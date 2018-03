Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat care s-a dus sa-și faca cumparaturi de nunta și-a pierdut portofelul. In el se aflau 3.500 de euro și 1.600 de lei. Acesta a fost gasit de un polițist ieșean, pe o canapea din centrul comercial. Agentul de poliție Valentin Radu din cadrul Secției 3 Poliție Iași a incercat sa-l identifice…

- Este șocant ce a putut sa faca o femeie din Marea Britanie: s-a casatorit cu propriul caine! Mai mult, a facut nunta mare, o adevarata petrecere la care au participat nu mai puțin de 200 de invitați. Ea a fost casatorita in urma cu 20 de ani, dar relația nu a mers, astfel ca s-a […] The post Halucinant!…

- Betty Salam, in curand Betty "Visanescu", traieste o frumoasa poveste de dragoste cu iubitul ei, Catalin Visanescu. Betty Salam, fiica lui Florin Salam, are o relație foarte puternica alaturi de Catalin barbatul pe care artista iși dorește sa-l ia de soț.

- O tanara a luat o decizie drastica dupa ce si-a vazut pozele de la nunta. Originara din Statele Unite ale Americii, Eden Sanboeuf are acum 28 de ani, iar in clipa in care a mers in fata altarului si a spus „Da”, cantarea foarte multe kilograme. Desi pana atunci acest lucru nu a deranjat-o foarte […]…

- Dupa ce Andrei Duban a fost eliminat din show-ul “Ferma vedetelor“, l-a desemnat pe Cristi Mitrea, fermierul saptamanii. Printre numeroasele momente tensionate care au existat, unul dintre ele a fost cand Mitrea a fost umilit de Mihaela Tatu, cea care le vinde produse concurenților. Fiindca nu gasea…

- Rauri de lacrimi pentru cei cinci romani morti in Olanda. Adina Soreanu, soțul ei, Aurel Soreanu, fratele ei, Cosmin Zimbrea, și alți doi romani au avut parte de un sfarșit violent. Ei au murit in urma accidentului infiorator produs luni, in Olanda. Cei doi soți aveau un copil de doar doi anișori, iar…

- Trei dintre cei cinci romani care și-au pierdut viața, luni, in urma unui accident terifiant, pe o șosea din Olanda, sunt din Caracal. Adina plecase la munca impreuna cu soțul și fratele ei. Tinerii casatoriți doreau sa iși poata cumpara, astfel, o locuința, in timp ce fratele Adinei, Cosmin, urma sa…

- Roxana Dobre și Florin Salam au reușit sa treaca peste problemele pe care le-au avut in ultima vreme, iar acum formeaza din nou o familie fericita, dupa cum susțin chiar ei. CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania, a intalnit-o pe iubita manelistului, in parc, alaturi de cele doua fetițe, cateva prietene,…

- Dupa ani buni de așteptari, Spotify intra oficial in Romania din 12 martie 2018. Așa ca poți sa-ți faci deja cont, daca n-ai pe alte servicii, scriu cei de la Playtech.ro. Au trecut cațiva ani de cand au inceput sa apara zvonurile cu privire la intrarea Spotify in Romania, dar pana acum, totul a ramas…

- Cosmina Pasarin a intrat in lumina reflectoarelor la varsta de 18 ani, atunci cand a participat la concursul “Vara Ispitelor”, de la Pro TV. De atunci multe s-au schimbat, iar bruneta a intrat in lumea showbizului cu pasi marunti, dar siguri. De-a lungul timpului a avut joburi diverse: a prezentat…

- CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania, a intrat in posesia unor documente cutremuratoare dintr-un dosar DIICOT! Declarațiile pe care le publicam in exclusivitate apar la cateva zile dupa ce Florin Salam și Adrian Minune au fost audiați de catre procurori intr-un dosar de proxenetism care il are in prim-plan…

