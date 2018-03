Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin saisprezece persoane au murit, iar alte cateva zeci au fost ranite, dupa ce un fulger a lovit un lacas de cult din sudul Rwandei, care apartinea Bisericii adventiste de Ziua a Saptea, anunta BBC News.

- Cel putin 13 persoane si-au pierdut viata si alte 20 au fost ranite marti in coliziunea dintre un autobuz si un camion in nordul Turciei, potrivit agentiei de presa Anadolu, citata de AFP. Accidentul a avut loc la primele ore ale diminetii in provincia Corum, la nord-est de Ankara, cand…

- Accidentul a avut loc la primele ore ale diminetii in provincia Corum, la nord-est de Ankara, cand autobuzul, care venea de la Istanbul si se indrepta spre Tokat, a lovit un camion, a indicat agentia de presa turca. Imagini difuzate in mass-media arata autobuzul cuprins de flacari, apoi carcasa sa…

- Tragedia a avut loc in sudul Rwandei, dupa ce un lacas de cult apartinand Bisericii Adventiste de Ziua a Saptea a fost lovit de fulger. Primarul districtului Nyaruguru, Habitegeko Francois, a declarat ca 14 persoane au murit pe loc: "Alte 140 de persoane au fost ranite si trimise de urgenta…

- Cel putin trei persoane au murit si alte 21 au fost ranite, dupa ce o cladire cu trei etaje din Poznan (vestul Poloniei) s-a prabusit, cel mai probabil ca urmare a unei explozii de gaze, au anuntat pompierii, relateaza AFP, conform hotnews.ro.

- Trei cetateni romani au fost raniti, sambata dimineata, dupa ce microbuzul in care se aflau a lovit un camion stationat, la intrarea intr un spatiu pentru servicii, pe o autostrada din nordul Italiei, informeaza Romania TV. Accidentul a avut loc sambata la ora 7.20 8.20, ora Romaniei pe Autostrada italiana…

- Cel putin 15 persoane au murit, miercuri, in nordul Egiptului, in urma unei coliziuni intre un tren de pasageri si un tren care transporta marfa, arata un comunicat al Ministerului Sanatatii, relateaza site-ul postului Al Jazeera. Cauza accidentului nu este cunoscuta la momentul actual.…

- Tragedie feroviara, dupa ce doua trenuri, unul de calatori, altul de marfa, au intrat in coliziune. Cel puțin 15 persoane și-au pierdut viața, iar peste 40 au fost ranite. Numarul victimelor ar putea crește, acestea fiind primele estimari. Tragedia a avut loc in provincia Beheira, din nordul Egiptului,…

- Potrivit Inspectoratului Judetean de Politie Cluj, accidentul a avut loc la iesirea din localitatea clujeana Poieni, unde un autoturism care circula spre Oradea a patruns pe contrasens si s-a ciocnit cu un TIR, iar in urma impactului autoturismul a fost proiectat intr-o alta masina care circula in…

- In cursul dupa amiezii de astazi, un accident rutier a avut loc in localitatea Poieni, judetul Cluj. Un autoturism si un TIR au intrat in coliziune. Doua persoane au decedat si alte cinci au fost ranite.La fata locului se afla Politia, un echipaj SAJ si o echipa de la Drumuri Nationale. Circulatia este…

- Un adolescent in varsta de 16 ani a murit, iar doi adulti au fost raniti dupa ce masina in care se aflau a iesit in afara partii carosabile si a lovit o teava de gaz, in Alba, peste 2.000 de persoane ramanand fara gaz. Un adolescent in varsta de 16 ani a murit, iar doi adulti au fost ranit, dupa ce…

- Cel putin 27 de persoane aflate intr-un autocar cu turisti si-au pierdut viata si 18 au fost ranite intr-un accident rutier produs in provincia indoneziana Java de Vest, au anuntat duminica politia si spitalul locale, transmit EFE si dpa.

- O persoana a murit si alte doua au fost grav ranite dupa ce masina in care se aflau a lovit in noaptea de vineri spre sambata o teava de gaz in localitatea Ciumbrud din judetul Alba, in urma avariei fiind necesara intreruperea alimentarii cu gaz in patru localitati in care traiesc aproape 2.000 de oameni.

