilor interne pentru aprobarea Normelor metodologice privind salarizarea si alte…

- Guvernul Viorica Dancila a actualizat, ieri, regimul de acordare a sporurilor pentru conditii de munca in invațamant. Sporul pentru condiții de munca va fi cuprins intre 5 si 15% din salariul de baza. Acordarea sporului pentru condiții periculoase și vatamatoare de munca se face cu incadrarea…

- Ministerul Apelor și Padurilor (MAP) a luat act de acțiunile de protest organizate de salariații Administrației Naționale „Apele Romane” (ANAR), instituție aflata in coordonarea MAP. In urma analizarii revendicarilor, MAP considera ca acestea sunt, in buna parte, indreptațite, iar soluționarea acestora…

- Regulamentul privind stabilirea locurilor de munca, a categoriilor de personal didactic din invațamant, marimea concreta a sporurilor pentru condiții de munca, precum și condițiile de acordare a acestora, a fost adoptat astazi printr-o Hotarare de Guvern. Conform unui comunicat al Guvernului, cuantumul…

- Guvernul va aproba miercuri, in sedinta, Regulamentul-cadru privind acordarea de sporuri in invatamant, act normativ prin care se stabilesc cinci categorii de limite in functie de conditiile periculoase sau vatamatoare de munca in care personalul din domeniu isi desfasoara activitatea, a declarat…

- Angajatii Agentiei Nationale Apele Romane din intreaga tara, inclusiv cei de la SGA Bistrita-Nasaud, au declansat, marti, o greva japoneza. nemultumiti fiind de conditiile de salarizare si mai ales din cauza incalcarii contractului colectiv de munca. Totodata, sindicalistii solicita si debolcarea angajarilor…

- Potrivit conducerii companiei, acordul semnat de cele doua parti prevede cresterea salariilor pentru muncitori in medie cu 15%, o crestere a valorii bonurilor de masa cu 58%, dar si alte beneficii financiare.

- PROIECTUL de HOTARARE pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea locurilor de munca, a categoriilor de personal, marimea concreta a sporurilor pentru conditii de munca, precum si conditiile de acordare a acestora pentru personalul din familia ocupationala "INVATAMANT" Art. 1. Prezentul…

- Suma exacta de plata depinde de mai mulți factori, iar din acest articol iți poți estima contribuția la pensii datorata pentru perioadele din ultimii cinci ani in care n-ai avut calitatea de asigurat in sistemul public (sau in alte sisteme autohtone) de pensii. Cu ajutorul calculatorului…

- Angajatorii datoreaza o singura contribuție sociala, incepand cu veniturile salariale din aceasta luna, conform modificarilor operate in Codul fiscal, respectiv cea asiguratorie pentru munca. Aceasta este a treia contribuție obligatorie, celelalte doua, la pensii și la sanatate, au fost trecute in sarcina…

- Aproximativ 400 de siderurgistii protesteaza, luni, in fata sediului administrativ al combinatului ArcelorMittal Galati, solicitand semnarea contractelor de munca. Cativa protestatarii au amenintat cu blocarea portilor combinatului. Salariatii combinatului s-au strans in fata cladirii…

- Romanii vor beneficia, pe 24 ianuarie 2018, de o noua zi libera. In aceasta zi, potrivit legislației muncii din Romania, se sarbatorește Ziua Unirii Principatelor Romane. Totusi, romanii care sunt nevoite sa lucreze in zilele de sarbatoare legala trebuie sa primeasca compensații pentru munca in zile…

- O noua selecție pentru munca in agricultura, de data aceasta la cules de mazare in Danemarca, va avea loc luna viitoare. Se cauta 100 de persoane dispuse la munca fizica grea. Se va lucra intr-o ferma, cu lucratori din diverse țari. Condițiile sunt: varsta minima 18 ani, vorbitori de engleza nivelul…

- In perioada 01.01.2018 – 31.03.2018, conform Hotararii de Consiliu Local nr. 239/2017, privind aprobarea procedurii de acordare a unor inlesniri la plata a obligațiilor fiscale pentru persoanele fizice care pot beneficia de scutiri la plata majorarilor de intarziere, cetațenii municipiului se pot adresa…

- Gata cu vacanta. De astazi, deputații revin la munca. O dispoziție in acest sens anterior a fost semnata de președintele Parlamentului, Andrian Candu. Totodata, sesiunea de primavara a Parlamentului va incepe in data de 1 februarie 2018.

