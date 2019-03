Stiri pe aceeasi tema

- Marți, 19 martie, la sediul ADR Centru din Alba Iulia s-au semnat 3 contracte REGIO de finanțare pentru Primaria Alba Iulia. Doua dintre contracte prevad reabilitarea energetica a 13 blocuri, cu o suma totala de peste 40 milioane lei și al treilea, in valoare de peste 2, 6 milioane lei, pentru modernizarea…

- Simona Savulescu, directorul companiei de apa din Buzau, nu mai cumpara apa imbuteliata pentru angajați, cerandu-le acestora ca in timpul serviciului sa consume doar apa de la robinet. "Sunt prima care face acest lucru zi de zi, atat la serviciu, cat si acasa, mi se pare un lucru de bun simt, de respect…

- Primarul comunei Ciugud din Alba, Gheorghe Damian, a fost desemnat de comunitatea de business din Romania functionarul anului din administratia locala. Comuna Ciugud este ”campioana” nationala in domeniul atragerii de fonduri europne pentru comunitati din mediul rural.

- Primaria Pucioasa a semnat, vineri, 8 martie, doua noi contracte de finanțare, ambele in cadrul in cadrul POR 2014 Post-ul PUCIOASA: Primaria a semnat doua noi contracte de finanțare pe fonduri europene in valoare de peste 13 milioane de lei apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) va beneficia de fonduri europene in valoare de aproape 40 de milioane de euro prin patru proiecte de infrastructura in domeniul meteorologiei pe care le va termina de implementat in 2023, a declarat directorul general al institutiei, Elena Mateescu, cu…

- Valoarea totala a proiectelor contractate prin Programul Operațional Regional 2014-2020 in Regiunea Vest a depașit 500 de milioane de euro. Astfel, pana in prezent, la nivelul regiunii au fost contractate 388 proiecte, cu o valoare totala de 501,62 milioane euro, din care 407,98 milioane euro reprezinta…

- Doua statiuni din Regiunea Centru - Sovata, din judetul Mures, si Bazna, din judetul Sibiu - vor beneficia de fonduri europene pentru reabilitarea strazilor si cresterea, in consecinta, a atractivitatii si competitivitatii turistice, potrivit unui comunicat transmis marti de catre Agentia pentru…

- SEMNE BUNE ANUL ARE…Primarul Dumitru Boros a precizat pentru barladeni ca s-au depus la Ministerul Dezvoltarii si la Agentia de Dezvoltare Nord-Est Piatra Neamt, proiecte in valoare de peste 36 de milioane de euro. „Este pentru prima data cand Primaria Barlad depune proiecte pe fonduri UE in valoare…