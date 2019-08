O manifestare omagiala de marcare a ultimei victorii a lui Mihai Viteazul, obtinuta in 3 august august 1601, la Guruslau, a fost organizata duminica, la monumentul ridicat in cinstea domnitorului pe dealul unde a avut loc batalia.



Manifestarea omagiala de la Monumentul lui Mihai Viteazul de la Guruslau a debutat cu trecerea in revista a garzii, realizata de prefectul Florin Florian si comandantul Regimentului 69 Artilerie Mixta "Silvania", colonelul George Sas, urmata de un ceremonial religios si depuneri de jerbe si coroane de flori la monumentul realizat de artistul Victor Gaga.

