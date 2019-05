Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii salajeni se afla la aceasta ora in teren pentru a interveni si a limita efectele inundatiilor produse in urma fenomenelor meteorologice periculoase din aceasta dupa masa. Localitatile in care se intervine in aceste momente sunt: Hereclean, Crasna, Varsolt, Badon, Boghiș și Bozies. Din Valea…

- In urma avertizarilor de fenomene meteorologice periculoase de cod portocaliu – averse torentiale ce au acumulat intre 35-50 l/mp, scurgeri de pe versanti, joi dupa- amiaza, 29 mai, au fost primite la dispeceratul Inspectoratului Judetean pentru Situatii de Urgenta ISU ”Porolissum” Salaj, prin intermediul…

- Alerta in localitatea Budacu de Jos din Bistrița, din cauza inundațiilor. 20 de persoane din noua gospodarii au fost evacuate, marți, de pompieri, dupa ce raul Budac a ieșit din matca și a inundat o parte din localitate. De asemenea, alte patru persoane au fost evacuate in cartierul Viișoara din Bistrița.…

- Mai multe gospodarii din jdetul Salaj au fost inundate in cursul zilei de sambata, 18 mai, din cauza averselor din ultima perioada. Prin apelul unic de urgenta 112, pompierii din cadrul Inspectoratului Judetean pentru Situatii de Urgenta ISU ”Porolissum” Salaj au fost chemati, in ajutor, pentru evacuarea…

- Copilul in varsta de sapte ani scos de pompieri, luni seara, fara semne vitale, dintr-o fantana de langa localitate Varsolt, a fost declarat decedat marti dimineata, dupa ce personalul medical a incercat resuscitarea si incalzirea corpului pe parcursul intregii nopti, potrivit Agerpres. Pompierii…

- Cea care i-a anuntat pe pompieri despre caderea copilului in fantana a fost chiar mama lui. Pompierii au gasit baiatul abia dupa ce au scos mare parte din apa din fantana adanca de patru metri, cu doua motopompe. 'Luni dupa masa, Sectia Simleu Silvaniei si Detasamentul de pompieri Zalau au fost solicitate…

- Trupul fara suflare al unui copil a fost scos de pompierii militari dintr-o fantana din localitatea Varșolt. Tragedia a avut loc in cursul zilei de luni – 13 mai, ora 19, in localitatea precizata. Prin numarul unic de urgența 112 s-a cerut sprijin pompierilor pentru scoaterea unui copil cazut intr-o…

- Consiliul Județean Vaslui a demarat o acțiune de verificare a drumurilor județene afectate, iar autoritațile locale inventariaza pagubele inregistrate. Joi, 9 mai 2019, va fi convocat Comitetul Județean pentru Situații de Urgența, urmand ca Guvernul sa fie informat in vederea acordarii de bani pentru…