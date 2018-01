Stiri pe aceeasi tema

- Evenimentul a avut loc sambata dupa-amiaza, pompierul SMURD Vasile Gorgan, din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Salaj, oprind masina in care se afla cu sotia sa, pentru a acorda primul ajutor unui sofer in varsta de circa 50 de ani, ce suferise un infarct."Veneam…

- Timpul de raspuns al echipajelor SMURD din judetul Tulcea in mediul rural este de aproape doua ori mai mare decat cel prevazut de legislatie, a declarat, vineri, inspectorul sef al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Delta, locotenent colonel Daniel Petrov. Depasirea timpului de raspuns…

- Timpul de raspuns al echipajelor SMURD din judetul Tulcea in mediul rural este de aproape doua ori mai mare decat cel prevazut de legislatie, a declarat, vineri, inspectorul sef al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Delta, locotenent colonel Daniel Petrov. Depasirea timpului…

- Coordonatorul Departamentului pentru Situatii de Urgenta, dr. Raed Arafat, a anuntat marti, in cadrul sedintei de evaluare a activitatii pe 2017 a Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta 'Horea' al judetului Mures ca scaderea numarului interventiilor SMURD la nivel national este cauzata,…

- In saptamana 15-19 ianuarie, Inspectia de Prevenire din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta “Șerban Cantacuzino” al județului Prahova a desfasurat 8 actiuni de control la operatori economici si institutii din intreg judetul. De asemenea, personalul Inspectiei de Prevenire a efectuat activitati…

- Detașamentul Aiud al Inspectoratului pentru Situații de Urgența intervine pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o casa de locuit din localitatea Geoagiu de Sus. ISU a anunțat ca au fost deplasate la fața locului doua autospeciale și o ambulanța SMURD. Nu s-au inregistrat victime. FOTO: Arhiva

- Elicopterul SMURD Galati a plecat vineri dimineata in misiune spre judetul Tulcea pentru a prelua o gravida aflata la dispensarul din localitatea Casimcea, a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU), Catalin Sion. Potrivit sursei citate, ambulanta…

- F. T. Potrivit datelor centralizate la nivelul Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) “Șerban Cantacuzino” Prahova, in cursul anului trecut, ehipajele specializate din cadrul structurilor de interventie, incadrate pe autospecialele de descarcerare si ambulantele tip B2 (SMURD) au participat…

- Personalul paramedical care lucreaza pe autosanitarele SMURD din cadrul Detașamentului de pompieri Lugoj și al Stației de pompieri Buziaș va fi prezent in spitalele din Lugoj și Buziaș, pentru aprofundarea cunoștințelor. Demersul face parte dintr-un program-pilot care are ca scop consolidarea și aprofundarea…

- Incendiul produs la o casa din localitatea Panic i-a alertat pe pompieri in noapte de vineri spre sambata, la fata locului intervenind un echipaj al Detasamentul de pompieri Zalau. Flacarile au mistuit aproape in intregime acoperisul imobilului, o anexa, un tractor si diferite alte bunuri. Deodamdata,…

- Un barbat a murit, joi, dupa ce a fost lovit de un tren de persoane in statia CFR din localitatea argeseana Leordeni, politistii efectuand cercetari pentru stabilirea imprejurarilor in care s-a produs incidentul. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Arges, barbatul…

- 80 de candidați s-au inscris la concursurile pentru ocuparea posturilor de execuție vacante din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența “Porolissum” al județului Salaj. Potrivit reprezentantilor ISU Salaj, cei mai mulți candidați, 51 la numar, s-au inscris pentru postul de subofiter tehnic…

- Un barbat din comuna argeseana Mioarele a fost gasit mort, joi, in locuinta sa distrusa de un incendiu, politistii efectuand cercetari pentru stabilirea imprejurarilor producerii decesului. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Arges, incendiul a fost…

- Un barbat de circa 35-40 de ani a fost gasit decedat, joi, in lacul din parcul IOR din Capitala, informeaza Biroul de presa al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bucuresti-Ilfov. Trupul sau a fost scos de scafandri. La actiune mai participa doua ambulante SMURD…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Arges, pentru stingerea incendiului au actionat 17 echipaje de pompieri. "Noua autospeciale cu apa si spuma si doua autoscari de interventie la inaltime, doua ambulante SMURD si sase autospeciale de prima interventie…

- Polițiștii zilei de sambata, 6 ianuarie, sunt agenții de poliție Rareș Samoila și Mirel Cazac, din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Cluj-Poliția municipiului Cluj-Napoca. Sambata, in jurul orei 09.30, un barbat anunta, prin apel de urgenta 112, ca isi va omori sotia. Politistii s-au deplasat…

- Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta al judetului Timis, Elena Megherea a declarat pentru News.ro ca accidentul a avut loc la intersectia strazilor Gheorghe Lazar cu Circumvalatiunii, din Timisoara. "S-a deplasat la locul interventiei o autospeciala cu modul de…