- Viorica de la Clejani iși dorește sa fie iar mireasa! Cantareața a dezvaluit, in cadrul unei emisiuni tv, ca și-ar dori sa mai faca nunta. Ea i-a spus lui Ionița tot ce-și dorește și a vorbit despre cum ar fi rochia de mireasa, daca s-ar marita din nou. Viorica și-ar dori sa mai slabeasca in […] The…

- Florin Salam, primele reacții dupa ce a fost audiat de procurorii DIICOT. Ieri, Florin Salam și-a panicat un pic fanii, dupa ce a a mers la DIICOT in calitate de martor intr-un dosar de proxenetism si crima organizata. Dupa audieri, seara, artistul a mers la o petrecere, dupa care a transmis un mesaj…

- Florin Salam spune ca nu mai poate accepta ca banii din cantari sa-i fie luati de interlopi. De-a lungul carierei sale muzicale, cantaretul a adunat in palmares mai multe scandaluri in care au fost implicati interlopi. Nu doar o data s-a plans de relele tratamente aplicate de baietii rai,…

- Florin Salam a venit la sediul DIICOT pentru a depune o plangere impotriva unor interlopi. La ieșire, avocatul lui Florin Salam a precizat ca acesta a dat explicații intr-un dosar existent. Florin Salam s-a prezentat la sediul DIICOT, insoțit de avocatul sau, pentru a face plangere impotriva unor interlopi.…

- Florin Salam are, din nou, probleme cu legea. Celebrul manelist s-a prezentat, marți dimineața, la sediul DIICOT, unde a fost audiat ca martor intr-un dosar legat de anumite clanuri interlope. Dupa cateva zeci de minute, Florin Salam a parasit sediul DIICOT și a confirmat ca s-a prezentat in fața procurorilor…

- Florin Salam și-a pierdut soția chiar de ziua lui, in Duminica Floriilor. Ștefania s-a stins pe un pat de spital, rapusa de o boala crunta, la numai 27 de ani. Chiar daca a trecut o perioada destul de lunga de la tragedie, artistul nu o poate uita pe femeia care i-a daruit primii doi copii. […] The…

- Duminica se mentine codul galben de polei pentru aproape toate zonele joase din sudul tarii, din vestul Olteniei pana la malul marii. Lapovita sau ploaia inghetata continua, se circula cu dificultate in aceasta dimineata, iar in zone din judetul Satu Mare, ceața face probleme pe sosele. Duminica se…

- Roxana Dobre și Florin Salam așteapta al treilea copil, motiv de bucurie pentru toata familia, dar bruneta este cam superata din cauza kilogramelor acumulate. Se pare ca iubita celebrului manelist nu-și poate stapani poftele și s-a cam ingrașat, cel puțin in ultima perioada. La ultimul control la medic,…

- Betty Salam și iubitul ei, Catalin Vișanescu, au primit, oficial, permisiunea de a se casatori. In urma cu aproximativ o luna, Florin Salam a depus la Judecatoria Sectorului 3 din Capitala o acțiune in numele fiicei sale, prin care a cerut magistraților sa-i aprobe “casatoria minorului“, pentru ca Betty…

- Cati bani se dau la nunta in 2018. Cununia civila, cea religioasa și botezul sunt motive de bucurie sincera și de emoții puternice, mai ales atunci cand afli ca sora ta, fratele tau sau prietena cea mai buna ori prietenul cel mai apropiat se casatorește. Și, totuși, dupa ce asimilezi vestea cea mare,…

- Iulian Andrei Tataru si-a gasit sfarșitul la doar 31 de ani și cu cateva luni inaintea casatoriei, intr-un tragic accident de circulație petrecut miercuri dimineața, intr-o stație de benzina situata la ieșirea din municipiul Vaslui catre Barlad. Tanarul urma sa faca nunta chiar pe 5 mai și doar cu o…

