Sălaj: Ofertă de sezon - 'insignişoarele' şi mărţişoarele cusute manual pe pânză de in în ramă de lemn Martisoarele traditionale de tip insigna - "insignisoare" sau cele cusute manual pe panza de in, in rama de lemn, realizate cadrul unor sezatori, sunt noutatile acestui an, pregatite de un atelier de promovare a valorilor traditionale romanesti, pentru prima zi a primaverii. "Am reinventat in acest an un accesoriu clasic - insigna, pe care am acoperit-o cu o panza cusuta manual sau pictata cu simboluri din etnografia romaneasca sau cu simboluri ale primaverii precum ghioceii, potcoavele, hornarii, randunelele si am numit-o 'insignisor'. In plus, am realizat la atelierele de tip sezatoare… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Au aparut primii comercianti de martisoare in spatiile publice din Brasov. Incepand de luni, martisoare se vand pe pietonalul Parcului Nicolae Titulescu, dar si in pietele brasovene. Pe majoritatea tarabelor deja instalate, cele mai multe martisoare sunt handmade si peste tot motivele traditionale…

- Peste 600 de comercianți vor sa aduca primavara mai devreme in Timișoara și și-au instalat tarabele cu marțișoare pe strazile orașului. Au marfa de toate felurile, de la marțișoare clasice pana la cele cu swarovski sau… icoanele marțișor.

- Industria modei nu conteneste sa ne surprinda cu noile trenduri. De la sezon la sezon recomandarile vestimentare sunt o alta lectie despre arta creativa. Ce pare ca iese din tipare insa in acelasi timp aminteste despre reperele frumosului in trecut se refera la tinutele inspirate din portul popular,…

- Marțișorul lucrat manual, care spune o poveste, aduce cea mai multa bucurie și face sa iți ramana primavara in suflet. Ieșit din mainile persoanelor cu dizabilitați, pentru care șnurul in alb si rosu semnifica speranța, martisorul ne indeamna la caldura și toleranța! An de an, in preajma primaverii,…

- Comercianții de marțișoare vin anul acesta cu un nou ”trend”. Marțișoarele comestibile, figurine multicolore, din fondant, care au dimensiunile unui biscuit si se vand la preturi intre 3 si 10 lei. Așa se va intampla și la Targul de Marțișor organizat in Piața Unirii din Deva. Marțișoarele…

- Peste 200 de locuri de munca vacante sunt disponibile in aceasta perioada in județul Salaj, toate in mediul privat. Oferta de munca a angajatorilor a fost transmisa Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Salaj. Majoritatea locurilor de munca se adreseaza persoanelor cu studii medii,…

- Intr-o atmosfera calda, cu miros de prajituri si lumanari parfumate, evenimentul s-a derulat sambata, de la pranz pana seara. De la mic la mare, vizitorii si-au putut cumpara decoratiuni de Craciun – globuri orante manual, mosi de toate formele din diferite materiale, de la lemn, la…

- Renault livreaza o flota de 300 de ambulante pentru IGSU · O flota de 300 de mașini Renault Master sunt livrate catre Inspectoratului General pentru Situații de Urgența · Vehiculele au fost modificate conform cerințele IGSU si fac parte din Programul POIM 2014 – 2020 care are ca scop o imbunatațire…