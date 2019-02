Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 29 de ani, din Cluj-Napoca, a ajuns la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgența din Cluj-Napoca, dupa ce a fost injunghiat de mai multe ori. Incidentul a avut loc in... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Un studiu al Agenției Naționale Antidrog arata ca varsta medie la care copiii incep sa consume droguri in Romania este de 10-11 ani. Cei mai vulnerabili dintre consumatori provin din mediile defavorizate. Cel mai consumat drog din Romania este cananbisul. "Varsta de debut in consumul de droguri, si…

- FOTO – Arhiva Persoanele sanatoase care-si administreaza aspirina in ideea de a preveni infarctul sau atacul cerebral isi fac mai mult rau decat bine, sustin oamenii de stiinta britanici, citati de CSID. O cercetare facuta pe 10.000 de pacienti si publicata in Archives of Internal Medicine a demonstrat…

- Varsta medie de debut in consumul de droguri in Romania este de 10-11 ani, au anunțat, miercuri, reprezentanții Agenției Naționale Antidrog, precizand ca cel mai cosumat drog din Romania este cannabisul, iar cele mai vulnerabile categorii in ceea ce privește consumul sunt cele defavorizate.„Varsta…

- Spital Clinic Judetean de Urgenta Craiova, unde un barbat a intrat cu masina in usile Unitatii de Primiri Urgente, a fost amendat de catre politisti cu 2.000 de lei pentru ca nu functionau camerele de supraveghere. Unitatea fusese avertizata anterior de oamenii legii in legatura cu paza obiectivelor…

- Reprezentații DSP Timiș le recomanda reprezentanților spitalelor din cel mai vestic județ al țarii sa realizeze triajul epidemiologic zilnic al pacienților și sa-i izoleze pe cei depistați cu simptomatologie respiratorie, cu anunțarea imediata a medicului epidemiolog. Specialiștii de la DSP…

- 565 de persoane s-au prezentat la Camera de garda a Spitalului Universitar de Urgenta Bucuresti in primele doua zile de Craciun. Majoritatea persoanelor care s-au prezentat in aceste doua zile la Unitatea de Primiri Urgente au fost varstnici cu afectiuni respiratorii sau cardiace. "Numarul…

- Fenomenul „Zombie” a ajuns și la Oradea, in județul Bihor, acolo unde trei tineri, aflați in zona unui centru comercial, i-au ingrozit pe oamenii de pe strada cu mișcarile lor nefirești. Totul s-a intamplat duminica, 9 decembrie, in jurul orei 15:40, iar o șoferița a filmat totul și a postat imaginile…