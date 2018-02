Stiri pe aceeasi tema

- Romania a inregistrat, in deceniul 2006 – 2016, o scadere a consumului de energie de 20,2%, dupa ce consumul scazuse deja, in perioada 1996 – 2006 cu 15,3%, arata datele publicate de Eurostat. In 1996 Romania consuma 47,9 milioane tone echivalent petrol, in 2006 40,6 milioane tone echivalent…

- Bursa de la New York a revenit pe crestere la debutul sedintei de marti, dupa ce luni a inregistrat o scadere spectaculoasa care s-a propagat ulterior la nivel mondial, informeaza AFP, preluata de Agerpres. Toţi cei trei indici principali au înregistrat scăderi de 2% la debutul şedinţei,…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat, marti, ca scaderea burselor nu afecteaza Romania, amintind ca tara noastra a imprumutat doua miliarde de euro de pe pietele externe, iar acest lucru arata "foarte clar", in opinia sa, interesul investitorilor, noteaza Agerpres. 0 …

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat, marti, ca scaderea pietelor bursiere internationale nu ne afecteaza, iar imprumutul de doua miliarde de euro luat recent de tara noastra de pe pietele externe “arata foarte clar interesul investitorilor fata de piata din Romania”.

- ”Sa vina romanii și din trei gaini doua sa ni le ia? Nu mai vrem”, declara o batrana la un post de televiziune. Se vedea ca sarmana este chinuita, speriata și cine știe prin ce a trecut in viața ei. Dar cel mai vizibil era faptul ca femeia era informata prost. Cineva, totuși, le baga in cap oamenilor…

- Cosmin Gheorghiu, consultant in investitii, a spus la Digi24 ca investitorii sunt speriati de evolutiile optimiste. Suna paradoxal, insa raspunsul este frica de a pierde castigurile acumulate deja. „Economia americana a avut o evolutie foarte buna, insa bursa a crescut foarte mult, iar investitorii…

- Florin Tanasescu Deci, domnule consul sau domnule ambasador, puteti sa-i faceti mamei un cadou, acum la batranete, de ziua ei ? In drumul vostru saptamanal (numit și city break), acasa–n Romania, puteti sa luati și urna cu cenușa pe care sta lipita fotografia mea ? Știti cum sunt aștia mai batrani și…

- Dupa ce indragita artista Andra a fost in centrul atenției presei dupa ce ar fi cerut suma de 10.000 de euro pentru un concert intr-un oraș din Romania, Mircea Beadea a tinuta sa faca mai multe remarci legate de acest subiect. Mai exact, realizatorul TV susține ca nu este normal ca primariile in loc…

- Romania trebuie sa scoata capul din aceasta schita caragielieneasca numita pompos program de guvernare si sa inceapa sa caute un raspuns rapid la aceasta intrebare: care sunt prioritatile economice pentru urmatorii ani si ce mostenire lasa pentru viitor generatia de astazi? Altfel, vom demonstra, pentru…

- Corina Cretu s-a intalnit la Palatul Victoria cu premierul Viorica Dancila. "Din punctul nostru de vedere, al Comisiei Europene, vom avea o relatie buna si un dialog permanent. (...) Am discutat despre proiectele aflate in lucru si, evident, despre problemele si riscurile cu care Romania se confrunta.…

- Europarlamentarul Laurențiu Rebega avertizeaza pe pagina sa de socializare ca ”Romania-i tot mai mica! Romania trebuie salvata! Ramanem tot mai puțini și asta nu e de gluma!” Europarlamentarul atrage atenția ca Organizația Națiunilor Unite a anunțat ca populația Romaniei va scadea cu 17%,…

- "De fapt, 2018, ca si 2017, a inceput cu o batalie strict pentru putere. OK, Dragnea e cel mai puternic de la Ceausescu incoace. Ce face cu puterea aia? Asta e problema. (...) Faptul ca ii controleaza pe cei 40-50 de oameni din CEx (...) cu functii, cu diverse avantaje, treaba lor. Nu e asta treaba…

