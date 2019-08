Stiri pe aceeasi tema

- Vineri noaptea spre sambata, Sectia de pompieri Simleu Silvaniei a fost solicitata sa intervina la un accident rutier petrecut pe drumul DJ 108 G, intre localitatile Varsolt si Crasna. In urma evenimentului in care au fost implicate 7 persoane, au rezultat cinci raniti. Echipajul TIM ajuns la fata locului…

- Un carambol cu patru autovehicule a avut loc in aceasta dimineața, in jurul orei 10:10, la iesirea din orașul Zalau spre Hereclean, in județul Salaj. In accident au fost implicate un autoturism marca Opel, o duba de transport marfa, o camioneta și un TIR, iar din cele opt persoane implicate, doar trei…

- Peste 70 de cadre de la Inspectoratul Judetean pentru Situatii de Urgenta ISU ”Porolissum” Salaj au fost inaintate in grad. Avansarea a avut loc joi, 1 august, in cadrul unor momente festive, organizate la sediul ISU din municipiul Zalau, dar si sediile subunitatilor din judet. Este vorba despre sase…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta s-a intrunit joi la Prefectura Galati si a aprobat Planul de masuri la confirmare in zona de protectie si cea de supraveghere, ca urmare a confirmarii a unui focar de pesta porcina africana pe fondul de vanatoare din Padurea Garboavele. Potrivit directorului…

- Un inedit proiect de teatru pentru toate varstele, cu spectacole saptamanale pentru adulti si copii, ateliere de dezvoltare personala prin actorie si infiintarea unei trupe pentru liceeni, va fi organizat, in perioada iulie - septembrie, intr-un spatiu neconventional - curtea unei case din Zalau, care…

- Examenul de Bacalaureat National, sesiunea iunie-iulie 2019, continua, in aceasta saptamana, cu probele scrise. In judetul Salaj, s-au inscris, in total, 1.786 de candidati – 1.544 din promotia curenta si 242 din seriile anterioare. Potrivit reprezentantilor InspectoratuluiScolar Judetean (ISJ) Salaj,…

- Semnalarea prezentei mai multor exemplare de urs brun pe raza judetului Salaj, pe raza comunei Buciumi, dar si in alte zone din judet, a fost subiectul unei intalniri convocate marti, de catre prefectul judetului Salaj, Florin Florian, la sediul institutiei, cu reprezentanti ai Directiei Silvice, Asociatiei…

- Copiii, cu varste cuprinse intre 2 și 14 ani, sunt așteptați, la acest final de saptamana, la un concurs de pescuit – ”Cupa Energo Junior”. Evenimentul, aflat la VIII-a ediție, este organizat de Clubul Pescarilor din cadrul Asociatiei Judeteane a Vanatorilor si Pescarilor Sportivi (AJVPS) Salaj…