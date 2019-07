Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii din cadrul Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgența ISU ”Porolissum” Salaj au intervenit in cursul zilei de astazi, 29 mai, pentru inlaturarea unor elemente de construcție, țigle, de pe un bloc din municipiul Zalau, situat pe bulevardul Mihai Viteazul. In urma fenomenelor meteo…

- Grindina a facut prapad in Zalau, marți dupa-amiaza, bucațile de gheața cazute din cer fiind de dimensiunea unei mingi de golf. Mai multe acoperișuri au fost avariate și parbrizele mașinilor au fost sparte in urma unei caderi de grindina in județul Salaj, care s-a aflat sub avertizare Cod roșu, emisa…

- Concursul Național Interdisciplinar de Limba și Literatura Romana și Religie, “Cultura și Spiritualitate Romaneasca” pentru clasele IX-XII, și-a desemnat, zilele trecute, caștigatorii. Competiția a avut loc in perioada 22-26 mai 2019, la Ramnicu-Valcea, județul Salaj fiind reprezentat de doua eleve…

- Dacian Cioloș, care deschide lista candidaților USR-PLUS la europarlamentare, a votat la Zalau, spunand ca votul de astazi va fi unul semnal și simte o mobilizare foarte buna la urne și in orașe, și la sate. El a spus ca a votat la Zalau, așa cum face de fiecare data, și ca spera sa fie cat mai mulți…

- In ultimele 24 de ore, pompierii militari au intervenit in 10 județe pentru inlaturarea efectelor negative generate de ploile abundente și vremea rea. In cursul zilei de ieri și pe timpul nopții, la nivel național au fost emise 45 atenționari și avertizari hidrometeorologice imediate Cod Roșu, Cod Portocaliu…

- În ultimele 24 de ore, pompierii au intervenit în 10 județe pentru a ajuta la evacuarea apei din peste 300 de gospodarii, cel mai grav fiind afectat județul Bistrița-Nasaud, unde au fost inundate 13 localitați, iar 81 de persoane au fost evacuate temporar, în urma codului roșu.…

- Miercuri dimineața, in zona Crișana, din județul Salaj (la 3 kilometri de Zalau), s-a produs un cutremur cu magnitudinea de 4,2 pe scara Richter, la o adancime de 10 kilometri. Seismul s-a resimțit la Huedin, dar și in majoritatea comunelor din zona de munte a județului Cluj. Ora cutremurului a fost…

