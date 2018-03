Stiri pe aceeasi tema

- Edilul a aratat cata audiența are, pe Facebook, acolo unde transmite live evenimentele. "SINGUR IMPOTRIVA TUTUROR ?! NICIDECUM! DIMPOTRIVA, IMPREUNA CU ZECI ȘI ZECI DE MII DE TIMIȘORENI! IMPREUNA PENTRU TIMIȘOARA! Asta este realitatea anilor anteriori, a momentului prezent și…

- La Timișoara va avea loc selecția regionala a FameLab 2018, cel mai important concurs internațional de comunicare a științei pentru public, unul cu finanțare britanica. Acesta este deschis tinerilor cu varsta cuprinsa intre 21 și 40 de ani, care studiaza sau lucreaza in domeniul ingineriei,…

- Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, a fost boicotat de jurnaliștii din presa locala, care au parasit, marți, sala de conferinte. Jusnaliștii au continuat protestul fata de primarul liberal al municipiului, Nicolae Robu, care i-a numit „paraziti sociali”. Jurnalistii, in numar de…

- Cei aproximativ 30 de jurnalisti din Timisoara s-au prezentat la conferinta de presa de marti, de la Primaria Timisoara, insa, in momentul in care primarul Nicolae Robu a inceput sa vorbeasca, jurnalistii au parasit sala de conferinte, in semn de protest fata de declaratiile edilului din ultima perioada.…

- Primarul va trebui sa plateasca 580 lei. Primarul Timișoarei a fost amendat de polițiști dupa ce chiar el a cerut sa fie sancționat. "IMI CER SCUZE DE LA TOATE PERSOANELE CU DIZABILITAȚI LOCOMOTORII ȘI LE ASIGUR ȘI ASIGUR PE TOATA LUMEA CA AM FACUT-O TOTAL NEINTENȚIONAT! Astazi am fost…

- Primarul municipiului Timisoara, Nicolae Robu (PNL), le-a transmis jurnalistilor din Timisoara, intr-o conferinta de presa in care nu le-a permis sa ii adreseze intrebari, ca „exista mai multe variante de prostitutie, nu numai pe centuri”, dupa ce in cursul diminetii, pe Facebook, i-a catalogat pe jurnalisti…

- Primarul Timisoarei, Nicolae Robu, ataca PSD pe Facebook. Printr-o noua postare pe reteaua de socializare, Robu anunta ca PSD Timis este in panica deoarece nu are realizari cu care sa concureze intr-o competitie electorala cu primaria. Robu anunta ca in cele doua mandate ale sale la Timisoara au fost…

- E puțin probabil ca viitorul stadion al Timișoarei sa primeasca finanțare de la Compania Naționala de Investiții! Cu toate acestea, președintele CJ Timiș, Calin Dobra, nu vrea sa renunțe la ideea inchiderii vechii arene. Oricum, nici nu se pune problema ca aceasta sa fie transferata la Primaria Timișoara.

- Inca de anul trecut, consilierii județeni (n.r. cu opoziția reprezentanților PNL) au aprobat un studiu de oportunitate pentru a incepe documentația necesara pentru ridicarea unui nou stadion sau reabilitarea celui vechi. Intre timp, vechiul stadion a dat din ce in ce mai multe semne ca se…

- Primarul Timisoarei, Nicolae Robu, apare in noi ipostaze inedite. Edilul a prezentat, pe pagina sa de Facebook, o compozitie muzicala proprie, pe care sustine ca o dedica “haterilor” sai. "O alta compozitie proprie a mea, intitulata “Spiritul adancurilor”, pe exceptionalele versuri de Nicolae Labis”,…

- Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, a mințit oamenii de afaceri francezi prezenți la o intalnire la Primaria Timișoara in cursul acestei saptamani. Edilul a prezentat reabilitarile pasajelor Popa Șapca, Jiul și Michelangelo ca lucrari de ridicare a unor pasaje complet noi. Robu le-a spus celor prezenți…

- Primarul Timisoarei, Nicolae Robu, nu este de acord cu decizia Consiliului Judetean Timis de a scoate din uz stadionul Dan Paltinisanu. Parte din istoria orasului, arena a ajuns intr-o stare avansata de degradare, iar din dorinta de a atrge finantare de la Compania Nationala de Investitii pentru constructia…

- Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, a cantat la chitara o melodie dedicata „haterilor”. Edilul orașului de pe Bega a uimit din nou, dupa ce s-a filmat cantand o melodie inspirata de versurile poeziei „ Sunt spiritul adancurilor” de Nicolae Labiș. Nicolae Robu susține ca a fost demarata o adevarata campanie…

- Primarul Timișoarei susține ca el cunoaște realitatea și știe exact care sunt pașii care mai trebuiau parcurși pentru ca vaporașele cumparate in urma cu aproape doi ani, cu aproape 2 milioane de euro, sa ii plimbe pe oameni pe Bega. „Eu știam care este realitatea, pentru ca eu m-am ocupat…

- Primarul Nicolae Robu a vorbit, luni, despre democrație și despre principiile dupa care ar trebui sa funcționeze o comunitate de succes, menționand ca in anul 2020 ar urma sa se prezinte in fața alegatorilor. „Societațile cele mai dezvoltate ale lumii, modelele de democrație funcționeaza…

- Primaria Timișoara trebuie sa decida rapid anul acesta unde va fi construit și cum va arata Multiplexity, Centrul de Arta, Tehnologie și Experiment asumat in proiectul Capitala Europeana a Culturii. Va fi lansat un concurs de soluții și vor fi luate in considerare doua variante: cladire de la 0 sau…

- Primarul municipiului Timisoara, Nicolae Robu, a postat, miercuri, pe pagina sa de Facebook un mesaj in care ii critica pe jurnalisti, dupa ce in presa locala a fost publicat salariul sau, dar si al soferului sau, Vasile Paraschiv. El spune ca presa "a ajuns impanzita de indivizi si individe fara…

- Primarul Timisoarei, Nicolae Robu, scrie pe Facebook ca are un salariu de aproximativ 12.000 de lei, in timp ce soferul sau primeste 6.500 de lei. Robu spune ca face “economii”, pentru ca foloseste ca sofer un sef de serviciu care lucreaza alaturi de el 12-14 ore pe zi.

