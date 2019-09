O tanara din Salaj, in varsta de 20 ani, a intentionat sa-si vanda copilul nascut in luna iulie unui barbat din judetul Cluj, cazul ajungand in atentia procurorilor DIICOT, ce au dispus retinerea celor doi inculpati pentru 24 de ore. Potrivit unui comunicat de presa dat publicitatii vineri, de Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT), o femeie in varsta de 20 de ani, din judetul Salaj, a dat nastere unui copil la Spitalul Orasenesc Huedin, ocazie cu care a fost abordata de un barbat, in varsta de 54 de ani, din judetul Cluj, care i-a propus sa…