- S.C. LIVAS CLOTHING S.R.L. ANGAJEAZA CONFECȚIONERI articole textile MUNCITORI CALCAT MUNCITOR ȘPANUITOR MUNCITORI necalificați Oferim: – Contract de munca pe Post-ul Cauți un loc de munca? Livas Clothing angajeaza personal cu sau fara calificare apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- In conditiile in care populatia Romaniei este din ce in ce mai imbatranita si se trag semnale de alarma ca, in cativa zeci de ani, nu mai are cine sa ne plateasca pensia de la stat - Pilon I, in conditiile in care contributia la pensia obligatorie - Pilon II se reduce incepand cu anul viitor la 3,75%…

- Cererile de plata pentru acordarea ajutorului pentru motorina achizitionata si utilizata in agricultura in perioada 1 octombrie - 31 decembrie 2017 se pot depune pana la data de 31 ianuarie 2018, inclusiv, informeaza Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), intr-un comunicat de presa…

- Cei care sunt considerați, legal vorbind, șomeri sunt indreptațiți sa ceara indemnizația de șomaj, conform Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru șomaj și stimularea ocuparii forței de munca. Citeste si Concediu de maternitate 2018. Care sunt conditiile pentru a intra in concediu…

- Angajatii de la Ford Craiova au inceput demersurile pentru declansarea conflictului de munca. Salariatii cer salarii mai mari fata de cat le-a oferit conducerea companiei. O alta nemultumire a sindicalistilor este legata si de expirarea contractului colectiv de munca la finalul anului trecut.…

- Angajații cer salarii mai mari decat le-a oferit compania. In cazul in care medierea dintre sindicate și patronate va eșua la Ford, sindicaliștii susțin ca vor strange semnaturi pentru greva de avertisment. Angajații de la Ford Craiova au fost inștiințați ...

- Salariații din instituțiile și autoritațile publice vor beneficia, in 2018, de vouchere de vacanta. Acordarea acestora se face potrivit Normelor metodologice aprobate prin HG nr. 215/2009. La sfarșitul anului trecut au fost aduse modificari la Norme, prin HG nr. 940/2017, norme care vor intra in vigoare…

- Pentru beneficiarii indemnizațiilor de șomaj nu se vor mai plati, din 2018, contribuțiile pentru asigurari sociale de sanatate din bugetul asigurarilor pentru somaj. Aceasta plata a fost eliminata din categoria cheltuielilor bugetului asigurarilor pentru șomaj, persoanele respective…

- Locuri de munca in Jandarmeria Romana. Jandarmeria Romana scoate la concurs 151 de posturi de ofiter, subofiter si personal contractual prin incadrare directa. Jandarmeria Romana anunța, prin intermediul unui comunicat, ca va incepe, in perioada ianuarie-martie 2018, procedurile de scoatere la concurs,…

- Sindicalistii si conducerea companiei americane Ford au anuntat ca s-au inteles in privinta semnarii Contractului Colectiv de Munca, insa astazi angajatii fabricii au potestat. Salariatii ii acuza pe liderii de sindicat de tradare.

- Aproximativ 2.000 de angajați ai fabricii Ford Craiova au declanșat, joi la pranz, un protest spontan, nemulțumiți de negocierile din contractul colectiv de munca, document care nu a fost semnat inca. La aceasta ora, muncitorii au intrat in fabrica, dar nu au reluat lucrul. Muncitorii fabricii de autoturisme…