- Deputatul Victor Ponta a precizat marti ca nu s-a mai întâmplat ca toate deciziile în PSD sa fie luate de un singur om, sustinând ca presedintele social-democrat Liviu Dragnea este cel mai puternic om politic de la presedintele comunist Nicolae Ceausescu încoace.…

- “In urmatoarea perioada, Comisia pentru Fonduri Europene va demara o strangere de semnaturi in randul membrilor UNCJR (Uniunea Naționala a Consiliilor Județene din Romania) pentru a convinge noul guvern ca este absolut necesar ca macar 25% din fondurile europene sa fie direcționate inspre administrațiile…

- Daniel Zamfir se refera la ordonanța de urgența care va permite agajaților ANAF sa beneficieze de un procent din valoarea amenzilor aplicate. "Domnul Tudose, in ultima ședința de Guvern a venit cu o bomba, una cu ceas: printr-o ordonanța, anuleaza efectele legii prevenției. Știți, legea asta…

- Dodon, care vrea sa interzica orice curent unionist in Republica Moldova desi are colegi in Partidul Socialist care detin cetatenia Romaniei, a declarat intr-o emisiune la postul TVC21 ca Romania ofera in mod facil cetatenia, dar procedura de renuntare este anevoioasa. "Stiti cate acte trebuie adunate.…

- Presedintele prorus al Republicii Moldova, Igor Dodon, a declarat miercuri seara ca nu deputatii socialisti sunt de vina ca nu au renuntat inca la cetatenia romana, ci Bucurestiul, care a impus o procedura extrem de complicata de renuntare la cetatenie, relateaza Independent.md si Deschide.md.…

- Prin OUG nr. 79/2017 pentru modificarea Codului fiscal, in afara transferului asigurarilor sociale de la angajator la salariat au fost aduse modificari structurale și la modul in care se datoreaza și platesc asigurarile sociale de persoanele fizice ce realizeaza venituri extra salariale. Aceasta…

- "Buna intrebare. Nici nu mai știu. Cred ca facusem o ancheta despre niște afaceri relativ dubioase ale domniei sale. De acolo, din zona Buzaului, știu ca cineva mi-a zis, la un moment dat, a aruncat așa o informație ca ar avea un frate care se ocupa cu nu știu ce lucruri. (...) Era de ani buni in…

- Intr-un interviu acordat DC News, Ionuț Cristache a spus ca exista „un soi de agresivitate care fermenteaza in societate de ceva timp și se pare ca a erupt". „Devine de necontrolat acest fenomen al violenței, atat verbala, cat și fizica", a declarat jurnalistul. „Nu ne mai ințelegem unii cu…

- PRIMA CASA 2018. Scaderea fondurilor de la programul Prima Casa ingrijoreaza pe multi, scrie digi24.ro. Aproape doua treimi dintre locuintele noi cumparate anul trecut au fost finantate printr-un asemenea imprumut. Citeste si Se schimba programul Prima Casa: Si bancile vor fi evaluate…

- ”Revoluția fiscala” inseamna creșterea salariului brut cu 20%, masura deja aplicata in marile companii private din Romania, care au anunțat acest lucru din ultimele luni ale anului 2017. Instituțiile publice nu au anunțat ce decizii au luat. DCNews a intrebat mai multe instituții…

- "Din punct de vedere politic, anul 2017 este un dezastru pentru PSD: s-a prabusit 12-13 procente intr-un an de crestere economica de aproape 7%. Cum au reusit performanta asta?...Ganditi-va ca exista un comportament electoral pe cei patru ani de guvernare care este destul de tipic: in primul an de…

- Marius Sumudica a reactionat imediat dupa ce Gigi Becali l-a acuzat pe Denis Alibec ca nu doreste sa mai intre in teren pentru FCSB. Antrenorul lui Kayserispor l-a provocat pe finantatorul vicecampioanei sa-l deconspire pe prietenul care i-ar fi „picurat” in ureche motivele pentru care atacantul…

