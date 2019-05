Cele importante proiecte culturale derulate in judetul Salaj in 2018, cu prilejul Centenarului, au fost premiate cu trofee de excelenta, joi, in cadrul celei de-a IX-a editii a Galei Culturii Salajene, desfasurata la Zalau, in organizarea Directiei Judetene pentru Cultura Salaj.



Premierea proiectelor din Anul Centenar a fost realizata de secretarul de stat in Ministerul Culturii si Identitatii Nationale, Gheorghe Popa.



"Nu suntem altceva decat exact atat cat daruim, iar ceea ce se intampla in seara asta dovedeste ca ne putem afla dimpreuna, pe drumul pe care, dumirindu-ne,…