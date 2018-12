Saivanul de langa Deveselu, demolat pe banii oierului Saivanul de oi de langa Deveselu, unde SUA a instalat scutul antiracheta, a primit o sanctiune din partea judecatorilor. Astfel, proprietarul, prin decizia magistratilor, va fi despagubit partial de MApN, dar va suporta demolarea si cheltuieli de judecata. Mai mult, conform deciziei in prima instanta, proprietarul saivanului de oi situat la doar cativa metri de […] Saivanul de langa Deveselu, demolat pe banii oierului is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Plenul Camerei Deputaților a adoptat, miercuri, in calitate de for decizional, proiectul de lege de aprobare a OUG 117/2017 privind restituirea donațiilor pentru achiziționarea operei de arta „Cumințenia Pamantului”, sculptura lui Constantin Brancuși, scrie Mediafax.„Sumele de bani colectate…

- Protestatari #rezist vor fi executati silit de ANAF sau de bugetul local pentru amenzile primite de-a lungul timpului pentru mitingurilor din Piata Victoriei si nu numai. Potrivit ANAF, mitingistii au de achitat peste 200.000 de lei, sactiuni pentru incalcarea legilor la mitingurile la care au participat.…

- Calea ferata din Romania se degradeaza de la an la an, in conditiile in care compania de infrastructura CFR SA a pierdut sume uriase pe care nu a fost in stare sa le cheltuiasca pentru reparatii si modernizari, spune Vasile Seclaman, director al Directiei de Supraveghere Feroviara din cadrul Consiliului…

- Jennifer Morant, 56 de ani, suferea de durere cronica, dar boala nu era in faza terminala atunci cand a murit in anul 2014. Un juriu a ajuns la concluzia ca soțul femeii, Graham Morant, 69 de ani, a sfatuit-o și ajutat-o pe Jennifer sa se sinucida, potrivit bbc.com. Procurorii au susținut in fața Curții…

- Numarul anunțurilor cu apartamente sau garsoniere de închiriat este uriaș, mai ales cu puțin timp înainte de începutul anului universitar. Cu toate acestea, unele dintre ele sunt false.

- Localnicii din orașul Targu-Carbunești au parte de o priveliște șocanta, atunci cand merg catre spitalul din localitate. Proprietarul unei case nelocuite a amplasat la etaj un schelet. Osemintele atrag toate privirile, iar oamenii nu iși explica de ce ar fi puse oasele respective la vedere. „Din cate…

- Doi barbați echipați in costume de motocicliști și cu fețele acoperite de caști au jefuit, in patru minute, o filiala a Banci Transilvania din Baia Mare. Au fugit cu 370.000 de lei. Unul dintre hoți a fost prins pentru ca și-a lasat AND pe elasticele cu care a prins banii. Hoțul este acum judecat. Complicele…