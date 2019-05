Stiri pe aceeasi tema

- În ultimele 24 de ore, pompierii au intervenit în 10 județe pentru a ajuta la evacuarea apei din peste 300 de gospodarii, cel mai grav fiind afectat județul Bistrița-Nasaud, unde au fost inundate 13 localitați, iar 81 de persoane au fost evacuate temporar, în urma codului roșu.…

- Filmari șocante circula pe net, ne provoaca indignarea, ne impart in pro și contra și apoi dispar, facand loc altor senzații. Jurnalista independenta Diana Meseșan, care lucreaza pentru site-ul cultural Scena 9, a documentat pentru cititorii Libertatea ce s-a intamplat cu personajele unei astfel de…

- FOTO – Arhiva Un cutremur s-a produs in aceasta dimineața, la ora 09:00, in apropiere de municipiul Zalau, județul Salaj. Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) transmite ca la data de 1 mai 2019, la ora 09:00:07 (ora Romaniei) s-a produs in Crisana, judetul Salaj,…

- Directia de Sanatate Publica (DSP) Salaj precizeaza ca, in aceasta perioada, asistenta medicala primara este asigurata prin centrele de permanenta. Continuitatea asistentei medicale primare in perioada 26 – 29 aprilie și 1 mai se asigura prin cele cinci centre de permanenta: Zalau, Crasna, Hida, Simisna…

- In prag de sarbatori, Clubul Rotary Zalau a donat 10.000 lei catre 10 familii nevoiașe din comunele Meseșenii de Jos, Crasna, Banișor, Horoatu Crasnei și Cizer, din județul Salaj. Fiecare familie a primit suma de 1.000 de lei, in cadrul unei vizite pe care rotarienii le-au facut-o marți, 9 aprilie 2019.…

- Sfarșit cumplit pentru un barbat de 68 de ani, din localitatea Starciu, care a murit, dupa ce tavanul casei in care locuia s-a prabusit peste el, in urma unui incendiu. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Salaj, Lucian Jacodi, in noaptea de miercuri spre…

- Prefectul judetului Salaj, Florin Florian, a prezentat marti, 26 martie, in cadrul unei intalniri cu reprezentantii unitatilor administrativ-teritoriale din judet (UAT), “Cartea alba a proiectelor din judetul Salaj”, pentru perioada de programare 2014 – 2020, reprezentand o prima analiza de ansamblu…

- Peste 520 de copii din judetul Salaj au unul sau ambii parinti plecati la munca in strainatate. Conform Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului (DGASPC) Salaj, la finalul anului trecut, in evidentele institutiei erau 521 de copii cu parinti plecati la munca peste hoatre. Dintre…