- Zece persoane au murit dupa ce un segment al unei autostrazi din China s-a prabusit. Alti noua oameni au avut nevoie de ingrijiri medicale, iar o persoana este data disparuta, au anuntat, vineri, autoritatile locale, declara mediafax.ro.

- Operatiunile de cautare a supravietuitorilor au continuat, miercuri, in Taiwan dupa cutremurul cu magnitudinea 6 care s-a produs in largul coastei estice a tarii si in urma caruia cel putin patru persoane si-au pierdut viata iar alte 225 au fost ranite, informeaza DPA, potrivit Agerpres. Presedintele…

- Cel putin patru persoane au murt, iar alte 145 au fost date disparute in urma cutremurului cu magnitudinea 6,4, soldat de asemenea cu 225 de raniti, care a avut loc la Hualien cu putin inainte de miezul noptii (ora locala), relateaza Reuters, conform news.ro.Echipe de interventie au actionat…

- Presedintele Yemenului a ordonat duminica tuturor unitatilor sale militare "sa inceteze imediat focul" dupa luptele sangeroase care au izbucnit cu fortele separatiste in Aden, mare oras din sudul acestei tari scena a unui indelungat razboi, informeaza AFP si Reuters. La ordinul presedintelui…

- Atacul i-a vizat pe agentii de politie care erau adunati in afara sectiei pentru a-si primi ordinele pentru ziua in curs, a declarat comandatul Mariano de la Cruz Botero. „Credem ca poate fi o razbunare a grupurilor", a spus Botero, pentru postul Caracol Radio, facand referire la bandele de crima organizata…

- Un grav accident de circulatie s-a produs, joi seara, pe Drumul National 12, in judetul Harghita, in care au fost implicate cinci persoane, intre care o familie cu doi copii. In urma impactului frontal dintre doua autoturisme, o femeie si un copil au murit, iar un alt copil si un adult au fost raniti.

- Un tren a deraiat, joi, in jurul orei 7:00, in Pioltello Limito, o suburbie din Milano, au anunțat autoritatile italiene. Potrivit echipelor de salvare, sunt doi morți si mai multi raniti, intre care unii se afla in stare grava. Deocamdata nu sunt informatii despre eventuali romani ce s-ar fi aflat…

- Doua persoane au murit si 110 au fost ranite, dintre care zece grav, dupa ce un tren regional a deraiat joi dimineata in apropiere de Milano, a anuntat un responsabil al serviciilor de urgenta, relateaza AFP. In urma deraierii trenului, produsa din motive deocamdata necunoscute in apropierea marii metropole…

- Accidentul a avut loc deasupra orasului Philippsburg, situate in apropierea granitei cu Franta, a precizat un purtator de cuvant al Politiei germane, care a adaugat ca ar putea exista si alte victime. Politia nu a reusit sa determine cauzele producerii coliziunii. Potrivit agentiei…

- 11 persoane au murit si alte 46 au fost ranite in Turcia cand autocarul in care se aflau a iesit de pe sosea si s-a izbit de copacii de la marginea drumului, potrivit Agerpres. Autocarul incarcat cu turisti plecase din Ankara spre statiunea de ski Uludag, din nord-vestul tarii. Drumul nu era nici umed,…

- In aceasta dimineața, un autoturism a intrat intr-un grup de copii, in localitatea Nepos. Patru copii au fost raniți, insa doar un adolescent de 14 ani a ajuns la spital cu un traumatism facial.

- In comunicatul Ministerului de Externe din Bagdad se precizeaza ca bilantul victimelor ar putea creste.Exploziile s-au produs in Sahet al-Tayaran (Piata Aviatiei) din capitala irakiana. Ministerul de Interne de la Bagdad precizeaza ca bilantul victimelor ar putea creste, potrivit Mediafax.…

- Cel putin doua persoane au murit, cateva zeci au fost ranite si alte 17 sunt date disparute dupa prabusirea unei mine, potrivit Apararii Civile din Peru, in urma unui seism cu magnitudinea de 7,3 care s-a produs duminica dimineata in sudul acestui stat sud-american, informeaza NEWS.RO, citand agentiile…

- Cel putin trei persoane au murit si 45 au fost ranite, vineri, dupa o coliziune intre un autobuz si o masina, care a avut loc la Horomerice, localitate situata la nord-vest de Praga. Cinci dintre raniti sunt in stare grava.

