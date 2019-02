Stiri pe aceeasi tema

- O fata in varsta de 12 ani a murit, marți, in Zalau, dupa ce ușa din spate a microbuzului in care se afla s-a deschis in mers și ea a cazut pe drum, relateaza Mediafax. Purtatorul de cuvant al IPJ ...

- Politistii din Bacau cauta o minora, in varsta de 14 ani, care a plecat de la domiciliu și nu s-a mai intors, inca de duminica trecuta. Persoanele care pot oferi informatii ce pot conduce la gasirea ei sunt rugate sa sune la numarul unic de urgenta 112. Tot prin 112 a fost sesizat și Inspectoratul de…

- Un barbat a murit in urma unui accident rutier pe care l-a produs in noaptea de duminica spre luni, pe DN 3, in apropierea localitatii Ciocarlia, dupa ce a pierdut controlul volanului si s-a rasturnat cu masina in afara carosabilului, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Constanta,…

- O fata de 13 ani a ajuns, luni, la Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Brasov, dupa ce a cazut de la etajul I al Scolii Gimnaziale din Bod, unde invata. Politistii efectueaza verificari pentru a stabili imprejurarile in care s-a produs evenimentul, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ)…

- Doi adolescenti de 15 si 16 ani au fost retinuti de politistii din Odobesti, fiind banuiti ca au spart dispensarul si scoala din comuna Jaristea, de unde au furat mai multe bunuri, a informat, vineri, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea. ‘La data de 17 ianuarie a.c., in jurul orei 02,00,…

- Potrivit Centrului Infotrafic al Politiei Romane, accidentul a avut loc pe DN 19, intre Livada si Orasu Nou, in judetul Satu Mare, dupa ce un autoturism si un microbuz de transport marfa s-au ciocnit frontal, in urma unei patrunderi pe contrasens. In urma impactului, cei doi soferi, care erau…