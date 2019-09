Sălaj: Comemorare a victimelor masacrului din 1940, de la Treznea Autoritati locale si judetene, alaturi de cateva zeci de localnici au comemorat, luni, in cadrul unui ceremonial militar si religios, cele 86 de victime ale masacrului din 9 septembrie 1940, comis de armata hortysta care a ocupat Ardealul dupa Dictatul de la Viena. Prima parte a manifestarii a avut loc in cimitirul satului, la mormantul comun al celor 86 de martiri, numele acestora fiind citite de preotul satului, intr-o slujba de pomenire. "Noua, celor de azi, autoritati locale si judetene, ne revine datoria de comemora, la fiecare inceput de toamna, eroii martiri de la Treznea, Ip si celelalte… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

