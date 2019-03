Stiri pe aceeasi tema

Cateva mii de etnici maghiari au participat, vineri, in tot judetul Harghita, la manifestarile dedicate Zilei Maghiarilor de Pretutindeni, care se marcheaza in data de 15 Martie, potrivit agerpres.ro.

- Cateva mii de etnici maghiari au participat, vineri, in tot judetul Harghita, la manifestarile dedicate Zilei Maghiarilor de Pretutindeni, care se marcheaza in data de 15 Martie. In numeroase localitati din judet au avut loc ceremonii festive care au inclus discursuri despre semnificatia…

- Mii de persoane au participat vineri la manifestarile care au avut loc in municipiul Satu Mare cu ocazia Zilei Maghiarilor de Pretutindeni, fiind organizata si o defilare cu husari. Etnicii maghiari s-au adunat in centrul orasului, au depus jerbe la placheta amplasata in cladirea unde…

- Peste 1000 de satmareni au participat astazi, 15 martie la manifestarile dedicate „Zilei Maghiarilor de Pretutindeni”. Dintre oficialitați, la eveniment au participat: subprefectul Altfatter Tamas, președintele Consiliului Județean, Pataki Csaba, primarul Kereskenyi Gabor, senatorul Turos Lorand, deputații…

- Cateva sute de persoane au participat, vineri, la o procesiune prin zona centrala a municipiului Cluj-Napoca, cu ocazia Zilei Maghiarilor de Pretutindeni. Participantii la ceremonie au purtat cu ei steagurile Ungariei, tinutului secuiesc, Transilvaniei, Romaniei si UE. Dupa…

- Pentru buna desfașurare a manifestarilor dedicate ”Zilei Maghiarilor de Pretutindeni”, vineri, 15 martie, in intervalul orar 20 – 21, in timpul deplasarii participanților prezenți la manifestare, o banda de circulație de pe Bulevardul Mihai Viteazu, pe sensul de mers Gara-Centru, va fi restricționata.…

- Avand in vedere manifestarile organizate cu ocazia Zilei Maghiarilor de Pretutindeni, vineri, 15 martie in intervalul orar 16.00 – 18.30 vor fi aplicate restrictii de circulatie in mai multe zone din municipiul Satu Mare. – Accesul in Piata Libertatii va fi restrictionat incepand cu ora 15.45 dinspre…

- Municipiul Sfantu Gheorghe va fi impodobit in acest an cu inimi in culorile rosu-alb-verde in cinstea Zilei Maghiarilor de Pretutindeni, marcata, conform traditiei, pe 15 martie. „Anul acesta am decis sa impodobim orasul cu ceva mai special, cu acele inimi care simbolizeaza faptul ca din inima noastra…