- Cearta unor copii din Iași de 9 și 11 ani a degerat la un conflict intre tații acestora. Incidentul intre cei mici a pornit de la un leagan, dintr-un parc de joaca. Copiii s-au certat si unul dintre ei si-a sunat tatal, care i-a facut observatie celuilalt copil. La randul sau, si acesta si-a chemat…

- Doi tați din Iași s-au batut intr-un parc sub ochii copiilor, de la o disputa pornita in locul de joaca. Agresiunile au fost filmate de un vecin, iar Poliția s-a autosesizat și l-a reținut pe parintele considerat agresor. Barbatul a stat o noapte dupa gratii, iar apoi a fost eliberat sub control judiciar…

- Cațiva copii au fost puși sa faca matanii și sa sarute asfaltul la un festival din Salaj, de catre reprezentanții unei asociații creștine. O femeie le spune sa iși ia scutece daca nu rezista 2 ore fara toaleta. Cei care nu se adapteaza sa plece la citit: „ieșiți speakeri motivaționali”, potrivit…

- Pe pagina de Facebook a Asociatiei "Inimioare fericite", un ONG care functioneaza pe langa Manastirea Bobota din judetul Salaj, a fost postata o filmare in care mai multi copii sunt pusi sa execute 20 de matanii, inchinandu-se si mai apoi, ingenunchind si sarutand cimentul. Pentru multi dintre cei mici,…

- Asociatia „Bursa pentru viata", impreuna cu Fundatia FARA, organizeaza, in perioada 15 iulie - 15 septembrie, o campanie de strangere de rechizite pentru copiii nevoiasi, intitulata „Mesajul din ghiozdan". „Scopul nostru este sa contribuim la educarea si viitorul ...

- Ministrul Justitiei, Ana Birchall, a declarat ca a cerut o ancheta in cazul procurorului care a bruscat o fetita de noua ani in localitatea Baia de Arama, din Mehedinti, cu scopul de a o lua din casa asistentului maternal si a o da spre adoptie in SUA."Pe mine ma intereseaza sa ma asigur ca…

- Copiii, cu varste cuprinse intre 2 și 14 ani, sunt așteptați, la acest final de saptamana, la un concurs de pescuit – ”Cupa Energo Junior”. Evenimentul, aflat la VIII-a ediție, este organizat de Clubul Pescarilor din cadrul Asociatiei Judeteane a Vanatorilor si Pescarilor Sportivi (AJVPS) Salaj…

- Peste 1.500 de elevi din clasele IV-VIII de la 6 școli din Medgidia au participat la cursuri de educație rutiera, acțiune de responsabilizare sociala organizata de Asociația de Psihologie și Siguranța Rutiera PsihoTrafiQ și Primaria Medgidia. In cadrul campaniei, elevii au putut invața regulile de baza…