- Sondajul cu nr. 6 realizat pe Facebook de primarul Timișoarei a fost lansat sambata seara, la ora 18.43, pe pagina lui Nicolae Robu. Timișorenii au putut raspunde doar pana luni dimineața, cand edilul a facut publice voturile. Care este concluzia? Majoritatea respondenților sunt de acord…

- Primarul Timisoarei face apel catre Procuratura. Enervat de faptul ca presedintele Consiliului Judetean Timis, Calin Dobra, a anuntat ca sala polivalenta de 16.000 de locuri care se va ridica cu bani de la Compania Nationala de Investitii va fi amplasata la Giroc, primarul Nicolae Robu a lansat un nou…

- Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, a anunțat astazi prima locație in care se va face o parcare supraetajata in Timișoara. Edilul a povestit astazi, in cadrul conferinței de presa de la sediul PNL Timiș, ca a fost in inspecție pe Calea Martirilor. Robu spune ca zona arata jalnic și ca aici, in cursul…

- Primarul Timisoarei, Nicolae Robu, a publicat pe Facebook masurile pe care le va lua in urma discutiei de luni de la Primaria Timisoara, unde oamenii de cultura din oras au dialogat cu conducerea Asociatiei Timisoara Capitala Culturala Europeana mai bine de patru ore. A curs cu reprosuri la adresa conducerii…

- Nicolae Robu, primarul Timisoarei, a postat, marti, foarte matinal, un mesaj de ramas-bun de la Ionut Popa, fostul antrenor al ACS Poli. Edilul lasa sa se inteleaga ca ultimele rezultate obtinute de echipa din Liga 1 oricum i-ar fi fost fatale lui Popa si e de parere ca salvarea de la retrogradare…

- Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, a declarat ca a fost abordat de mai mulți timișoreni care i-au cerut ca municipalitatea sa implementeze un sistem de inchiriere a locurilor de parcare rezidențiale. Edilul-șef susține, insa, ca nu il incanta ideea deoarece cu siguranța vor aparea conflicte…

- Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, face un nou sondaj pe Facebook. Acesta intreaba timișorenii daca nu vor sa iasa in strada pentru banii lor, totul dupa ce in baza noii legislații contribuțiile sociale s-au diminuat. Masura a adus, de la 1 ianuarie 2018, și o scadere a cotelor de bani care ajung la…

- Primaria Timișoara angajeaza trei consilieri in viitoarea unitate de implementare a proiectelor legate de Capitala Culturala Europeana. Concursul pentru structura care va fi in subordinea directa a primarului Nicolae Robu are loc in scurt timp, iar candidații vor fi evaluați de Sanda Grebla și Rodica…

- Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, tuna și fulgera la adresa Asociației Timișoara Capitala Culturala Europeana. Edilul a declarat, astazi, in cadrul unei conferințe de presa, ca este extrem de nemulțumit de activitatea asociației, care, spune el, ar fi respins mai multe finanțari din mediul privat.…

- Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, a anunțat rezultatele sondajului lansat in 2 ianuarie, privind redenumirea unei strazi sau a unui parc din capitala Banatului, cu numele regelui Mihai I, care s-a stins din viața la sfarșitul anului trecut. Edilul le-a oferit cetațenilor care și-au exprimat votul printr-un…

- Sala polivalenta de 16.000 de locuri, construcția careia la Timișoara ar putea fi finanțata de Compania Nationala de Investitii, ramane inca la stadiul de proiect. Anul 2017 a stat sub semnul contrelor intre primarul Timisoarei, Nicolae Robu, si presedintele Consiliului Județean Timis, Calin Dobra,…

- Incidentul din luna decembrie a anului trecut se repeta și in acest an. Garnitura Armonia circula pe linia 1 și pur și simplu s-a indoit, in mers. Vagonul din spate s-a lasat in jos, iar vatmanul nu-și explica ce s-a intamplat, au precizat reprezentanții RATT pentru Tion.ro. Potrivit…

- Ședința festiva la Primaria Timișoara, acolo unde revoluționarii, consilierii locali, primarul Nicolae Robu și prefectul Eva Andreaș s-au adunat pentru a cinsti memoria celor care s-au jertifit pentru libertate, in decembrie 1989. Președintele Consiliului Județean Timiș, Calin Dobra, a lipsit de la…

- Zeci de proiecte vor fi implementate de Primaria Timișoara in anul 2018. Asta promite primarul Nicolae Robu, care a anunțat lista cu mari investiții care vor fi demarate in capitala Banatului, incepand cu luna ianuarie. Conform edilului, timișorenii vor avea poduri noi, pasaje noi, terenuri de sport…

- Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, cere public Consiliului Județean Timiș sa ii dea Stadionul „Dan Paltinișanu”. Intr-o postare pe Facebook, Robu ataca din nou social-democrații pe tema locației salii polivalente de 16.000 de locuri, care ar urma sa fie construita de Compania Naționala de Investiții…

- Primarul Timișoarei a postat din nou pe Facebook. De data aceasta a vorbit pe larg despre noul stadion, pe care CNI ar urma sa-l ridice la Timișoara. Robu spune exact ce a precizat in urma cu doua zile și cere un pact administrativ. Edilul-șef reitereaza faptul ca a facut diligențe pentru…