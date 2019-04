Sălaj: Elicopter SMURD, solicitat pentru transportul unei paciente cu arsuri pe 60% din corp O femeie din Zalau care a suferit miercuri arsuri pe 60% din corp dupa ce i s-au aprins hainele de la flacara aragazului a fost transportata cu un elicopter SMURD la Bucuresti. "Miercuri, echipajul de terapie intensiva mobila a fost solicitat sa preia o persoana care a suferit un accident casnic grav, dintr-un apartament al unui imobil situat in municipiul Zalau. Femeia, in varsta de 64 de ani, a suferit arsuri la peste 60% din suprafata corpului si arsuri la nivelul cailor aeriene, fiind transportata la Unitatea de Primiri Urgente SMURD Zalau", se arata intr-o informare de presa data publicitatii… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