- Fostul principe Nicolae și soția sa, Alina Binder vor sa se casatoreasca și in fața lui Dumnezeu, dupa ce au spus un „Da” hotarat in fața ofițerului starii civile, in urma cu cateva luni. Cei doi au stabilit deja data marelui eveniment. Dupa cununia civila, care a avut loc in octombrie anul trecut,…

- Un barbat proaspat casatorit si bunica sa au murit, in India, dupa ce unul dintre cadourile pe care l-au desfacut a explodat. Sotia barbatului a fost grav ranita in urma exploziei care a avut loc vineri in statul Odisha, potrivit politistilor. Soumya Sekhar si Reema Sahu s-au casatorit pe 18 februarie…

- Un cuplu cunoscut a facut un pas important in relația lor: și-au cumparat verighetele. In plus, au vorbit despre cum iși traiesc acum iubirea, dar și despre ziua cea mare: cea in care vor deveni soț și soție. Celebrul afacerist Nick Radoi se iubește cu prietena Monicai Gabor. El și Madalina Apostol…

- Marinica Namol a decis sa rupa tacerea și sa dezvaluie tot adevarul despre episodul din noaptea nunții. Barbatul susține ca nu este el in toate imaginile, ci doar in unele, iar restul sunt trucate. Acesta mai susține ca mireasa a fost amanta lui. „Nu sunt eu in acele imagini. Sunt eu, dar pot fi trucate.…

- In ultima vreme s-a tot vorbit despre faptul ca Betty Salam ar fi insarcinata, iar viitorul soț al acesteia a rupt tacerea și a marturisit tot adevarul. Catalin Vișanescu a declarat ca fiica lui Florin Salam nu este insarcinata, iar nunta va avea loc pe 25 august, cu trei zile inainte de ziua vedetei.…

- Tatal lui Justin Bieber s-a casatorit, intr-o stațiune selecta din Jamaica, și a avut invitați puțini, aproximativ 30, din familie și amici buni. Fiul sau, celebrul Justin, a venit cu iubita lui, la fel de celebra, Selena Gomez. Jeremy Bieber a oficializat relația cu Chelsey Rebelo, și a facut-o in…

- Betty Stoian, fiica lui Florin Salam, forteaza casatoria cu iubitul ei, Catalin Visanescu. Reprezentata de Florin Salam, tanara de 17 ani a deschis o actiune in instanta pentru a determina Primaria Sectorului 3 sa acorde o autorizare in vederea casatoriei inainte de implinirea varstei de 18 ani.

- Anastasia Cecati și Alexei Mitachi au format pana de curand un cuplu foarte frumos și apreciat in Republica Moldova. Ea iși facuse o cariera in lumea modelingului, dar cocheta cu cea a muzicii și a filmului – de altfel, a jucat in serialul „Las Fierbinți”. Iar el reușise sa iși deschida o clinica stomatologica…

- Demers fara precedent: un celebru manelist a depus, recent, denunturi la Parchet! Florin Salam a mers in fata procurorilor si a facut plangere impotriva mai multor interlopi, despre care spune ca l-au amenințat pentru a pune mana pe averea sa. Salam spune ca nu mai poate accepta ca banii din cantari…

- In timp ce procesele pentru recuperarea caselor sale sunt la un pas de finalizare, Oana Zavoranu se distreaza de minune. Pentru ca a pierdut la un joc, Oana și-a machiat strident soțul și l-a transformat intr-o veritabila piți. Ca umilința sa fie maxima, aceasta l-a filmat și l-a postat pe contul ei…

- Dupa o pauza vocala cauzata de probleme de sanatate și mai ales de interlopi, Florin Salam reincepe seria cantarilor fara numar, fara numar. Daca ANAF-ul nu a gasit o metoda de impozitare mai eficienta pentru dedicațiile de zeci de mii de euro, interlopii par sa fie cei care beneficiaza de impozitul…

