Salariaţii care au copii mici vor putea cere angajatorului un program de lucru flexibil Mai multe schimbari ce vizeaza drepturile angajaților europeni cu copii mici se regasesc in Directiva europeana nr. 1.158/2019. Masurile cuprinse in directiva europeana nu se aplica direct și angajaților din țara noastra. Romania trebuie ca, pana la inceputul lunii august 2022, sa transpuna in legislația locala masurile din aceasta directiva, prin adoptarea de legi și alte acte administrative care sa le reglementeze, altfel risca declanșarea procedurii de infringement. Printre altele, directiva prevede și ca lucratorii ce au copii cu varsta de pana la opt ani sa beneficieze de un program… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

