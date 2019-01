Salam de biscuiţi cu rom şi nuci Mod de preparare Salam de biscuiti cu rom si nuci Intr-un castron se sfarama biscuitii. Separat , laptele se incalzeste, se adauga untul, zaharul, cacaua, esenta de rom si nucile maruntite. Cand s-a topit si untul, se toarna peste biscuiti amestecand in continuu. Compozitiase toarna pe o folie si se ruleaza sub forma de salam. Se lasa la racit, apoi se taie felii. Serviti cu placere! Pofta buna! Ingredientele si cantitatile le gasesti aici: Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