- Modificari importante in domeniul impozitului pe venit și al contribuțiilor sociale sunt aduse de Ordonanța de Urgența a Guvernului nr. 79/2017. Claudia Sofianu, responsabil pe fiscalitate al EY Romania, explica, intr-o analiza publicata luni, de ce unele companii vor reincepe sa fie tentate a plati…

- Senatorul Traian Basescu a declarat luni seara ca modificarea Legii de funcționare a ANI, votata luni in plenul Camerei Deputaților, "șterge cu buretele" incompatibilitațile constatate in perioada 2007 - 2013 in cazul primarilor și parlamentarilor și "prabușește ANI". "Știți ce s-a intamplat azi in…

- V-ati intrebat vreodata cum se pozitioneaza judetul vostru in raport cu cele vecine atunci cand vine vorba de numarul de firme sau cele mai active domenii de activitate? Stiti care sunt cele mai importante companii din judetul vostru? HARTA (smaters.ro) Aflati cate firme sunt in fiecare judet, cele…

- Comisia Europeana confirma avertismentele economistilor din ultimii ani: Romania are printre cele mai mici venituri din taxe raportate la PIB din intreaga Uniune Europeana, respectiv 26%. Tara noastra depaseste doar Irlanda la acest capitol, care are venituri din taxe de 23,8% din PIB. La polul opus…

- Reprezentativa Under 19 a Romaniei si-a aflat miercuri, 6 decembrie, adversarii de la Turul de Elita, ultimul premergator Campionatului European de anul viitor, informeaza frf.ro Nationala pregatita de Adrian Boingiu va face parte din Grupa 4, alaturi de Ucraina, Suedia si Serbia. Romania…

- "​Ce facem? Uitam cat de vulnerabili suntem? Schimbam 4 ministri la Economie in 8 luni? Aducem 6 revolutii fiscale, anuntate pe holurile ministerelor- fara vreun studiu de impact- iar apoi renuntam la ele tot pe holurile ministerelor? Pai stiti ce spun investitorii? Ca e haos in Romania! Ca e incertitudine…

- Incepand cu prima zi a anului 2018, salariul minim brut pe economie va crește de la 1.450 de lei la 1.900 de lei, conform Hotararii Guvernului nr. 846/2017 pentru stabilirea salariului minim brut pe țara garantat in plata, ce a fost publicat deja in Monitorul Oficial și despre care am scris in cadrul…

- Hagi a pus lucrurile la punct in legatura cu alegerile FRF de la anul: ”Ati vazut vreun lider sa fie in barca cuiva? Eu am fost lider. Cum sa fiu in barca cuiva?!”. Gica Hagi spune ca nu are nici un favorit pentru alegerile FRF din 2018, dar anunta ca e dispus sa sustina pe oricine va promite revenirea…

- Fosta iubita a lui Tudor Chirila, in public la Vocea Romaniei. Este vorba despre Andreea Raicu. Vedeta a postat o imagine pe contul de socializare, cu puțin timp iniante de inceperea show-ului, vineri seara, de 1 decembrie. Andreea Raicu a fost prezenta in platoul Vocea Romaniei, in cea de-a treia gala…

- Dan Diaconescu a fost eliberat din inchisoare, miercuri seara, ca urmare a deciziei luate de magistratii Tribunalului Ilfov, care i-au admis cererea de eliberare conditionata, decizia fiind definitiva. "Daca vreti sa stiti cum e in puscarie, faceti-va televiziuni de succes si partid de succes si imediat…

- Fostul ministru Vlad Voiculescu, audiat la DNA, in legatura cu o plangere facuta la adresa sa de catre managerul Spitalului „Sfanta Maria”, Narcis Copca. Vlad Voiculescu a fost citat ca martor. „Faptul ca am fost citat ca martor, cred ca spune ceva despre cat de serioase sunt acuzațiile distinsului…