- Lui Catalin Botezatu ii vor sari nasturii de nervi cand va afla ca hainele și stilul sau vestimentar au ajuns model in lumea parangheliilor cu manele și-i inspira pe capii genului. Chiar daca nu are aerul lui Botezatu, Andrei Velcu alias Tzanka, imprumuta imaginea mondenului creator de moda și o…

- Cum le-a raspuns fiica lui Florin Salam celor care au intrebat-o de nunta. Betty traiește o frumoasa poveste de dragoste alaturi de Catalin, iar recent, cei doi au vorbit și despre casatorie. Totuși, bruneta a fost deranjata atunci cand unul dintre admiratori a adus in discuție acest subiect. „Universal…

- Diana Dumitrescu viseaza la ziua in care va deveni mamica, desi, la prima vedere, nu s-ar grabi prea tare sa mearga din nou in fata preotului si sa-i jure credinta vesnica iubitului ei, Alin Boroi. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , a aflat ce planuri are actrita pentru anul acesta si ce spune despre…

- Peste doar sapte luni, fata cea mare a lui Florin Salam va spune DA, in fata altarului, alaturi de iubitul ei, Catalin Visanescu. De curand, a fost facuta publica o poza de colectie cu cei doi imbracati ca in ziua nuntii.

- In ultimele luni, Betty Salam a aparut des in tabloide din cauza faptului ca s-a pufosit. Pentru kilogramele luate in plus, artista a fost aspru criticata de fani, iar in cadrul unui interviu, ea a povestit ce fel de mesaje a primit de la acestia, dar, mai ales, cum au reusit sa o uimeasca unii dintre…

- Peste aproape sapte luni, Betty Salam va deveni doamna Visanescu. Fata cea mare a cunoscutului manelist se va casatori civil cu alesul inimii sale, Catalin Visanescu. Astazi, in cadrul unei emisiuni TV a fost facuta publica o poza de colectie cu Betty si logodnicul ei in care apar imbracati ca-n ziua…

- Perioada in care Florin Salam a absentat de pe scena a ajuns la final. Cu siguranta, multi dintre cei care i-au ascultat muzica se vor bucura de aceasta veste. Spynews.ro - cel mai tare site monden din Romania – a aflat in exclusivitate detalii importante despre „marea revenire”, dar si suma colosala…

- Nathalie Ekeng nu a mai primit niciun semn din partea lui Dinamo si a hotarat sa mearga in instanta pentru a-si gasi dreptatea. Femeia a primit din partea oficialilor doar 5.000 de euro, bani cu care a amenajat mormantul barbatului cu care are doi copii, un baietel si o fetita. Sotia lui Ekeng,…

- Dupa o indelungata absența din viața publica, Florin Salam a revenit cu o declarație emoționanta. Artistul se declarara entuziasmat de nunta fiicei sale, Bety Salam. "Ai emoții undeva, acolo in suflet. Și socru mic daca sunt eu voi fi tot un fel de socru mare. E emoția aia cand auzi. Te și…

- Florin Salam a vorbit despre relatia cu Roxana Dobre, infidelitatile din cuplu, insa spune ca toate sunt trecatoare si se gandeste la nunta cu bruneta. Manelistul a marturisit ca-si doreste o nunta fastuoasa, la care sa aiba posibilitatea sa-si duca invitatii cu avionul la locatia evenimentului.

- Betty și Catalin Vișanescu, viitorul ei soț, au vorbit in cadrul emisiunii "Star Matinal" despre planurile lor de nunta. Artista a dezvaluit data nunții, cum va arata rochia și ce rol va avea tatal ei in marea zi.

- CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , a obtinut, in exclusivitate, declaratii naucitoare de la Emilian Raducu. Tatal Denisei lasa sa se inteleaga ca regretata cantareataA ar fi fost ucisa cu premeditare si indica si persoanele care i-ar fi provocat moartea fiicei sale. Barbatul sustine ca boala nu…