- Cel puțin 13 oameni au murit in urma unor alunecari de teren in California, SUA, iar echipele de salvatori sunt in cautare de supraviețuitori. Circa 300 de oameni se afla blocați in vecinatatea Canionului Romero, la est de Santa Barbara.

- La mai bine de un an de la cel mai cumplit accident petrecut vreodata in Romania, soldat cu 4 morti si 60 de raniti, anchetatorii asteapta raportul expertizei specialistilor de la Laboratorul Interjudetean de Criminalistica din Capitala.

- Un atentator sinucigas a declansat o bomba joi seara in apropierea unor politisti si manifestanti la Kabul, provocand moartea a cel putin 11 oameni si ranirea altor 25, conform unor oficiali citati de AFP și Agerpres. Acest nou incident are loc la o saptamana dupa un atentat sinucigas comis la un centru…

- Cel putin zece persoane au murit si 20 au fost ranite in urma unui atentat sinucigas comis joi seara in capitala Afganistanului, Kabul, afirma surse din cadrul servicilor de securitate afgane. Explozia a avut loc in zona Banaee din Kabul, in timpul unui miting de protest. Conform bilantului preliminar,…

- Accidentul a avut loc intre orasele Hennenman si Kroonstad, din provincia Free State, in centrul tarii, a declarat Russel Meiring, un purtator de cuvant al serviciilor de urgenta ER24.Echipele medicale au acordat ingrijiri la locul accidentului. Ranile suferite de catre unele persoane variaza…

- Cel putin cinci persoane au fost ucise si alte sase ranite in explozii produse joi in capitala afgana Kabul, in apropierea unei moschei si a birourilor unei agentii de presa afgane, au indicat responsabili afgani citati de AFP. Najib Danish, purtator de cuvant al Ministerului de Interne, a declarat…

- Grav accident la Moscova, capitala Rusiei! Un autobuz de linie a intrat in plina viteza in mulțime. In urma impactului, cinci persoane au decedat, iar alte 15 s-au ales cu diverse traumatisme.Accidentul a vut loc in aceasta dupa-amiaza, langa o stație de metrou. Oamenii legii incearca sa stabileasca…

- Un accident cumplit, soldat cu doi morți și patru raniți, s-a produs vineri seara, pe DN 6, la ieșire din Craiova catre Ișalnița. In accident au fost implicate doua autoturisme. Potrivit IPJ Dolj, șoferul unui autoturism nu s-a asigurat la ...

- Avion PRABUSIT in urma cu cateva minute. Mai multi morti si raniti. Momentul prabusirii a fost filmat VIDEO Cel putin patru oameni au murit si alti 9 au fost raniti, dupa ce un avion de mici dimensiuni s-a prabusit la scurt timp dupa decolare, in districtul Nenetia din Rusia, situat in vestul Siberiei,…

- Cele doua femei care au murit luni, 18 decembrie, in accidentul de langa Sarata Galbena, raionul Hancesti, aveau 17 si 66 de ani, ambele fiind din Cimislia. Preliminar, vinovat de accident se face conducatorul microbuzului, care, din cauza conditiilor meteo nefavorabile, a pierdut controlul volanului…

- Cinci persoane au murit si alte 21 au fost ranite intr-un atac sinucigas produs duminica la o biserica din sud-vestul Pakistanului, informeaza presa internationala.Citește și: Funeraliile regelui Mihai, in presa internaționala: ce au remarcat jurnaliștii straini Citește și: ALERTA -…

- Atacul a fost comis de doi atentatori sinucigasi impotriva Bisericii Metodiste din Quetta, capitala provinciei foarte instabile Balochistan, in momentul serviciului religios duminical. Abdul Razzaq Sheema, un inalt responsabil al politiei din Quetta, a comunicat bilantul atacului, confirmat…

- Accident feroviar grav. Un autobuz școlar a fost lovit de un tren regional in regiunea Mialas, in apropiere de Perpignan. Din primele informații, bilanțul provizoriu arata ca sunt patru morți și șapte raniți grav. Victimele sunt pasageri ai autobuzului, care transporta copii cu varste cuprinse…