- Directorii firmelor din Romania se asteapta la o scadere a activitatii in constructii, la o stagnare in industrie si la crestere in comertul cu amanuntul si servicii in perioada noiembrie-ianuarie si la o crestere a preturilor in toate domeniile, potrivit datelor publicate marti de Institutul National…

- Preturile alimentelor din Romania sunt corelate cu cele din zona euro, iar aceasta corelare a fost favorizata in acest an de excesul de cerere interna, a declarat, joi, viceguvernatorul BNR Liviu Voinea, in conferinta de lansare a raportului "Evolutia Concurentei in sectoare cheie - 2017".…

- Romania nu a luat masuri suficiente pentru corectarea abaterilor de la obiectivul bugetar pe termen mediu, constata Comisia Europeana intr-un raport economic de toamna privind politicile bugetare ale țarilor membe.

- Casa Regala a Romaniei anunta ca starea Regelui Mihai nu s-a agravat, insa este in continuare ingrijoratoare. Majestatii Sale i se administreaza medicamentatie pentru usurarea somnului si a respiratiei. „In zilele care au trecut de la comunicatul din 6 noiembrie, starea generala a Regelui Mihai nu s-a…

- In zilele care au trecut de la comunicatul din 6 noiembrie, starea generala a Regelui Mihai nu s-a agravat, semnele vitale ale Majestații Sale aflandu-se pe o platforma constanta. Medicii au administrat o medicație care sa ușureze somnul și respirația. Cu toate acestea, Majestatea Sa continua sa se…

- Ies la iveala amanunte halucinante din scandalul momentului. Fostul primar al Sectorului 5, Marian Vanghelie, a devoalat, la TVR, secrete incredibile despre seful OLAF, institutia care 'l-a ingropat' pe Liviu Dragnea. In direct la Romania9, emisiune moderata de catre Ionut Cristache, Vanghelie a…

- Numarul de masini produse in Romania a adus tara noastra pe locul 10 in Europa in topul producatorilor. Desi numarul este in scadere, Romania isi mentine pozitia in top. Daca in 2013 Romania producea in jur de 400.000 de masini anual, in 2016 am reusit sa scoatem pe piata in jur de 387.200. Scaderea…

- Matei Corvin patinator. Mesajul unui activit maghiar Un cunoscut om de cultura si activist maghiar i-a aplicat patine statuii lui Matei Corvin. Maghiarii au reactionat vehement dupa ce patinoarul de Craciun de anul acesta, din centrul Clujului, a fost pozitionat în jurul grupului statuar…

- Pentru a calcula impoctul noilor modificari ale Codului Fiscal, sa luam in calcul un salariu brut de 3.500 lei (apropiat de salariu mediu brut), pentru o persoana angajata cu norma intreaga, rezidenta in Romania, fara persoane in intretinere, ce isi desfasoara activitatea in conditii normale. Iar dupa…

- Angajații din IT erau pana acum scutiți de impozitul pe salariu. Acest lucru a facut din Romania un del de rai al firmelor IT. Va ramane la fel și in continuare a decis guvernul! Totuși salariile IT-iștilor vor scadea ca urmare a trecerii in sarcina angajaților a plații asigurarilor sociale.Rusia…

- ''Cred ca e nevoie sa facem ceva rapid. Exista o asteptare a romanilor ca lucrurile sa se imbunatateasca. Din pacate, nu vad niciun semn din partea actualei guvernari din care sa reiasa ca Sanatatea ar fi luata ca si prioritate, ca s-ar face cu adevarat ceea ce s-a promis in programul de guvernare…

- "Infertilitatea este subtratata și subdiagnosticata in Romania. Nu exista un interes major, stimulat de nimeni, pentru a susține diagnosticul rapid și rezolvarea rapida. In plus, din pacate, percepția multor colegi, pe care am incercat sa o schimbam in acești ultimi doi ani, este ca 'nu intotdeauna…