- Un accident de circulatie a avut loc joi, la Timisoara, intr-o intersectie, fiind implicate un autoturism si o autospeciala SMURD aflata in misiune. In urma accidentului, soferita care nu a acordat prioritate ambulantei si copilul ei de patru luni au fost raniti usor, fiind transportati la spital pentru…

- Un accident de circulatie a avut loc joi, la Timisoara, intr-o intersectie, fiind implicate un autoturism si o autospeciala SMURD aflata in misiune. In urma accidentului, soferita care nu a acordat prioritate ambulantei si copilul ei de patru luni au fost raniti usor, fiind transportati la spital…

- Echipajul SMURD Paltinis al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Sibiu a intervenit, in perioada sarbatorilor de sfarsit de an, pentru acordarea primului ajutor si transportarea la spital in 12 cazuri, au informat reprezentantii institutiei. "In perioada 29 decembrie-03 ianuarie,…

- O explozie, care nu a fost urmata de incendiu, a avut loc in noaptea de Anul Nou, in jurul orei 2,00, intr-o locuinta din Brasov, un barbat fiind ranit si cu arsuri de gradul unu, informeaza purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brasov, cpt. Ciprian Sfreja, potrivit…

- Astfel, in noaptea de Anul Nou, in jurul orei 2.00, intr-o locuinta din Brasov, un barbat a fost ranit, avand arsuri de gradul unu, informeaza purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brasov, cpt. Ciprian Sfreja. ''Este vorba despre o soba pe gaz care a explodat…

- O femeie in varsta de 88 de ani a murit intr-un incendiu produs duminica, 31 decembrie, in localitatea Cristelec. Potrivit informatiilor furnizate de catre reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta “Porolissum” Salaj, pompierii simleuani au fost solicitati sa intervina duminica dimineata,…

- Locotenentul Dan Lazar, 26 de ani, angajat al Inspectoratului pentru Situații de Urgența “Porolissum” Salaj, a salvat in a doua zi de Craciun, trei persoane dintr-un imobil cuprins de flacari. Potrivit reprezentanților ISU, pompierul era in timpul liber, petrecandu-și Craciunul intr-o locuința din municipiul…

- Un barbat in varsta de 74 de ani din comuna botosaneana Vlasinesti a fost gasit inecat, duminica dimineata, in raul Baseu, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta, Dorina Lupu. Potrivit sursei citate, barbatul ar fi disparut de acasa in cursul zilei…

- Garda de Intervenție Saveni a Inspectoratului pentru Situații de Urgența și un echipaj de Terapie Intensiva Mobila au intervenit duminica dimineața in satul Sarbi din comuna Vlasinești.

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Arges, o explozie neurmata de incendiu s-a produs, duminica dimineata, intr-o garsoniera aflata la parterul unui bloc din Campulung. Un barbat de 33 de ani a suferit arsuri la maini si la fata si a fost transportat…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Arges, o explozie neurmata de incendiu s-a produs, duminica dimineata, intr-o garsoniera aflata la parterul unui bloc din Campulung. Un barbat de 33 de ani a suferit arsuri la maini si la fata si a fost transportat…

- Caz dramatic la Gherghești. Un barbat de 55 ani incetat din viața in aceasta dimineața dupa ce a cazut intr-o fantana. “La fața locului s-au deplasat șase pompieri din cadrul Detașamentului Barlad, care au reușit sa-l scoata din fantana. Din pacate, acesta era decedat”, ne-a declarat purtatorul de cuvant…

- Cele mai recente echipamente de interventia repartizate Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta “Porolissum” Salaj au fost prezentate miercuri, 13 decembrie, de catre reprezentantii institutiei, care au oferit, cu aceasta ocazie, si detalii despre fiecare mijloc de interventie in parte. Dupa cum…

- Un nou punct de lucru SMURD va fi inaugurat la inceputul anului viitor in Salaj, a anuntat miercuri, 13 decembrie, in cadrul unei conferinte de presa prilejuite de aniversarea a sase ani de existenta a Serviciului Mobil de Urgenta Reanimare si Descarcerare in judet, lt. col. Adrian Dobocan, seful Inspectoratului…

- Un barbat, in varsta de 72 de ani, a fost lovit mortal vineri, pe o trecere de pietoni, informeaza purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brasov, Luiza Danila. Citeste si: Seful CCR, mesaj cu talc pentru politicieni, de ziua Constitutiei. Ce le transmite…

- Echipajele SMURD au intervenit la 31 de cazuri pentru acordarea asistentei medicale de urgenta, dintre care, la 3 dintre acestea s-a deplasat echipajul SMURD de terapie intensiva mobila. Un echipaj cu ambulanța SMURD de terapie intensiva mobila de la Detașamentul de Pompieri Pitești a intervenit, la…

