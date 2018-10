Eva Mozes Kor, supravietuitoare a experimentelor facute pe gemeni de doctorul german Mengele, la Auschwitz, a rememorat marti, la Muzeul Memorial al Holocaustului din Simleu Silvaniei, in fata a peste 100 de elevi si profesori din localitate, o parte din experientele traumatizante traite in lagarul de concentrare, impartasind totodata celor prezenti invatamintele pe care le-a tras dupa peste opt decenii de existenta.



Originara din localitatea Port, Eva Mozes, acum stabilita in Statele Unite ale Americii, a fost prezenta la Simleu Silvaniei cu ocazia manifestarilor organizate in fosta…