- In luna noiembrie, subunitatile de interventie ale Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Vasile Goldis” al judetului Arad au executat 360 misiuni de interventie. S-a intervenit pentru stingerea a 25 de incendii, o misiune de descarcerare, trei misiuni de asanare a teritoriului de munitie ramasa…

- Cu ocazia zilei de 1 Decembrie, ofițerii și subofițerii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența „Someș” Satu Mare, care și-au executat exemplar atribuțiile sau s-au remarcat pe timpul misiunilor de intervenție, au fost avansați inaintea inaintea expirarii stagiului minim in grad. Pentru…

- Ziua de 03.12.2017, reprezinta un reper important in activitatea Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Bistrita" al judetului Bistrita - Nasaud. In urma cu opt ani, in data de 03 decembrie 2009, a avut loc operationalizarea modulului SMURD in cadrul Detasamentului de Pompieri Bistrita. Prin infaptuirea…

- Un barbat ranit grav de mistreti a fost gasit, luni, in apropierea scolii din localitatea argeseana Barsesti, un echipaj SMURD intervenind pentru resuscitarea lui. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Arges, barbatul a fost gasit in stare de semi-constienta…

- Un barbat ranit grav de mistreți a fost gasit, luni, in apropierea școlii din localitatea argeșeana Barsești, un echipaj SMURD intervenind pentru resuscitarea lui. Potrivit reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Argeș, barbatul a fost gasit…

- Incepand din prima zi a lunii decembrie, cinci subofiteri ai Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta “Porolissum” Salaj au fost inaintati la gradul urmator, inaintea expirarii stagiului minim in grad pentru exercitarea exemplara a atributiilor de serviciu, un numar de cinci subofiteri: patru, de…

- Copil strivit de mobila in Costești, Argeș. Fetița, in varsta de doi ani, a intrat in stop cardio-respirator și a fost transportata de urgența la spital. Reprezentanții Inspectoratului Județean Argeș spun ca parinții au transportat-o la spital pe fetița care a fost strivita de mobila in Costești, noteaza…

- Un copil in varsta de doi ani a fost transportat in stare grava la spitalul din localitatea argeseana Costesti, sambata, dupa ce a fost strivit sub o piesa de mobilier. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Judetean Arges, este vorba de o fetita care a fost transportata la unitatea…

- Un grav accident de circulație petrecut in aceasta dupa-amiaza pe drumul național 1H, intre Pericei și Șimleu Silvaniei, a declanșat planul roșu de intervenție pentru salvatorii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența al județului Salaj.

- Un barbat a decedat si alte sapte persoane au fost transportate la spital, in urma unui grav accident de circulatie care a avut loc marti dupa-amiaza, ca urmare a unei coliziuni intre un tractor cu remorca si un autoturism, pe DN 1H, intre localitatile Simleu Silvaniei si Pericei, potrivit datelor…

- Un barbat, in varsta de 61 de ani, din comuna Trusesti, cunoscut cu afectiuni locomotorii, si-a pierdut viata, marti dimineata, intr-un incendiu care i-a cuprins patul in care dormea, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Botosani, Dorina Lupu. Potrivit…

- Un barbat, in varsta de 61 de ani, din comuna Trusesti, cunoscut cu afectiuni locomotorii, si-a pierdut viata, marti dimineata, intr-un incendiu care i-a cuprins patul in care dormea, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Botosani, Dorina Lupu. Potrivit acesteia,…

- Echipajele SMURD au intervenit la 24 de cazuri pentru acordarea asistentei medicale de urgenta, dintre care, la 3 dintre acestea s-a deplasat echipajul SMURD de terapie intensiva mobila. Un echipaj cu ambulanța SMURD de prim ajutor calificat de la Detașamentul de Pompieri Bradu a intervenit in municipiul…

- Un barbat in varsta de 79 de ani a cazut, duminica dupa-amiaza, cu mașina intr-un lac de acumulare de pe raza comunei Pangarați din județul Neamț, a anunțat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU), Adrian Rotaru. Accidentul a avut loc la intersecția…

- Un barbat a fost ranit, iar 20 de persoane au fost evacuate in urma unei explozii care a avut loc, vineri dimineata, intr-un bloc de nefamilisti cu patru etaje, din Lugoj, fiind afectate 10 apartamente de la etajul I, anunta AGERPRES. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru…

- Un barbat a fost ranit, iar 20 de persoane au fost evacuate in urma unei explozii care a avut loc, vineri dimineața, intr-un bloc de nefamiliști cu patru etaje, din Lugoj, fiind afectate 10 apartamente de la etajul I. Potrivit purtatorului de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații…

- Zeci de persoane care au fost evacuate, marți seara, din zona garii Breaza Nord din cauza unui vagon incarcat cu nitrat de amoniu din care iese fum și vor fi duse cu ambulanțele SMURD și cu microbuze intr-un loc sigur. Potrivit purtatorului de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații…